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LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代時尚登場
攜手知名時裝設計師竇騰璜、張李玉菁現身臺北時裝週
打造最巨型 LG Styler® 快閃店 煥衣新體驗限時開放
【2024年10月9日，臺北訊】智慧家電領導品牌 LG Styler® 蒸氣電子衣櫥，自推出以來深受消費者喜愛，逐漸成為家中必備家電，不僅提供消費者衣物護理的多元方案，也成為提升形象管理的重要幫手。今年 LG 重磅推出 Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代，不僅全新升級雙重蒸氣衣物護理技術，可搭配 AI 智慧偵測衣物重量與長度，推薦衣物護理的最適合行程，更內建高壓蒸氣掛燙機以及折疊式褲線管理器，悉心打理生活的時尚造型！LG 於信義區香堤大道的臺北時裝週活動打造史上最巨型 Styler® ，Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代也正式亮相，以快閃店形式與消費者見面，並與獨立設計師品牌 DOUCHANGLEE 的創辦人，亦是知名時裝設計師竇騰璜、張李玉菁合作，認證 LG Styler® 讓挑選衣物不再受限，輕鬆打造消費者想展現的品味！
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「 LG 的創新技術不僅提供消費者更健康、智慧的生活，更為消費者生活品味加分，此次 LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代技術全面升級，攜手合作臺北時裝週與設計師，期望將科技與時尚完美結合，讓消費者的衣物與形象一起煥然一新！」
比你更講究生活品味！
LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代五大升級 輕鬆完成煥衣新體驗
LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代具備多項功能升級，不僅輕鬆達成極淨護衣，更將成為形象管理師，讓你不再需要焦慮外表，輕鬆展現屬於自己的風格品味！
- 殺菌除臭：衣物的潔淨與氣味是形象管理的第一步，全新的雙重蒸氣衣物護理™，以天然蒸氣99%除菌除臭1，一次去除塵蟎、過敏原、細菌，無論是難聞的氣味或是有害物質都能一網打盡，20分鐘完成快速清新2。
- 呵護衣料：還在因為精緻衣物難清潔就放棄打理自己？LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代搭配智慧擺動衣架™，透過 LG 獨家首創6種擺動技術－抖動、擺動、甩動、飄動、搖動、整平，在抖落灰塵的同時也呵護各種衣料，輕鬆有效率地護理衣物。
- AI 智慧：LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代也有 AI 了！能智慧偵測衣物的重量與長度，並透過 AI 行程推薦衣物護理的最適合行程，特殊的衣物材質也能輕鬆護理，方便又省心。
- 平整衣物：想進一步提升形象就不能不在意衣物的平整，LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代全新內建高壓蒸氣掛燙機™，三段式高壓蒸氣可快速平整衣物，折疊式褲線管理器則可不費力恢復挺直褲線，局部強化整燙需求，形象與質感一次兼顧。
- 靈活運用：LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代配有免開門室內除濕系統，不僅可除濕又兼具自動循環通風系統，在潮溼的天氣依然能避免衣物發霉或是異味，並升級 LCD 智慧液晶顯示螢幕，操作介面簡潔便利，搭配 AI 行程推薦，可將常用行程排序優化；而鏡面外觀則一次擁有設計感與實用性，靈活的運用方式讓生活忙碌又要兼顧時尚的現代人，能在多種生活角色下切換自如。
LG 攜手臺北時裝週打造時尚快閃店
知名時裝設計師竇騰璜、張李玉菁也愛用 Styler 榮登最具質感時尚家電
LG 以科技美型家電領先業界，今年首次與臺北時裝週合作，於信義區香堤大道打造巨型 Styler®，進入展間就彷彿進入 Styler® 中，搶先體驗平常機器關門後看不到的功能，親身感受煥衣新體驗！知名時裝設計師竇騰璜、張李玉菁也現身活動會場，兩人所創立的 DOUCHANGLEE ，善用多元面料創作出簡約又富有層次的獨特質感，兩位設計師深知要針對不同材質客製衣物護理方案的重要性，因此大讚 LG Styler® 雙重蒸氣衣物護理™功能，能溫和殺菌除臭、去除皺褶，成為 DOUCHANGLEE 服飾店面不可或缺的幫手，也讓許多消費者探索時尚更不受限。
即日起至10月20日的臺北時裝週活動期間，到 LG Styler® 快閃店體驗即送 LG Styler® 專屬香氛噴霧乙份3，以及 LG 官方線上商城優惠券；另外，於快閃店現場與任一台 Styler 合照，公開於 FB 或 IG 分享貼文或 Reels ，並寫下指定文字，就有機會抽中 LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代乙台，即刻出發至臺北時裝週的 LG Styler® 快閃店品味生活！
1 經 Intertek 於2024年5月測試，選擇標準殺菌行程，能夠有效去除99.9%的細菌（包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎克雷伯氏菌）。我們在布料（5cm x 5cm，100%棉質）上放上三種細菌，以測試啟動標準殺菌行程前後的除菌率。
2 經 Intertek 於2024年4月測試，選擇強力除臭行程，有效降低99%的異醛、異戊醛、異戊酸、4-乙烯基吡啶、三甲胺和甲硫醇異味。除臭效果可能因衣物數量和狀況而有所不同。
3 數量有限，送完為止。
LG 於信義區香堤大道的臺北時裝週活動打造史上最巨型 Styler ，讓消費者親身感受煥衣新體驗
LG 與獨立設計師品牌 DOUCHANGLEE 的創辦人，亦是知名時裝設計師竇騰璜、張李玉菁合作，認證 LG Styler 讓挑選衣物不再受限
LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代攜手合作臺北時裝週與設計師，將科技與時尚完美結合
LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代的雙重蒸氣衣物護理技術能以天然蒸氣99%除菌除臭，搭配智慧擺動衣架，透過 LG 獨家首創6種擺動技術呵護各種衣料
LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代全新內建高壓蒸氣掛燙機，三段式高壓蒸氣可快速平整衣物
LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代的折疊式褲線管理器可不費力恢復挺直褲線，局部強化整燙需求
即日起至10月20日到 LG Styler 快閃店達成指定任務就有機會抽中 LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代乙台
- 上一步
台灣 LG 電子宣布提供 LG 家電災後維修服務｜LG 台灣 04/10/2024
- 下一步
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