LG PuriCare™ AeroFurniture新淨几（奶茶棕）

* 實驗結果由國際認可的實驗機構於實驗環境條件下測試而得，可能與產品實際使用情況不同，包括產品放置環境不同和因產品使用時間越長而導致的光輸出降低。

* 使用 UVnano 技術的殺菌效率僅適用暴露在 UV-C LED 燈下的風扇葉片區域，未照射到UV-C LED 燈的地方,不會有殺菌效果。

