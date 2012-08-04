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LG PuriCare™ AeroFurniture新淨几（羅馬黃）
LG AeroFurniture 的優點？
邊桌設計 + 空氣清淨機
360˚ 空氣淨化
氣氛燈
無線充電
3C 鴨嘴獸表哥開箱
這款創新產品將高效能空氣清淨機巧妙融入現代傢俱設計，3合一濾網強力淨化，活性碳去味，UVNano 技術殺菌除臭。
更棒的是，它還能無線充電，甚至透過 APP 自訂燈光氛圍。
好奇這款智能傢俱如何革新你的生活品質？看看 3C 鴨嘴獸表哥的精彩開箱，親身感受科技與品味的絕妙結合！
讓你保持空氣清新的時尚邊桌
實用且搭配您的各種生活型態
每個角度都有清新空氣
¹⁾ 360˚ HEPA 濾網
經實驗證明，可去除 99.9%²⁾ 空氣中的細菌和小至 0.01 微米的超細灰塵。
UVnano™ 技術3)
去除風扇葉片上 99.99%4) 的細菌，保持家中清淨空氣。
KTR 標誌、SNU 公共衛生研究生院標誌、KCL 標誌、TUV Rheinland 標誌
1) 360˚ HEPA 濾網
- 檢測機構：韓國建設生活環境試驗硏究院(KCL)
- 實驗樣本：Aero系列濾網
- 實驗方法：依據 KS B 6141:2020，標稱空氣流量 162m3/h 及測試氣溶膠氯化鉀 (KCL)
- 實驗結果：粒子捕獲率 99.98% @ 0.3㎛ 氯化鉀(KCL)，初始氣流阻力 57Pa
- 實驗時間：09/02/2022
* 實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。
* 實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短而不同。
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2)去除 99.9% [由 KTR 認證]
- 實驗機構：韓國化學融合試驗研究院(KTR)
- 主題：抗菌濾網/非抗菌濾網（對比組）
- 實驗條件：0.4g, (37 ± 1)℃，(18 ± 1)h
- 實驗方法：KS K 0693:2016。
-試驗菌株：金黃色葡萄球菌 ATCC 6538/肺炎克雷伯菌 ATCC 4352/大腸桿菌 ATCC 25922
- 實驗結果：與非抗菌濾網對比組相較，金黃色葡萄球菌減少 99.9% 以上，肺炎克雷伯菌減少 99.9% 以上，大腸桿菌減少 99.9%
* 實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。
* 實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短而不同。
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[由 SNU 認證]
- 實驗日期：2020.3.1-2020.3.31
- 實驗機構：首爾大學公共衛生研究所(SNU)
- 目的：抗菌過濾/標準白布（PET 毛氈布，對照組）性能比較
- 實驗條件：23.1 -24.8℃，濕度 20-22%
- 實驗方法：ISO 20743，減少率 (%)：標本培養 0 小時（起始濃度）和 18 小時時，比較病毒減少率，測試病毒：小鼠肝炎病毒，不同於新型冠狀病毒( COVID-19)
- 結果：與標準白布對照組相較病毒減少 99.9%
* 實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。
* 實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短而不同。
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由 KCL 認證
- 實驗日期：07/15/2022-07/20/2022
- 實驗機構：韓國建設生活環境試驗硏究院(KCL)
- 實驗型號：AS062P 系列
- 實驗條件：淨化空間體積 30.0 m3，溫度 (23±3)℃，相對濕度 (50±10)% ，測試氣溶膠 KCI（氯化鉀），氣溶膠產生器 EcoPictures EP-NGS20
- 實驗方法：SPS-KACA 002-132:2021 Modified
- 結果：0.01㎛ 的微塵減少 99.999%（運轉 41 分 10 秒後減少 99.999%）
* 實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。
* 實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短而不同。
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3) Uvnano 紫外線淨化
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4)去除 99.99% [由 TUV認證]
實驗機構：TÜV Rheinland
型號：FS061PWHA
實驗條件：(25±3) ℃，濕度 (50±10) %，風速 1，UVC LED（運轉 1 小時）
實驗方法：將有細菌溶液之濾紙黏貼在風扇葉片上，產品在等級 1 氣流時運轉 1 小時，並評估細菌數的減少程度
測試菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538P)、表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)、肺炎克雷伯菌(ATCC 4352)
結果：細菌去除率超過 99.99%
* 實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。
* 實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短而不同。
* 未照射到UV-C LED 燈的地方,不會有殺菌效果
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* 使用 UVnano 技術的殺菌效率僅適用暴露在 UV-C LED 燈下的風扇葉片區域，未照射到UV-C LED 燈的地方,不會有殺菌效果。
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多彩的情境氣氛燈選擇轉變心情
* [ThinQ 應用程式] - 在 LG ThinQ 應用程式登錄家電，需要在家中使用無線連線。 - 要使用 LG ThinQ，必須從 Google Play Store 或 Apple App Store 下載安裝「LG ThinQ」應用程式並連接到 Wi-Fi。 - 某些智慧型手機上的 LG ThinQ 應用程式功能可能有限，因此請務必檢查您的裝置是否符合最低要求。（Android OS 7.0 和 iOS 12.0 或更高版本）
* 以上使用的所有圖片僅供說明使用，可能與實際產品不同。
放於檯面即可充電
* [Qi 認證詳細資料]
- 評估日期：2022 年 7 月 21日-產品名稱：Aero Furniture-型號：EAT65191501- 認證簽發機構： SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd Shenzhen branch-認證內容：Qi 認證 （BPP、PPDE）-版本（要求）：Qi 1.3.2 -Qi 註冊 ID：Qi-ID 13574
- 支援智慧型手機無線充電（僅限相容型號）- BPP（基本功率配置文件）：0-5W 充電 Qi 認證， - PPDE（專有功率傳輸擴充）：5W 三星高速無線充電 Qi 認證- 充電功能不支援智慧型手錶。
安靜的淨化空氣
* [21dB 低音/類似沙沙作響的樹葉聲]
- 實驗日期：2022.11.17
- 實驗機構：LG 內部實驗
- 實驗型號：AS062PRHAR
- 實驗條件：根據 CA 等級噪聲點單獨測量睡眠模式之噪音
- 實驗方法（實驗次數）：距離產品頂部 1 公尺處和產品四周測量噪音後計算平均值
- 實驗結果：平均 19.7dB （前 19.8dB，後 20.0dB，右 20.1dB，左 20.0dB，上 18.6dB）
（類似沙沙聲的噪音程度）
*20dBA - 相當於滴答作響的時鐘、沙沙作響的樹葉
30dBA - 相當於耳語聲
* 實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。
* 實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短而不同。
智能操控就在你手
臥室的產品可使用智慧型手機遠距控制。
@mm_f***
尺寸正好適合放在臥室和居家辦公室等狹小空間中使用。
@jiaero***
同時是桌子和空氣清淨機，可以節省空間，讓我可以充分利用我的生活區域。
@fo***
這是我最喜歡的家電，我正考慮多買一台放在我孩子的房間!
@ssu***
非常適合放在床邊或沙發旁使用，還可以兼作邊桌使用，實用度爆表。
@soeeh***
氣氛燈太酷了！而且，與其他 LG 產品一樣，我可以使用APP輕鬆控制！
@joyho***
完美規格和可愛的設計，是空氣清淨機的革命性產品！
問/答
AeroFurniture 可以承受的重量？
為了安全使用，我們不建議在桌面上放置超過 2 公斤的物體。
① 報告日期：10/17/2022
② 實驗機構：LG 內部實驗
③ 實驗項目：AeroFurniture
④ 實驗條件：環境溫度 40℃，相對濕度 85%
⑤ 實驗方法：桌上放 2kg 以上重物 45 天後測量撓度，6 個實驗樣本。
⑥ 實驗結果：符合檯面撓度感官評估（符合公司內部撓度標準），運轉正常。
* 實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。
* 實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短而不同。
可以在桌上放熱杯子或鍋嗎？
AeroFurniture 桌面採用 PC（聚碳酸酯）塑膠材質，具有耐熱性，可承受高達 114℃ 的溫度。
但是，為了盡量減少外觀的損壞並延長產品的使用時間，我們建議不要在其上放置高溫物品。
[LUPOY ER5007 屬性表]
① 發布日期：07/17/2022
② 發布機構：LG Chem
③ 實驗項目：LUPOY ER5007（注塑成型，PCR-PC/ABS，不易燃）
④ 實驗條件：根據 ASTM D648
⑤ 實驗結果：最高熱變形溫度 114℃（18.6 kgf 的外力）
我計劃在臥室或公寓使用我的 AeroFurniture。它的聲音很大嗎，會產生的振動程度？
AeroFurniture 在睡眠模式下以最安靜的 21 dB 運轉。21 dB 是分貝等級，與幾乎無振動的樹葉沙沙聲一樣安靜。
但是，隨著清淨能力的提高，噪音程度可能會超過 21 dB。*
* 風力噪音等級：安靜風 21 dB、低風 25 dB、中風 34 dB、強風 45 dB
AeroFurniture 的清淨能力與循環空氣的型號（例如 LG PuriCare AeroTower）相較如何？
清淨空氣的面積是透過濾網性能和空氣清淨機內部除塵風扇的速度衡量。因此，其他型號的清淨空氣面積可能與 AeroFurniture 相同。
AeroFurniture 是 ThinQ UP 嗎？如果是，支援哪些功能？
產品升級功能啟動時，如果 ThinQ 應用程式有新的 UP 功能可下載，您的 AeroFurniture 上的「UP」燈將亮起。
※ 產品升級功能僅適用於在 ThinQ 應用程式中註冊的產品。
無線充電器的供電功率是多少？
產品將根據製造商的不同，充電至最大功率（如下表所示）。
[製造商參考無線充電功率]
Apple- iPhone 12/iPhone 13：15W(MagSafe)/7.5W- iPhone 12 mini：7.5W
SAMSUNG- Z Filp 3：9W- Galaxy Fold 3：10W- Galaxy S21/Galaxy Note 20/Galaxy S20 Ultra：15W
Xiaomi- Mi Mix 2s：20W
哪些產品可以無線充電？
Qi 認證的智慧型手機和藍牙耳機可以無線充電，但目前不支援智慧型手錶。
AeroFurniture 的功能如何操作？
1. 風量：
按下風量按鈕時，風力設定的順序如下：自動→第一級（微風）→第二級（中風）→第三級（強風）→睡眠模式。
AeroFurniture 上的三個燈組與風量等級（微/中/強）相關。
2.Wi-Fi：
Wi-Fi 符號旁的燈號指示 Wi-Fi 連接狀態。
長按風量按鈕 3 秒進入 Wi-Fi 配對模式。
3.空氣品質燈：
指示空氣品質狀態。
空氣品質狀況需視空氣中細/超細塵埃顆粒的濃度而定，該濃度與燈光的顏色相關。紅燈表示空氣品質最差。隨著空氣品質的改善，指示燈會依次變為橙色、綠色和藍色，表示空氣品質最好。
AeroFurniture 主機上的按鈕可以控制哪些功能，哪些功能只能透過 ThinQ 應用程式控制？
裝置電源（開/關）、風量設定和氣氛燈亮度等基本功能都可以在 AeroFurniture 的主機上控制。只能使用 ThinQ 應用程式進行調整的功能包括自動定時器設定、氣氛燈顏色調整、UVnano（功能控件）、空氣品質（詳細狀態資訊）、通知設定和濾網管理資訊。
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
功率輸入 (W)
28
-
電源供應器 (V/Hz)
110V / 60Hz
-
顏色
羅馬黃
-
能源等級
2
-
風扇馬達類型
變頻馬達
-
噪音（高 / 低，dB）
44 / 21
-
CASR (CMM)
2.57
-
能源效率值 CASR/W (Dust)
0.160
-
建議適用坪數(坪)
4.0
-
適用坪數(坪)
4
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
7.1
-
運輸重量 (kg)
9.0
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
410 x 550 x 410
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
482 x 585 x 462
功能
-
氣氛燈
是
-
風扇模式/清淨風速
5段風速(自動/低/中/高/ 睡眠)
-
濾網更換提醒
是
-
淨化模式/自動模式
是
-
感應器
粉塵 (PM1.0)
-
睡眠模式
是
-
睡眠定時器
2/4/8/12 小時
-
智慧指示器（空氣品質）
4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色
-
無線充電
是
過濾器
-
空氣淨化器濾網
Aero Series V濾網x 1顆
-
過濾等級
H13
智慧功能
-
自動開關
是
-
AQI 狀態/報告
是
-
濾網壽命監測
是
-
智慧型診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
證書/獎項
-
BAF 認證 (British Allergy Association)
是
合規性
-
原產國
韓國
-
產品類型（型號名稱）
AS201PYU0.ATT