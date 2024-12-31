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PuriCare™ 雙變頻除濕機 - 12公升(白)
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
極簡設計，營造完美清新舒適感
壓縮機、馬達雙變頻
符合 1 級能源效率標準
輕巧簡約設計
結合時尚簡約和無與倫比的方便性
隱藏式手把及電線
不使用時方便存放
LG ThinQ™
輕鬆監測及控制除濕機運作
為你量身訂製的舒適
*在實際使用環境下可能有所不同。
強力快速除濕
舒適安靜睡眠
低噪音，高效率
耐用選材
壓縮機10年保固，持久耐用，讓您安心使用。
時尚、簡約且實用的設計
輕巧便攜設計
隱藏式把手
取出隱藏式把手，輕鬆移動機身。
隱藏式電線收納
將電線整齊隱藏起來並妥善收納。
滑順滾輪
滑輪可 360 度旋轉，移動順暢靈活。
活動式水箱
內置蓋子可防止漏水。
靈活適用性，實現高效能
多種用途，效率佳
提示燈閃動，提醒水箱已滿
*需要連接 Wi-Fi 並在 LG ThinQ® 應用程式中註冊產品。
*可在 ThinQ® 應用程式中開啟或熄滅燈光，以及控制顏色。（初始預設為「開啟」）
隨時隨地，輕鬆掌控
*需要連接 Wi-Fi 並在 LG ThinQ® 應用程式中註冊產品。
*可在 ThinQ® 應用程式中開啟或熄滅燈光，以及控制顏色。（初始預設為「開啟」）
*燈光顏色選項僅限於 ThinQ 應用程式所提供的顏色。
1) 衣物乾燥模式
-基於容量為 12 公升的型號。
-衣物乾燥模式：以 TÜV Rheinland測試為依據。
1) 測試日期：2024 年 6 月 14 日
2) 測試溫度條件：溫度 (27.0±0.3)℃/相對濕度 (21.2±0.2)%
3) 測試型號：DQ134MWGA/ DD12M
4）測試方法：SPS-KACA0020-6631:2016
5) 測試模式：衣物乾燥模式
6) 結果：衣物乾燥模式之除濕能力為17.47 公升/日
7) 在實際使用環境下測試結果可能有所不同。
2) 靜音模式 - 安靜運作
-設為靜音模式時。在實際使用情況下測試結果可能有所不同。
1) 測試日期：2024 年 6 月 14 日
2) 測試實驗室：KETI（韓國電子技術研究所）
3) 測試條件：溫度 (23±5)℃/相對濕度 (50±15)%
4) 測試型號：DQ154MWGA
5) 測試方法：SPS-KACA0020-6631:2016
6) 測試模式：靜音模式
7) 結果：平均噪聲 31.94 分貝
8) 在實際使用情況下測試結果可能有所不同。
3) 雙迴轉變頻壓縮機
-產品圖片僅供參考。
-DD121MWE0根據台灣經濟部能源署於2024年7月8日登錄的測試報告(登錄編號HDN-113-0032)獲得一級能效認證。
在標準測試條件下，該產品的能源因數值為2.72L/kWh。實際使用效能可能因環境條件及使用習慣而有所差異。
4) UVnano
-UVnano 風扇殺菌
1) 測試日期：2024 年 3 月 9 日至 12 日
2) 測試實驗室：KOTITI 測試與研究所
3) 測試型號：DD14GMWE0.AHK
4) 測試模式：靜音除溼模式（UVC LED，2 小時）
5) 測試方法：將特定細菌放置於風扇葉片上照射UVC LED 2 小時後，測量細菌的活菌數，並與對照組比較
6) 結果：金黃色葡萄球菌 ATCC 6538P 的去除率為 99.993% 以上，表皮葡萄球菌 ATCC 12228 的去除率為 99.995% 以上，大腸桿菌 ATCC 25922 的去除率為 99.992% 以上
7) 在實際使用情況下測試結果可能有所不同，例如實際使用情況下，光輸出量可能因環境和產品使用壽命而減少。
8) 殺菌效果僅限於UVC LED照射所及的表面，UVC LED可能無法照射到表面某些區域（盤面）
-產品圖片僅供參考。
5) HEPA 級 (H13) 濾網
-產品本身不包含 HEPA 級 (H13) 濾網，需另外購買。
HEPA 級 (H13) 濾網
1) 測試日期：2020 年 8 月 19 日至 25 日
2) 測試實驗室：KCL（韓國建設生活環境試驗研究院）
3) 測試型號：8130A-EN
4) 測試方法：Modified US 42 CFR Part 84（將三個測試樣本分別安裝在測試設備上，並以每分鐘 32 公升的速度讓 NaCl 氣溶膠通過樣本。）
5) 結果：樣本 1 - 過濾效率：99.9887%/樣本 2 - 過濾效率：99.9882%/樣本 3 - 過濾效率：99.9863%
常見問題
除濕機耗電量多嗎？
不同除濕機的耗電量取決於其除濕能力和能源效率。除濕能力越低，能源效率越高，耗電量便越少。此外，與許多其他家用電器相比，除濕機的耗電量非常少。
使用除濕機有什麼好處？
使用除濕機有多種好處，包括改善室內空氣質量、緩解過敏和哮喘症狀、防止黴菌生長、減少異味、保護物品、防止濕氣凝結等。
除濕機也可以幫助降低室內溫度嗎？
除濕機不會直接降低室內溫度，但可以透過降低濕度水平讓您感到舒適。除濕機在運作過程中確實會產生一些熱量，但這熱量非常少，通常幾乎不易察覺。除濕機的運作原理是從空氣中提取水分，從而幫助降低相對濕度，使汗水更有效地蒸發，因而提高舒適度。
除濕機能有效乾衣嗎？
使用除濕機可以降低濕度，幫助水分更快蒸發，從而加快室內衣物乾燥速度。這也可以防止潮濕的衣物散發霉味。要達到最佳乾衣效果，可將除濕機靠近衣物，將衣物展開，確保良好通風，必要時調整設定。定期檢查進度以確保高效乾衣。
除濕機能有效防止黴菌生長嗎？
能，除濕機可以降低濕度，從而有效防止黴菌生長，並使黴菌孢子難以繁殖。現代除濕機具有自動重新啟動和定時器等功能，方便控制濕度。美國國家環境保護局建議將室內濕度維持在 30% 至 50% 之間，以防止發霉問題，而除濕機有助於實現這一目標，改善室內空氣質量。
*常見問題描述的是 LG 電子產品的一般功能，而非具體功能。
摘要
所有規格
智慧功能
-
智慧型診斷
是
-
濕度測量
是
-
排程器
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
功能
-
自動系統除霜
是
-
自動除濕
是
-
自動啟動
是
-
自動系統關機
是
-
滿水提醒
是
-
水箱燈
是
-
水箱裝載方向
側向
-
兒童安全鎖
是
-
連續排水
是
-
滑順滾輪
是
-
外部排水連接器
是
-
把手
是
-
濕度控制
是
-
濕度顯示器
是
-
電離器
是
-
衣物乾燥(快速)模式
是
-
過熱保護系統
是
-
電源線收納
是
-
安全待機
是
-
感應器
傾倒感應器 / 溫度&濕度感應器
-
側向水箱裝載型
是
-
靜音模式
是
-
智慧⁺模式
是
-
烘鞋/烘衣櫥
是
-
計時器
1 - 8hr
-
透明水箱
是
-
UVnano
是
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
15.5
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
410 x 640 x 210
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
476 x 780 x 276
-
運輸重量 (kg)
17.4
合規性
-
原產國
中國
-
產品類型（型號名稱）
DD121MWE0.ATT
配件
-
連續排水管
另購
-
烘鞋（Y 型管）
是
-
空氣淨化器濾網組
另購
-
衣櫥乾燥（間隙水管）
是
-
延長軟管
是
-
延長軟管接口轉接管
是
使用者評論
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