PuriCare™ 雙變頻除濕機 - 12公升(白)

1) 衣物乾燥模式

-基於容量為 12 公升的型號。

-衣物乾燥模式：以 TÜV Rheinland測試為依據。

1) 測試日期：2024 年 6 月 14 日

2) 測試溫度條件：溫度 (27.0±0.3)℃/相對濕度 (21.2±0.2)%

3) 測試型號：DQ134MWGA/ DD12M

4）測試方法：SPS-KACA0020-6631:2016

5) 測試模式：衣物乾燥模式

6) 結果：衣物乾燥模式之除濕能力為17.47 公升/日

7) 在實際使用環境下測試結果可能有所不同。



2) 靜音模式 - 安靜運作

-設為靜音模式時。在實際使用情況下測試結果可能有所不同。

1) 測試日期：2024 年 6 月 14 日

2) 測試實驗室：KETI（韓國電子技術研究所）

3) 測試條件：溫度 (23±5)℃/相對濕度 (50±15)%

4) 測試型號：DQ154MWGA

5) 測試方法：SPS-KACA0020-6631:2016

6) 測試模式：靜音模式

7) 結果：平均噪聲 31.94 分貝

8) 在實際使用情況下測試結果可能有所不同。



3) 雙迴轉變頻壓縮機

-產品圖片僅供參考。

-DD121MWE0根據台灣經濟部能源署於2024年7月8日登錄的測試報告(登錄編號HDN-113-0032)獲得一級能效認證。

在標準測試條件下，該產品的能源因數值為2.72L/kWh。實際使用效能可能因環境條件及使用習慣而有所差異。



4) UVnano

-UVnano 風扇殺菌

1) 測試日期：2024 年 3 月 9 日至 12 日

2) 測試實驗室：KOTITI 測試與研究所

3) 測試型號：DD14GMWE0.AHK

4) 測試模式：靜音除溼模式（UVC LED，2 小時）

5) 測試方法：將特定細菌放置於風扇葉片上照射UVC LED 2 小時後，測量細菌的活菌數，並與對照組比較

6) 結果：金黃色葡萄球菌 ATCC 6538P 的去除率為 99.993% 以上，表皮葡萄球菌 ATCC 12228 的去除率為 99.995% 以上，大腸桿菌 ATCC 25922 的去除率為 99.992% 以上

7) 在實際使用情況下測試結果可能有所不同，例如實際使用情況下，光輸出量可能因環境和產品使用壽命而減少。

8) 殺菌效果僅限於UVC LED照射所及的表面，UVC LED可能無法照射到表面某些區域（盤面）

-產品圖片僅供參考。



5) HEPA 級 (H13) 濾網

-產品本身不包含 HEPA 級 (H13) 濾網，需另外購買。

HEPA 級 (H13) 濾網

1) 測試日期：2020 年 8 月 19 日至 25 日

2) 測試實驗室：KCL（韓國建設生活環境試驗研究院）

3) 測試型號：8130A-EN

4) 測試方法：Modified US 42 CFR Part 84（將三個測試樣本分別安裝在測試設備上，並以每分鐘 32 公升的速度讓 NaCl 氣溶膠通過樣本。）

5) 結果：樣本 1 - 過濾效率：99.9887%/樣本 2 - 過濾效率：99.9882%/樣本 3 - 過濾效率：99.9863%