*本產品經TÜV Rheinland Korea Ltd.測試，實驗報告號碼：KR254MVN 001，於2025年02月24日至2025年03月04日期間進行實驗，在乾球溫度（27.0±1.0）℃、濕球溫度（21.2±0.5）℃的實驗室環境下，進行Y字型烘鞋配件與烘物箱的烘乾測試。測試方法為將每件測試項目浸泡在自來水當中（15°C ± 2°C）至少2小時，並使用洗衣機的脫水模式進行脫水後，分別以自然風乾、Y字型烘鞋配件與烘物箱三種方式，進行烘乾含水率的實驗測量比較。

*測試項目：運動鞋

材質：針織（鞋面）、PVC（外底）

*達到含水率21.4%所需時間：Y字型烘鞋配件約需 107.5分鐘，烘物箱約需 41分鐘。

*針對運動鞋實驗之測試結果顯示，與Y字型烘鞋配件相比，烘物箱可將烘乾所需時間縮短61.8%。

*本測試結果係以實驗室條件實驗所得數據，實際使用效能可能因環境條件、衣物種類及使用方式不同而有所差異。