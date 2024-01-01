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快速方便完成乾燥
比我們傳統的Y字型烘鞋配件，乾燥速度提高 61.8%*。從鞋子、手帕到手套等等，每種物品都可搭配烘乾棒，輕鬆完成乾燥。烘乾棒可輕鬆拆卸，易於使用和維護。
快速方便完成乾燥
*本產品經TÜV Rheinland Korea Ltd.測試，實驗報告號碼：KR254MVN 001，於2025年02月24日至2025年03月04日期間進行實驗，在乾球溫度（27.0±1.0）℃、濕球溫度（21.2±0.5）℃的實驗室環境下，進行Y字型烘鞋配件與烘物箱的烘乾測試。測試方法為將每件測試項目浸泡在自來水當中（15°C ± 2°C）至少2小時，並使用洗衣機的脫水模式進行脫水後，分別以自然風乾、Y字型烘鞋配件與烘物箱三種方式，進行烘乾含水率的實驗測量比較。
*測試項目：運動鞋
材質：針織（鞋面）、PVC（外底）
*達到含水率21.4%所需時間：Y字型烘鞋配件約需 107.5分鐘，烘物箱約需 41分鐘。
*針對運動鞋實驗之測試結果顯示，與Y字型烘鞋配件相比，烘物箱可將烘乾所需時間縮短61.8%。
*本測試結果係以實驗室條件實驗所得數據，實際使用效能可能因環境條件、衣物種類及使用方式不同而有所差異。
如何使用烘物箱
第 1 步：拆下頂蓋
用雙手打開頂部的透明蓋。
第 2 步: 將鞋子放在
烘乾棒上
將鞋子放在烘乾棒上，鞋底朝外。
第 3 步：用雙手蓋上
蓋子
用雙手蓋上頂部的透明蓋。
第 4 步：插上軟管並
鎖定
插上延伸軟管 ，然後順時針轉動以鎖定，
直到聽到喀噠聲。
第 5 步: 連接並開啟
除濕機
將產品連接到烘物箱後，啟動產品並選擇
烘鞋/衣櫥 模式。
* 產品圖片和功能可能與實際產品有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異。
摘要
尺寸
所有規格
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
2.9
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
415 x 453 x 217