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食物噴濺和油脂很容易在微波爐內部累積，特別是在每天使用的情況下。隨著時間過去，這些殘留物可能會留下難以去除的污漬和難聞的氣味。好消息是，你不需要使用刺激性化學清潔劑或研磨刷具，也能讓微波爐保持乾淨。只要使用檸檬和小蘇打等簡單材料，即可軟化污垢、去除異味，並將內部擦拭乾淨。本指南將說明如何安全地清潔微波爐，以及有助於在深度清潔之間保持清新的簡單習慣。
如何有效清潔微波爐：逐步操作指南
每次使用後快速擦拭可處理輕微的噴濺污漬，但微波爐仍須不時進行較徹底的清潔。先準備好所需用品，接著清潔內部、清洗轉盤，最後擦拭外部。
你需要準備的工具和材料
大多數微波爐髒污都不需要使用刺激性的化學清潔劑。以下這些簡單用品通常足以應付日常清潔需求：
✓ 微波適用碗（玻璃或陶瓷）
✓ 水
✓ 檸檬
✓ 小蘇打
✓ 軟布或不刮傷表面的海綿
✓ 超細纖維的乾布
✓ 溫和洗碗精
如何清潔微波爐內部
大多數微波爐髒污都會累積在內壁、頂部和門板上。蒸氣有助於鬆動乾掉的食物殘渣，讓你無需過度擦洗也能輕鬆擦除。
- 在微波適用碗中裝入約一杯水，然後加入幾片檸檬。
- 將碗放入微波爐中，以高火加熱三至五分鐘，或直到內部產生蒸氣為止。
- 再將爐門保持關閉二至三分鐘，讓蒸氣軟化任何附著的殘留物。
- 小心取出碗，因為碗會很燙，接著用濕布擦拭內壁、頂部和門板。
- 對於較頑固的污漬，可用檸檬片輕輕擦拭該區域，或先使用少量小蘇打糊，再重新擦拭一次。
如何清洗微波爐轉盤
請單獨清洗玻璃轉盤，因為食物和液體經常會堆積在其周圍及下方。清洗前請讓其完全冷卻，因為高溫玻璃接觸冷水時可能會破裂。
- 將轉盤和滾輪環從微波爐中取出。
- 使用軟海綿和溫肥皂水清洗這兩個零件，特別注意轉盤底面及滾輪環的輪子。
- 如果轉盤可使用洗碗機清洗，請依照使用手冊中的指示放入洗碗機清洗。
- 將兩個零件用乾淨抹布徹底擦乾後，再放回微波爐中。
如何擦拭微波爐外部
內部清潔完成後，請擦拭外部以去除指紋、灰塵和油脂。
- 將少量溫和洗碗精與水混合，把軟布沾濕後充分擰乾。
- 擦拭門板、把手、側面和頂部。請勿直接將液體噴灑在控制面板上。
- 對於觸控面板或按鈕，請使用微濕的超細纖維布輕輕擦拭。
- 如果你的微波爐採用不鏽鋼表面，請查閱使用手冊中的建議保養方式。
每日保持微波爐清潔的小技巧
讓微波爐保持清潔最簡單的方法，就是從一開始就避免油脂與食物殘留物堆積。這些簡單習慣可讓日常清潔變得更加輕鬆。
✓ 為容易噴濺的食物加蓋
微波爐內部的大部分油脂和污垢，都是食物在加熱時噴濺所造成。如果是湯品、醬料、油脂較多的料理，以及其他容易噴濺的食物，請在加熱前使用可微波蓋子或耐熱蓋覆蓋。
✓ 使用後保持通風
加熱完成後，微波爐內部可能會有些潮濕。如果你剛加熱過氣味較重的食物，這些濕氣可能會讓異味殘留更久。使用後將爐門打開幾分鐘，讓內部自然風乾。
✓ 立即擦拭溢出物
在污漬乾掉並硬化之前，最容易清除。如果食物噴濺到微波爐內部，請立即用濕布擦拭乾淨。至於外部表面，偶爾使用沾有肥皂水的濕布快速擦拭即可。
選擇容易清潔的 LG 微波爐
有些微波爐型號比其他型號更容易保養。選擇具備抗菌易清潔塗層TM功能的型號，可讓日常維護更加簡單。以下是讓 LG 智慧變頻微波爐更容易清潔的功能。
#1
抗菌易清潔塗層TM
抗菌易清潔塗層TM 技術在微波爐內壁採用抗菌、防污塗層。這層保護塗層有助於防止油脂和食物殘留物附著在表面上，因此在污漬變得頑固之前就能輕鬆地擦拭乾淨。
#2
穩固的可拆卸式轉盤
可拆卸式轉盤可直接取出並單獨清洗，更能輕鬆地清潔其周圍及下方的食物殘留物。
#3
平滑觸控的控制面板
平滑的觸控面板可減少會堆積灰塵或油脂的縫隙。如果有食物或油脂沾附其上，只要使用微濕的軟布擦拭即可。
探索專為輕鬆烹調與清潔而設計的微波爐
清潔微波爐部分與方法有關，但使用適合的功能也會讓這項工作變得更加輕鬆。探索 LG 微波爐系列產品，尋找符合你廚房空間與日常烹飪需求的型號。
常見問題
應該多久清潔一次微波爐？
應該多久清潔一次微波爐，取決於你的使用頻率。如果你每天都會使用微波爐，建議每隔幾天擦拭一次內部，以防止殘留物累積。對於深度清潔（包括轉盤和外部），最好約每週進行一次。
如何去除微波爐異味？
在烹調魚類、培根或重新加熱剩菜等氣味較重的食物後，異味可能會持續殘留。使用後將爐門打開幾分鐘，讓內部自然風乾；或者在水中加入檸檬片，也有助於讓內部保持清新。
第一次使用前，需要清潔微波爐嗎？
全新的微波爐不需要深度清潔，但建議在第一次使用前擦拭一下。使用柔軟的濕布擦拭內壁、頂部、底部和轉盤，以去除工廠製造過程中留下的灰塵或殘留物。待內部完全乾燥後，即可開始使用微波爐。
* 產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
* 產品規格、零件和配件可能隨產品型號和國家/地區而異。