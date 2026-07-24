食物噴濺和油脂很容易在微波爐內部累積，特別是在每天使用的情況下。隨著時間過去，這些殘留物可能會留下難以去除的污漬和難聞的氣味。好消息是，你不需要使用刺激性化學清潔劑或研磨刷具，也能讓微波爐保持乾淨。只要使用檸檬和小蘇打等簡單材料，即可軟化污垢、去除異味，並將內部擦拭乾淨。本指南將說明如何安全地清潔微波爐，以及有助於在深度清潔之間保持清新的簡單習慣。