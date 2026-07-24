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PuriCare™ 360º 空氣清淨機 V 寵物毛髮濾網
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沒換濾網 空氣品質拉警報
安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
握著產品有 LG 標誌的前蓋頂端，然後稍微拉動，以將之分離。
第 2 步
以安裝後濾網把手應朝上的那面，將濾網安裝於電器內。
第 3 步
將前蓋底部的固定部分插入產品底部的固定溝槽，然後關閉前蓋。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
使用吸塵器或軟刷清除細微濾網的微粒。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
延伸閱讀
主要規格
尺寸
所有規格
適用型號
適用型號
360°系列部分型號適用
尺寸和重量
直徑（公分）
28.2
長度（公分）
18.2
通用
類別
濾網
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