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PuriCare™ 360 - HEPA13三合一高效濾網 (光觸媒)

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PuriCare™ 360 - HEPA13三合一高效濾網 (光觸媒)

ADQ75801766

PuriCare™ 360 - HEPA13三合一高效濾網 (光觸媒)

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主要功能

  • LG 空氣清淨機原廠濾網
AS10GDWH0
AS10GDWH0.ABAE
AS65GDWH0
AS65GDWH0.AEG

沒換濾網 空氣品質拉警報

安裝位置

此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

開啟產品背板時，它就安裝在下半部

如何更換

此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

第 1 步

握著產品有 LG 標誌的前蓋頂端，然後稍微拉動，以將之分離。

握著產品有 LG 標誌的前蓋頂端，然後稍微拉動，以將之分離

第 2 步

以安裝後濾網把手應朝上的那面，將濾網安裝於電器內。

以安裝後濾網把手應朝上的那面，將濾網安裝於電器內

第 3 步

將前蓋底部的固定部分插入產品底部的固定溝槽，然後關閉前蓋。

將前蓋底部的固定部分插入產品底部的固定溝槽，然後關閉前蓋

如何清潔

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

使用吸塵器或軟刷清除細微濾網的微粒。

使用吸塵器或軟刷清除細微濾網的微粒

* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。

* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。

* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。

摘要

列印

尺寸

所有規格

基本規格

  • 適用型號

    AS651DSS0 , AS651DWS0 , AS101DSS0 , AS101DWS0

  • 尺寸(長x寬x高 mm)

    (370*370*190)

  • 重量(g)

    820

  • 適用產品

    360°空氣清淨機

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