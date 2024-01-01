We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
液晶電視推薦：電視怎麼挑？
LG 電視／顯示器全款差異大哉問
市面上電視種類那麼多，為什麼大家都推薦液晶電視？你還記得嗎？小時候家裡放的電視又大又重，開機時還會有訊號跑動的朦朧感。直到後來，又輕薄又美的液晶電視逐漸代替了過去的大電視，飽和的色調為我們帶來嶄新的「視界」。還在考慮買臺電視機的你，不要錯過今天的文章，接下來要告訴你如何挑選液晶電視，讓我們一起看下去吧！
液晶電視推薦挑選7大要點
1. 尺寸與解析度
挑選電視尺寸時，可以依據「觀看距離＝畫面高度 x 3」來決定電視機的大小，因此建議事先測量好電視櫃大小和沙發到電視的觀看距離，接著再到店面實際測試觀看畫質。目前蔚為主流的畫質為 4K 電視（解析度3840 x 2160），以下也提供各解析度的別名換算，讓你在選擇時更能理解規格差異！
|常見螢幕畫質
|720P
|1080P
|2K
|4K
|解析度
|1280 x 720
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|3840 x 2160
|别名
|HD 高清
|FHD 全高清
|WQHD 四倍高清
|UHD 超高清
|注意事項
|理論上，解析度越高越清楚，但實際上的畫質其實會受距離、電視尺寸大小影響，因此建議還是要到實體店面接受諮詢、實際嘗試觀看，才能挑選到心儀的電視喔！
|理論上，解析度越高越清楚，但實際上的畫質其實會受距離、電視尺寸大小影響，因此建議還是要到實體店面接受諮詢、實際嘗試觀看，才能挑選到心儀的電視喔！
|理論上，解析度越高越清楚，但實際上的畫質其實會受距離、電視尺寸大小影響，因此建議還是要到實體店面接受諮詢、實際嘗試觀看，才能挑選到心儀的電視喔！
|理論上，解析度越高越清楚，但實際上的畫質其實會受距離、電視尺寸大小影響，因此建議還是要到實體店面接受諮詢、實際嘗試觀看，才能挑選到心儀的電視喔！
2. 面板類型
液晶螢幕（LCD），指的是 Liquid Crystal Display 液晶顯示，根據使用技術的不同，還包含更狹義的面板類型－VA、IPS。目前市面上常見的另一種面板材料為有機化合物，稱為OLED面板。這5大類面板各自都有不同的優缺點，可藉由亮度、色彩、明暗對比去選擇，詳情可參閱「人氣電視推薦！4大挑選技巧，找到你的理想型」一文。
3. 影像技術再升級
如果你追求一臺視覺頂規的電視，那一定要注意到它是否有 HDR（高動態範圍，High Dynamic Range）或是 Dolby Vision 杜比視界。HDR 技術可以提高明暗對比，改善色彩呈現。而代表更高規格的杜比視界，則是一項由杜比工作室開發出的技術，依每個場景或畫面產生不同色調映射，使影像整體視覺提升。
4. 音響效果
音效是視劇的要角，好的音效能為影像帶來更身歷其境的感受。依照著重特色，我們分類出了以下3點提供參考：
●聲道數量：假設聲道為5.1，前者代表揚聲器數量，後者代表是否帶有低音炮，則5.1為有5個揚聲器，1個低音炮。
●環繞音效：環繞音效可比擬是聲音上的3D體驗，可以讓觀者體驗劇中場景的真實感受，增加畫面生動感。常見的環繞音效有Dolby Atmos 杜比全景聲、DTS等。
●情境設定：許多電視會內建音效設定，如：劇院、演奏廳、遊戲等模式，是業者針對使用情境調整音頻而成。若購買時對特別音效有所憧憬，又不想另外購買音箱，即可參考電視內建效果是否符合需求。
5. 作業系統
智慧型電視的作業系統會影響使用者介面、可連結之 3C 設備、應用程式、串流服務和語音助手等。常見的3種作業系統，如 WebOS、Google TV、Tizen OS。
6. 連接性
對於常用電視作為開會工具的使用者來說，從 HDMI 孔的支援，到 USB、藍牙裝置的具備都很關鍵，在購買時可特別留意電視是否具備這些連接功能，才能顧及使用者需求喔！
7. 保固期間
家電維修是一筆不小的支出，因此挑選家電時，選擇較有信譽的公司，在保固上也相對有保障。而液晶電視的保固期間通常為2年，更高階的型號可能提供更長的保固期，可評估產品所需保固期限做挑選。
一般／液晶電視推薦規格說明
挑選電視時，完整的電視規格應該包含什麼？正在苦惱的你，趕快學起來，讓自己選購時能更有主見、更了解個人需求。
●尺寸：含／不含機座之長寬高、壁掛規格、淨重
●面板規格：面板類型、畫素、解析度、螢幕更新率
●影像處理：處理器、影像模式設定、HDR／杜比視界有無 、HLG、支援色階說明
●音效：聲音模式、輸出功率、杜比音效有無
●輸出、輸入端：HDMI、USB、光纖、HDMI 音訊回傳通道、乙太網路、SPDIF （光纖數位音訊輸出）
●無線設備：WiFi、藍芽、鏡像投射支援、Airplay
●其他：內附配件、電源瓦數、待機功耗、遊戲所需（HGIG Mode、ALLM 自動低延遲模式、G-sync Freesync）
＊實際規格內容仍依品牌、產品不同而有異同
推薦 LG 電視／顯示器液晶、OLED 全款差異
LG 電視／顯示器款式多，究竟要如何區分呢？我們可以先從編碼來看。事實上 LG 型號的編碼簡單易懂，主要為面板類型＋尺寸＋系列名稱＋出廠流水號。假設是 OLED65C2PSC，即 OLED 為面板類型，65吋 C2 系列，廠商流水號是 PSC。下表整理出了全款電視／顯示器，人人都可以是 LG 電視／顯示器小能手！
依據有無背光分別
|無背光
|有背光
|OLED電視／智慧顯示器
|LED （液晶電視／智慧顯示器）
|G零間隙藝廊系列：G2、G3
|QNED （量子點+一奈米）- MiniLED - QNED86 尺寸：65／75／86
|C極致系列：C3
|QNED （量子點+一奈米）- LED - QNED81 尺寸：55／65／75／86
|A經典系列：A3
|QNED （量子點+一奈米）- LED - QNED75 尺寸：40／50／55／65／75
|Z尊爵系列：Z3
|NanoCell（一奈米）- LED - Nano77 尺寸：55／65／75
|Flex曲面多變系列： 4K AI 物聯網智慧電視／顯示器42吋 （電競首選）
|UHD（4K）- LED - UR9050 尺寸：55／65／75
|-
|StanbyME 觸控式螢幕 - LED - 27ART10AKPL 尺寸：27
|-
|StanbyME 觸控式螢幕 - LED - 27LX5QKNA 尺寸：27
2款 LG 液晶電視／顯示器好評推薦
接下來，利用剛開始提及的挑選液晶電視7大要點，推薦2款引以為傲 LG 的電視／顯示器，用高規格的設計提升你的生活品質。
1. 追求高視覺饗宴： QNED86 miniLED 4K AI 語音物聯網智慧電視／顯示器
|尺寸：86／75／65吋
|作業系統：ThinQ AI＋WebOS
|面板類型：4K QNED＋Mini LED
|音響效果：2.2 聲道＋Dolby Atmos 杜比全景聲
|影像技術：杜比視界＋ HDR10
|保固期間 ：整機保固2年
|連接性：
●HDMI及USB輸入2組以上
●藍牙、WiFi、乙太網路、SPDIF 輸出支援
|產品亮點：
1. 強大面板搭配，色彩精緻再升級
2. 免費壁掛安裝，搭贈壁掛架
3. 超大螢幕，給你劇院等級視聽體驗
2. 給熱愛外出旅遊且想要有移動式電視的你：LG StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版 無線可攜式觸控螢幕
|尺寸：27吋可觸控螢幕
|作業系統：WebOS＋LG StanbyME Go（免持中文語音聲控）
|面板類型：FHD可觸控螢幕
|音響效果：4.0 聲道＋Dolby Atmos 杜比全景聲
|影像技術：杜比視界＋HDR10
|保固期間：整機保固2年、鋰電池0.5年
|連接性：
●HDMI及USB輸入1組
●藍牙、WiFi輸出支援
|產品亮點：
1. 搭配軍規級可攜式防摔箱，可收納的移動式電視／顯示器
2. 內建互動遊戲、串流平臺，享樂不受場地限制
3. 外出旅遊投影機、布幕不用帶，戶外劇院靠這臺
看完以上的介紹，你對 LG 的產品更加了解了嗎？歡迎到 LG 官網選購，為自己打造一個視聽天堂！