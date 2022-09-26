電視挑選有哪些細節需要注意？如何在預算範圍內買到 CP 值最高的電視？花費大把時間挑選，還是舉棋不定，如果你也有這些困擾那麼千萬別錯過本文，教你超實用的電視挑選技巧，文末還有超夯的電視推薦，值得還在煩惱怎麼買電視的你閱讀。