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電視知識中心
2022人氣電視推薦！4大挑選技巧，找到你的理想型
電視挑選有哪些細節需要注意？如何在預算範圍內買到 CP 值最高的電視？花費大把時間挑選，還是舉棋不定，如果你也有這些困擾那麼千萬別錯過本文，教你超實用的電視挑選技巧，文末還有超夯的電視推薦，值得還在煩惱怎麼買電視的你閱讀。
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電視挑選有秘訣？4個技巧推薦你
電視挑選時有很多細節需要注意，如：電視尺寸、面板、畫質......等，但要怎麼根據自己的使用需求找到最適合的電視呢？以下是電視挑選的4大技巧，跟著小編一起挑選最適合你的電視。
技巧1：找尋適合的電視種類
目前電視分為一般液晶電視和智慧物聯網電視兩種，雖然智慧物聯網電視擁有自己的作業系統，能進行多功能的操作，但使用上較一般液晶電視複雜，若家中有不擅長使用 3C 產品的長輩，建議還是購買一般液晶電視。想了解更多智慧物聯網電視看以下文章。
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技巧2：電視尺寸怎麼選
只要家裡擺的下，電視尺寸當然越大越好，許多用戶都有這樣的觀念，但錯誤的電視尺寸除了影響觀看感受，長時間下來還會危害眼睛和頸椎。在選擇時可以將家裡的觀賞距離除以3，所得到的數字就是適合你的電視吋別。更多電視尺寸測量與最佳觀賞距離的相關疑惑點這裡幫你解答。
技巧3：電視面板怎麼挑
電視面板主要有 VA、IPS、LCD、OLED、QLED 五大類別，可以依照自己的喜好選擇合適的面板，現在就讓我們快速了解哪款面板適合你。
|類別
|VA面板
|IPS面板
|LCD面板
|OLED面板
|QLED面板
|優點
|明暗色澤的對比較明顯
|色彩飽和度較高，視角廣且無色偏問題
|使用年限較久，價格親民，不易閃頻
|視角範圍不受限制，色彩對比度最好,藍光較低
|色域顯示完整
|缺點
|視角略顯狹窄，速度較慢
|明暗色澤對比度表現能力較差
|黑色的顯示較不細緻，色彩對比度易受限制
|價格較高
|耗能較快，整體表現不如OLED面板
|使用推薦
|一般使用打遊戲、看影片都不受限
|顏色飽和度高，適合看影片
|價格親民，適合預算受限族群
|畫質最好，可用於各種使用情境
|價格較OLED面板親民，適合想入手中高階的族群
技巧4：檢視自己的需求
挑選電視時，預算、面板、尺寸、畫質......等，這些條件雖然重要，但也別忽略自己的需求和喜好，像是家中有長輩或小孩可以挑選抗藍光功能，在意居家美感的朋友可以挑選輕薄類型，檢視自己的需求，才能找到讓自己滿意的電視。
超夯智慧連網電視推薦，挑選 LG 最值得
想知道有哪些熱門電視推薦嗎？小編提供3款 LG 智慧聯網電視供你挑選，每一款都 CP 值超高，現在就讓我們一起了解這3款電視的特點吧！
電視推薦 NO1 | G2 畫廊系列－CP 值超高推薦
OLED 電視 G2 系列，擁有超薄設計可和牆壁完美貼合，OLED 面板完美的顏色呈現，掛在牆壁上宛如一幅畫，很適合在意居家設計感的你，再搭配上護眼功能，貼心的幫你守護家人，G2 系列採用新款 AI 處理晶片以及語音滑鼠遙控器，讓你更輕鬆控制電視，實現你的智慧生活。
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電視推薦 NO2 | C2 極致系列－配合你的居家設計
OLED 電視 C2 系列，側邊超輕薄只要0.4公分，不管壁掛式或陳列式，怎麼擺都能不受空間限制，另外和 G2 系列一樣，採用 OLED 面板，搭配護眼設計以及新款 AI 處理晶片，大幅提升亮度和畫質，且能夠表現出極緻黑色，另外支援多種電競設備規格，愛玩遊戲的你千萬別錯過。
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電視推薦 NO3 | QNED 系列－畫質追求者推薦
QNED 系列的 8K 電視採用獨家 Quamtum Dot 與 NanoCell 雙重技術，能夠完美呈現最純粹的顏色，還原最真實的畫面，讓你身臨其境，最適合追求極致畫面感的你，另外再搭配上新款 AI 處理晶片和語音滑鼠遙控器，讓你的智慧生活走在最前端。
聰明的你看完本文後一定知道電視該如何挑選了，如果你還在猶豫該選擇哪一個品牌，可以參考擁有高規格面板，以及智能 AI 處理技術 LG 智慧連網電視，多種貼心設計滿足生活需求，你還在等什麼？快點這裡挑選吧！