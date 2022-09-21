智慧物聯網電視功能多樣就像是一台電視版的手機，但家中舊有的電視在使用上也沒任何問題，有需要替換嗎？假如你有以下幾種情況，不妨考慮更換為智慧物聯網電視：



● 想要享受超大螢幕玩遊戲

● 長期用手機工作

● 家中擁有多樣智慧電器

● 喜歡追劇又覺得電視頻道不夠看智慧電視不僅能下載多種影視 App，還能連接智慧電器在工作時也能輕鬆打掃環境，滿足你的高效能，另外大螢幕搭配護眼抗藍光功能，減輕長時間盯著手機的負擔。假如家中有長輩成員又不太習慣使用3C 產品，或是家中的網路設備不太穩定，智慧物聯網電視在使用上反而沒有傳統電視來的方便，小編就不太建議更換。