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電視知識中心
智慧物聯網電視怎麼挑？推薦你3招輕鬆找到智慧家電的好方法
智慧物聯網電視和傳統電視最主要的差別就是連網功能了，除了可以連接網路外，智慧物聯網電視和一般電視有什麼區別、該怎麼挑選？有沒有 CP 值較高的智慧電視推薦？多個關於智慧物聯網電視的問題一次告訴你。
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智慧物聯網電視是什麼？和傳統電視有差別嗎？
現代家電逐漸智慧化，電視也不例外，依據現代人的需求，提供多項功能改善生活的方便性，現在就讓我們看看智慧電視除了觀賞節目外還有哪些功能吧！
智慧物聯網電視豐富你的居家生活
和傳統電視相比，智慧物聯網電視最棒的特點就是有自己的作業系統能連接網路下載多種App，不需購買電視盒就能觀賞節目，YouTube、Netflix 都能輕鬆看。另外智慧物聯網電視還能和手機或智慧家電連接，想打遊戲也沒問題，一台電視滿足你的多項需求。
智慧物聯網電視系統4大比較一次告訴你
不同的系統會讓智慧電視的功能有些許差異，所以作業系統的挑選也是選購時很重要的一項考量，現在就來看看常見系統的4大比較吧！
|特性
|Android TV
|webOS
|Tizen
|主要品牌
|較多品牌使用，如sony、BenQ、奇美......等
|LG
|SAMSUNG
|App數量
|最多
|最少
|較少
|語音搜尋
|有
|有
|有
|操作介面難易度
|按照App排列，較顯擁擠
|簡單易上手
|介面較簡潔
智慧物聯網電視好方便！我真的需要購買嗎？
智慧物聯網電視功能多樣就像是一台電視版的手機，但家中舊有的電視在使用上也沒任何問題，有需要替換嗎？假如你有以下幾種情況，不妨考慮更換為智慧物聯網電視：
● 想要享受超大螢幕玩遊戲
● 長期用手機工作
● 家中擁有多樣智慧電器
● 喜歡追劇又覺得電視頻道不夠看智慧電視不僅能下載多種影視 App，還能連接智慧電器在工作時也能輕鬆打掃環境，滿足你的高效能，另外大螢幕搭配護眼抗藍光功能，減輕長時間盯著手機的負擔。假如家中有長輩成員又不太習慣使用3C 產品，或是家中的網路設備不太穩定，智慧物聯網電視在使用上反而沒有傳統電視來的方便，小編就不太建議更換。
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智慧物聯網電視怎麼挑？推薦你3種方法
看到這邊已經決定要購買一台智慧電視卻在煩惱如何挑選嗎？就讓小編帶你看看以下3種挑選方法，輕鬆找到最適合你的智慧電視。
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方法1：依照作業系統挑選
依照自己的需求，找尋最適合自己的智慧電視，如果追求 App 的多樣可以選擇安裝 Android TV 的廠牌，想要和手機相容性最高可以選擇 Tizen，假如喜歡整合多種功能又好操作的介面設計那麼強烈推薦你 LG 的 webOS 系統。
方法2：選擇適合自己的使用感受
喜歡打遊戲的朋友可以考慮音質以及畫面呈現出來的視覺效果，面板是是否為 OLED，根據解析度是4K 電視還是 Full HD 電視。而需要長期盯著螢幕的使用者可以選擇有護眼功能的螢幕，減輕眼睛的負擔。
方法3：系統更新頻率
目前市面上主要3大系統都會定期更新，也有一定的擴充性，在挑選時建議還是以市面上主要的系統為考量。
超高 CP 智慧物聯網電視推薦
以下為需要購買智慧電視的你，推薦2款 CP 值超高的智慧物聯網電視，讓你開心擁有智慧人生。
LG OLED 智慧電視 G2 系列
家中有長輩、小孩或是長期盯著螢幕的你可別錯過 LG 的 G2 系列，採用新型 OLED 面板擁有超高畫質，搭配護眼設計面對藍光不閃爍。另外也支援 VRR、ALLM、eARC 等電競規格配搭 AI 語言滑鼠遙控器，喜歡打遊戲的你是不是很心動。
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LG OLED 連網電視 C2 系列
在意居家空間設計感的你可以考慮 LG 的 C2 系列，側邊只有0.4公分的超薄設計，不管怎麼擺都讓你置身於畫廊一樣，和 G2 系列一樣採用 OLED 面板，也支援多種電競規格，不管是畫質或使用的簡便性都能滿足你。
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LG 智慧電視不僅操作簡便，還能操控多種智慧家電，超高畫質螢幕和設計感給你最好的使用體驗，歡迎有需要的你前來選購。