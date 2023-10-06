洗碗機品牌多樣，且功能各有特點，但到底哪些功能更能滿足使用者日常所需？為了替你減少挑選時間，並提供更滿意的使用效果，就建議你選擇LG四方洗蒸氣洗碗機吧！以下5種推薦功能，輕鬆滿足多種需求。



● TrueSteam：蒸氣潔亮科技，以高溫蒸氣完整覆蓋餐具，帶走油汙的同時還能減少水漬的產生，讓餐具亮潔如新。



● Quadwash：4支超廣角螺旋洗臂，不僅能夠覆蓋更多的清洗面積，還能避免清潔死角，讓你輕鬆跟碗盤髒汙說掰掰。



● ThinQ串聯：以AI技術串聯智慧家電，讓使用者可以遠端操控、節省時間，還可使用ThinQ APP下載更多洗滌行程，像是依照不同碗盤器皿行程等，滿足你的洗滌需求。



● 自動開門烘乾：行程結束後可自動開門，不僅有助於溼氣的排出，還能加強烘乾效果，以避免水氣殘留。



● 分層清洗：少量碗盤也能輕鬆洗，還能分層擺放餐具，讓碗盤隨時保持乾淨。