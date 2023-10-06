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洗碗機知識中心
洗碗機尺寸怎麼 選？4大選購建議 ＋常見問題解析， 教你挑對洗碗機
想藉由購買洗碗機來減輕家事上的負擔，卻不知該從何下手嗎？總擔心洗碗機尺寸過大會破壞居家空間的設計，或是所選購的洗碗機無法滿足需求，導致讓你遲遲無法放心選購。那麼這些煩惱就讓本篇來終結吧！以下將從市面上常見的洗碗機尺寸開始說明，並分享4個選購建議，文末還有常見問題解析，幫助你輕鬆入手適合的洗碗機。
洗碗機尺寸選購建議與常見問題解析，幫你輕鬆入手洗碗機
常見洗碗機尺寸有哪些？該怎麼選？
隨著生活節奏的加快，在現代家庭中洗碗機早已成為不可或缺的生活夥伴。不僅能快速洗淨碗盤，還能讓我們擁有更多時間享受生活。但對於第一次購買洗碗機的使用者來說，該如何找到合適尺寸的洗碗機，可是令人苦惱的問題。而市面上的洗碗機，可依照尺寸的不同，分為獨立式標準洗碗機與窄型洗碗機。建議首次購買洗碗機的你，可參考下表進行選購：
|種類
|獨立式標準洗碗機
|窄型洗碗機
|尺寸
|60ｘ60ｘ82～85（cm）
|45ｘ60ｘ85（cm）
|適用人數
|8～10人
|12～14人
|推薦族群
|小家庭、單身人士
|中等家庭、大家庭
適當洗碗機尺寸＋4大選購建議，挑對洗碗機好簡單
但想要找到宛如為你量身打造的洗碗機，除了需依照家庭成員的數量，評估尺寸的合適度，也需針對洗淨能力、產品保固服務、功能需求等細項進行評估，才能帶給你更滿意的使用體驗。尤其是以下4個選購重點，可千萬別忽略！
1. 評估居家空間
為了不破壞居家空間的美觀，或是避免找不到合適的位置擺放的尷尬情況發生。在選購洗碗機時也需將居家空間的大小納入考量，才能找到適合自己的洗碗機。
2. 考量功能需求
市售洗碗機品牌、款式多樣，具備的功能與特點也有所不同，像是自動開門、可調式層架、能源效率等等。建議可根據自身需求，選擇具備所需功能的洗碗機。
3. 品牌及使用評價
若想擁有更好的使用體驗，事先瞭解品牌評價與消費者使用心得，可是不能缺少的準備工作。才能讓你更瞭解產品的質量，避免買到NG產品。
4. 售後服務與保固
為了能擁有更好的保障，避免產品需要檢修服務時求救無門，建議應挑選具有完善保固條件，與高品質售後服務的洗碗機，以確保能得到充分的保障與服務。
洗碗機尺寸與4大選購建議
洗碗機尺寸會影響擺放位置嗎？常見問題一次解析
最後，以下統整了關於使用、選購洗碗機的常見問題，並為你詳細解答。現在，就讓我們一起來看看吧！
Q1：洗碗機尺寸會影響擺放位置嗎？
通常建議擺放的位置如櫥櫃下、流理台附近或陽台，但根據居家空間大小的不同，適合的尺寸與擺放位置也有所差異。因此，建議尋找能提供免費安裝評估的產品，如LG四方洗蒸氣洗碗機，幫助你找到最合適的擺放位置。
Q2：可以天天使用洗碗機嗎？
個人習慣的不同，洗碗機的使用頻率也會有所差異。但建議可以於每次餐後，立即清潔碗盤，切勿放置多天才清潔。
Q3：洗碗機必備功能有哪些？
洗碗機品牌多樣，且功能各有特點，但到底哪些功能更能滿足使用者日常所需？為了替你減少挑選時間，並提供更滿意的使用效果，就建議你選擇LG四方洗蒸氣洗碗機吧！以下5種推薦功能，輕鬆滿足多種需求。
● TrueSteam：蒸氣潔亮科技，以高溫蒸氣完整覆蓋餐具，帶走油汙的同時還能減少水漬的產生，讓餐具亮潔如新。
● Quadwash：4支超廣角螺旋洗臂，不僅能夠覆蓋更多的清洗面積，還能避免清潔死角，讓你輕鬆跟碗盤髒汙說掰掰。
● ThinQ串聯：以AI技術串聯智慧家電，讓使用者可以遠端操控、節省時間，還可使用ThinQ APP下載更多洗滌行程，像是依照不同碗盤器皿行程等，滿足你的洗滌需求。
● 自動開門烘乾：行程結束後可自動開門，不僅有助於溼氣的排出，還能加強烘乾效果，以避免水氣殘留。
● 分層清洗：少量碗盤也能輕鬆洗，還能分層擺放餐具，讓碗盤隨時保持乾淨。
LG四方洗蒸氣洗碗機，不僅功能多樣，還提供安裝服務與完整的品質保證。再加上LG管理品質與客訴管理都經由ISO認證，能帶給你更加安心的品質保證，可是選購洗碗機的絕佳選擇，現在，就快到LG官網把LG四方洗蒸氣洗碗機帶回家吧！