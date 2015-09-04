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投影機選擇指南
若你想要升級居家娛樂設備，投影機會是很好的選擇。感受自家客廳舒適的同時，也能享受劇院級的娛樂體驗。以下整理實用的投影機購物指南，方便你挑選投影機時參考。
投影機是如何作用？
在詳細介紹投影機之前，有必要深入解說投影機背後的技術。投影機只是一個用來投射電腦、電視或電玩系統影像的裝置，其透過透明小鏡頭，將光線照射與過濾，並投射到屏幕上。
投影機 vs. 電視
與透過螢幕直接傳送影像的電視不同，投影機能產生細部與亮度，並將其傳送到空白屏幕。
雖然目前市場上有許多大螢幕電視能提供驚人的圖像品質，但投影機因可以將大型圖像投射到屏幕上，而能厚夠真正重現劇院級體驗，若再結合音響系統來完成整套設置，你的家庭劇院會讓你更具有臨場感。
若您會觀看大量電影 – 尤其是含有許多動作場景的大製作影片 – 您會滿意投影機所能呈現的超大尺寸。
投影機的類型
LED 和雷射投影機是家用投影機的最常見類型。與傳統燈泡投影機的不同之處在於，這些投影機使用紅色、綠色和藍色光線，而不是燈泡 (燈泡必須定期更換)。但是，LED 和雷射投影機之間仍有不同。
LED vs. 雷射投影機
LED 投影機中，會使用紅色、綠色和藍色 LED 燈泡的組合以產生白光，接著白光會透過鏡頭過濾，投射成影像到屏幕上。LED 投影機以其可靠性和便利性著稱。事實上，你通常可以使用一台 LED 投影機約長達 30,000 小時*，除了清潔濾光鏡頭外，不需太多其他的保養。
*可能因投影機的使用環境而不同。
此外，LED 投影機的尺寸設計比燈泡投影機還小，若你的住家空間有限，或你有四處移動投影機的需求，LED 投影機會是不錯的選擇。PF610P CineBeam 全 HD LED 智慧型可攜式家庭影院投影機就是你的理想機種，你可以帶著它到任何地方隨時享受劇院級體驗。
相比之下，雷射投影機是使用可持久的半導體雷射來產生影像。如同 LED 投影機，雷射型也有很長的預估使用壽命 (約 20,000 小時)。雷射投影機能讓色彩亮麗重現，且往往有高於其他類型的亮度，能產生優質影像的能力，也讓雷射投影機比 LED 投影機更貴，但電影愛好者就是難以抗拒其呈現的高影像品質。
混合型如 HU710PW LG CineBeam 4K UHD 混合型家庭影院投影機， 配備混合式光源系統，能在最大 300 英吋的屏幕上，呈現亮麗且生動的圖像，以及精確的色彩重現效果。
了解投影機的流明
在市場上選購投影機時，你可能會看到「流明」一詞。ANSI 流明為指的是燈光亮度 (或者投影機能產生多少燈光)單位，這是圖像品質與對比率的良好指標，投影機的流明愈大，影像就愈明亮。
若使用投影機的空間較昏暗，如家庭劇院空間，則可選擇較低流明的投影機；若你將投影機放在有環境照明 (或間接照明) 的空間中，你可能需要至少 3000 ANSI 流明的投影機，才能看清楚影像。
若你打算要在室外使用投影機，雖然位置與環境而有所不同，但 2000-3000 ANSI 流明就已足夠。同時，你也必須留意陽光強度和屏幕品質等其他因素。
在 LG，您可以找到 1000 ANSI 流明的投影機，以及 2000 和 2700 ANSI 流明的型號；我們也提供 5000 ANSI 流明的雷射投影機。
如何設置投影機
在家中安裝投影機有多種方式。你可以簡單將投影機放在架子或桌上，或在天花板架設永久置放架。投影機的位置取決於能使用的空間，以及你想使用的方式。舉例來說，若你想要在室外放映影像，非固定式投影機使用起來會容易得多。但若你打造家庭劇院，將投影機架設在固定位置會是更好的方式，避免在每次開機使用時，還需要重新設定。
Filmmaker Mode™ 模式
搭載高於 webOS™5.0 版本作業系統的特定 LG 投影機，配備了 Filmmaker Mode™ 模式，藉由關閉動態平滑與其他影像處理設定，讓你在觀賞電影時能享受到創作者想呈現影片內容的色彩、長寬比以及幀率！
投射比
若你決定安裝投影機，你必須注意投射比。投射比是指投影機到屏幕距離與影像寬度之間的關係。
投射比 = 距離 (D) /影像尺寸 (S)
什麼是短焦投影機？
短焦投影機可以被安置在離屏幕更近的位置，範圍是 3 到 8 英呎 (或 36 到 96 英吋),
比標準式投影機提供更高的方便性，標準式投影機因為需要放置在更後面的位置，所以較適合大空間。
解析度
投影機通常採用固定的解析度，這表示無論訊號品質如何，都只會有一種輸出。但您可以在我們的網站上找到有不同解析度的投影機，包括 Full HD 型號 (1920 x 1080) 和高解析度 4K 投影機 (3840 x 2160)。
特定 LG 投影機的特殊功能
特定 LG 投影機配備了其他功能，讓你享有家庭劇院的更多好處。以下介紹LG全系列投影機的實用技術。
webOS™
webOS™ 讓您可以使用流行的串流服務，包括 Amazon Prime 和 Disney+，這樣您就能在更大的屏幕上觀賞最喜歡的電影和電視節目。
iOS 與藍牙® 連線服務
憑藉 iOS 連線服務，您就能利用 AirPlay 2 或 Miracast® 將相容 iOS 裝置的內容鏡射或串流。您也能將特定型號與藍牙® 裝置配對，例如耳機、揚聲器和音響系統。
Iris 模式
Iris 模式能讓您享受經過最佳化處理以符合觀賞環境的內容，無論是較明亮或較昏暗。
動態對比技術
你可以在特定 LG 雷射投影機上發現的動態對比技術功能，此功能會調整輸出以產生較高的對比率 – 進而讓您的影像更有深度。明亮場景顯得更鮮明、而昏暗場景不失細節且具有真正的黑色色調。
鏡頭位移與變焦 x1.6
鏡頭位移與變焦 x1.6 讓你能將投影機放置在任何位置，也能將屏幕設定到準確的尺寸。
4/9/15 點影像調整功能
此功能可支援 4 個角落、9 個點和 15 個點的影像調整功能，所以你可以因應屏幕扭曲調整並執行更精確的設置。
準備好入手全新投影機了嗎？
透過LG 投影機，將電影院體驗帶回家，享受高檔色彩與清晰度。從大製作電影到令人廢寢忘食的電視節目，在大屏幕上觀賞你最愛的內容，在沙發上自在享受！