LED 投影機中，會使用紅色、綠色和藍色 LED 燈泡的組合以產生白光，接著白光會透過鏡頭過濾，投射成影像到屏幕上。LED 投影機以其可靠性和便利性著稱。事實上，你通常可以使用一台 LED 投影機約長達 30,000 小時*，除了清潔濾光鏡頭外，不需太多其他的保養。



*可能因投影機的使用環境而不同。



此外，LED 投影機的尺寸設計比燈泡投影機還小，若你的住家空間有限，或你有四處移動投影機的需求，LED 投影機會是不錯的選擇。PF610P CineBeam 全 HD LED 智慧型可攜式家庭影院投影機就是你的理想機種，你可以帶著它到任何地方隨時享受劇院級體驗。



相比之下，雷射投影機是使用可持久的半導體雷射來產生影像。如同 LED 投影機，雷射型也有很長的預估使用壽命 (約 20,000 小時)。雷射投影機能讓色彩亮麗重現，且往往有高於其他類型的亮度，能產生優質影像的能力，也讓雷射投影機比 LED 投影機更貴，但電影愛好者就是難以抗拒其呈現的高影像品質。



混合型如 HU710PW LG CineBeam 4K UHD 混合型家庭影院投影機， 配備混合式光源系統，能在最大 300 英吋的屏幕上，呈現亮麗且生動的圖像，以及精確的色彩重現效果。