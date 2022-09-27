以 LG 智慧電視和 gram 系列筆電為例，實際展示電腦無線連接電視的方法為使用 intel-WiDi 技術將設備連接，只要你的筆電擁有 intel-WiDi 都能和 LG 智慧電視進行無線連接，且簡單3步驟就能完成，操作步驟如下：



1.先確定電腦與電視在相同網域



2.到顯示設定點選螢幕延伸或同步



3.確認連接完成 LG 電視皆可支援有線/無線連接技術，並擁有清晰畫質、高規格音效，以及多種尺寸供你選擇。有電腦連接電視需求的你，如果正打算購買新電視可以考慮 LG 智慧電視系列，不需要使用線材就能輕鬆將電腦或手機與電視連接，並支援多種功能還有多款 App 可以下載，是你智慧家電的好選擇。