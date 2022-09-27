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電視知識中心
電腦連接電視無線有線大不同 實用好文輕鬆解決設備連接的煩惱
電腦連接電視在這居家辦公興起的時代，可以更有效率的輔助我們，不用另外購買螢幕就能將畫面同步或延伸，提高工作效率，另外想要在家使用大螢幕看電影的你，電腦連接電視也是一個不錯的方法，本文將詳細的為你解說電腦連接電視該怎麼做，以及有哪些注意事項，超詳細教學文解決設備連接的疑難雜症。
電腦連接電視讓生活更精彩
電腦連接電視不管工作或日常使用都能為你帶來更便利的生活，常見的使用如以下3點：
● 大螢幕分享工作簡報
● 將電腦畫面延伸或同步以提高工作效率
● 看電影、打遊戲可以享受更清楚的畫面
有以上需求的你一定想知道電腦連接電視的方法，以下為你詳細說明。
電腦連接電視無線、有線解析大全
電腦連接電視的方法主要分為有線連接和無線連接2種類型，可以依照自己電腦的系統以及電視類型選擇最合適的辦法，現在就讓我們一起探討電腦連接電視的操作方法。
有線方法
有線方法只要利用線材就能輕鬆將電腦連接電視，線材接好後再到顯示器選擇畫面延伸或同步，最後依照自己的喜好決定主螢幕或是拖拉畫面的位置，這樣就完成設備連接了，要注意的是 Windows 和 macOS 系統可使用的線材不相同，可依下表找到適合自己設備的線材。
|系統
|Windows
|macOS
|可使用線材
|HDMI、Micro-HDMI、USB-C
|Type-C、Mini DisplayPort、HDMI
|轉接頭
|一般不需要
|Type-C to HDMI孔轉接頭
無線方法
無線方法主要分為投影軟體以及無線投影裝置，省去了有線連接的不方便性，且能不受線材長度的限制隨意更換位置，接下來為你介紹電腦無線連接電視的方法。
投影軟體
擁有智慧電視的你，可以直接在電腦與電視的 App 商店下載免費的投影軟體，輸入對應的投影碼就能將電腦連接電視。
無線投影裝置
市面上針對手機投影電視或是電腦連接電視推出多款無線投影裝置，只要按照說明將裝置與設備連接，接著下載對應的軟體，搜尋需要連接的設備並設定你的需求，就完成設備的連接了。延伸閱讀：手機投影電視懶人包
無線和有線連接方式各有優缺點，可以參考以下表格並依照設備類型去選擇適合的方法。
|方式
|有線投影
|投影軟體
|無線連接裝置
|優點
|訊號連接速度快，穩定性高
|操作簡單，不受線材限制
|較穩定的無線連接方式，不受線材限制
|缺點
|需要外接線材
|需先找尋合適的軟體，WiFi訊號不穩容易延遲
|需要額外購買投影裝置，操作較麻煩
電腦連接電視注意事項別忽略
電腦連接電視能夠提高生活的方便性，但操作時以下3大注意事項可別忽略了。
1.線材版本
有線連接要注意線材的版本，較新版本的線材連接效果相對也會有所提升，而 LG OLED 電視就提供最新版本為 HDMI2.1 的線材，讓你電腦連接電視不延遲。
2.顯示畫面
電腦連接電視時，偶爾會有沒畫面的情況發生，這時候可以檢查你的電視是否有多個訊號源，並確認線材的接孔，選擇相對應的訊號源就沒問題了。另外因連接設備的不同，會有解析度不同步的問題，建議以解析度較低的設備為主調整解析度的規格。
3. 聲音輸出
想使用電腦連接電視享受大螢幕打遊戲或看電影，如果聲音只能從電腦輸出，娛樂的感受度將會大打折扣，只要到電腦聲音設定處將聲音輸出裝置改為電視，就能解決你的煩惱。
電腦連接電視實際操作給你看
以 LG 智慧電視和 gram 系列筆電為例，實際展示電腦無線連接電視的方法為使用 intel-WiDi 技術將設備連接，只要你的筆電擁有 intel-WiDi 都能和 LG 智慧電視進行無線連接，且簡單3步驟就能完成，操作步驟如下：
1.先確定電腦與電視在相同網域
2.到顯示設定點選螢幕延伸或同步
3.確認連接完成 LG 電視皆可支援有線/無線連接技術，並擁有清晰畫質、高規格音效，以及多種尺寸供你選擇。有電腦連接電視需求的你，如果正打算購買新電視可以考慮 LG 智慧電視系列，不需要使用線材就能輕鬆將電腦或手機與電視連接，並支援多種功能還有多款 App 可以下載，是你智慧家電的好選擇。