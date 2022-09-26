電視連接手機可以分為鏡射和投影2種，投影可以針對想要呈現的照片或畫面傳輸至電視螢幕，且不受其他操作干擾，而鏡像則是直接呈現手機顯示的畫面。手機投影電視，不只在觀看感受上升級，也能應用在各種情況。而其投影受到大家的喜愛原因，不外乎有以下3大優點：



● 臨時會議時以手機投影電視分享簡報

● 外出旅行也能享受智慧電視

● 想要一邊控制手機、一邊觀看電視，享受雙螢幕高效能