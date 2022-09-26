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電視知識中心
手機投影電視懶人包！讓你輕鬆將電視連接手機
電視連接手機可以解決許多尷尬時刻，像是想和家人、朋友分享畫面，卻又不想只侷限在小小的手機螢幕，開會時忘記帶筆電、出遊時飯店提供的電視沒有喜歡的節目，都可以用手機投影到電視作為解決辦法，但將電視連接到手機需要哪些設備？會不會很麻煩？以下內容將解開你的疑惑！
電視連手機好處多，但手機投影電視你了解多少？
電視連接手機可以分為鏡射和投影2種，投影可以針對想要呈現的照片或畫面傳輸至電視螢幕，且不受其他操作干擾，而鏡像則是直接呈現手機顯示的畫面。手機投影電視，不只在觀看感受上升級，也能應用在各種情況。而其投影受到大家的喜愛原因，不外乎有以下3大優點：
● 臨時會議時以手機投影電視分享簡報
● 外出旅行也能享受智慧電視
● 想要一邊控制手機、一邊觀看電視，享受雙螢幕高效能
手機投影電視技術說明｜有線 VS 無線 裝置大不同
手機投影電視的技術正在不斷更新，從過去有線傳輸到現在的無線投影，像是 Miracast、Chromecast……等，都可以直接達到將電視和手機互相連接的目的。在現今人手一機的世代是非常方便的，以下就讓我們看看有線和無線投影可以使用在哪些裝置：
|有線投影
|無線投影
|Type c、HDMI轉接線
|外接無線投影裝置
內建鏡射法
電視連手機，可以投影哪些內容？
手機投影電視可以完整地呈現手機畫面，依照不同的使用內容，讓你擁有更好的視覺體驗。
手遊就要大螢幕玩
喜歡玩手機遊戲的朋友將電視連接手機，遊戲角色的移動能更清楚的呈現，輕鬆享受大螢幕的遊戲體驗。
照片、影劇簡單分享
家中沒有智慧電視又想觀看多種影劇，或是想和家人、朋友一起分享照片都可以直接投影到電視上觀賞。
各種檔案輕鬆讀取
假如家中沒有電腦又想處理文書檔案，也可以使用多種硬體連接裝置讓手機一秒變身為電腦。
手機投影電視方法教學｜3種設定 一次搞定
看了這麼多電視連接手機的優點，你是不是很想知道怎麼做才能輕鬆的將手機投影至電視，以下方法整理給你。
方法1：內建鏡射方法
許多智慧電視和手機都有附設鏡射功能，只要讓手機與電視在同一個無線網域下，再設定手機為螢幕鏡像輸出就可以了。以 iPhone 手機的 Airplay2 螢幕鏡像輸出和 LG 智慧電視連接為例，只要到控制中心選擇螢幕鏡像輸出，iPhone 就會自動搜尋到在同網域之下的電視。
如果是使用 Android 手機的用戶只要在手機上依各家手機廠牌到啟用裝置內設定裝置連線後，電視再按下接受就完成了
方法2：無線投影裝置
市面上有許多無線投影裝置，只要將手機和投影裝置連接，再開啟支援的軟體就能輕鬆連接手機到電視，甚至可以一邊投放螢幕，一邊使用手機做其他事情，但每家無線投影裝置有不同的優缺點。
方法3：有線投影裝置
如果家中電視較為傳統，又不想花大錢那麼有線投影裝置是適合你的好選擇，使用有線裝置只要準備好 Type C、HDMI 轉接線，將電視和手機相互連接就完成了，另外也可以接上滑鼠或鍵盤讓手機變身為電腦。手機投影電視的方法有很多，但還是要依照電視的種類以及手機的作業系統去做選擇，找到最合適的投影辦法，另外也可以參考 LG 的智慧電視系列，讓你可以更輕鬆的將手機投影到電視。