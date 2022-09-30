正常使用情況下，液晶電視平均壽命通常為50000小時，愛看電視的你就算每天觀看7小時，也能使用將近20年，但錯誤的使用方式以及擺放位置都會縮減液晶電視的壽命，以下幾點注意事項，能幫助你減少電視故障的發生。



● 擺放位置：對電器產品來說太熱或過度潮濕的位置，都會加快零件損壞，因此擺放位置除了美觀以外，也要考量溫度和濕度，另外放置除濕機也是不錯的選擇。



● 避免電視過熱：長時間使用液晶電視難免會有過熱的情況發生，要注意讓電視適時的休息，才能陪伴你更長的時間。



● 高頻率開關電源：電源每一次的開關都會造成耗損，因此頻繁的開關電源勢必會縮減液晶電視的壽命。



● 適當的清潔：電視上灰塵的堆積以及螢幕上的油汙，除了影響觀看感受以外，也有可能造成電視的損害，適當的清潔可別忽略了。