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電視知識中心
液晶電視壽命有多長？ 維修及日常保養小撇步
液晶電視壽命有多久？身為家電必需品的電視，是歡樂家庭時光中不可缺少的品項之一，長期使用難免會有故障的情況產生，但你知道出現哪些警訊時需要為液晶電視進行維修嗎？以下整理關於液晶電視維修與清潔保養的小撇步，讓你的電視享受專業的保護。
液晶電視壽命有多長？正確使用才是保養王道
正常使用情況下，液晶電視平均壽命通常為50000小時，愛看電視的你就算每天觀看7小時，也能使用將近20年，但錯誤的使用方式以及擺放位置都會縮減液晶電視的壽命，以下幾點注意事項，能幫助你減少電視故障的發生。
● 擺放位置：對電器產品來說太熱或過度潮濕的位置，都會加快零件損壞，因此擺放位置除了美觀以外，也要考量溫度和濕度，另外放置除濕機也是不錯的選擇。
● 避免電視過熱：長時間使用液晶電視難免會有過熱的情況發生，要注意讓電視適時的休息，才能陪伴你更長的時間。
● 高頻率開關電源：電源每一次的開關都會造成耗損，因此頻繁的開關電源勢必會縮減液晶電視的壽命。
● 適當的清潔：電視上灰塵的堆積以及螢幕上的油汙，除了影響觀看感受以外，也有可能造成電視的損害，適當的清潔可別忽略了。
灰塵減少液晶電視的壽命！正確清潔別錯過
細小的灰塵透過縫隙飄進電視內部，長時間堆積容易造成電視的損壞，但該如何清潔？其實只要簡單3步驟，就能有效的清除液晶電視上的灰塵以及髒污。
準備材料
除塵紙、螢幕專用抹布2條、液晶螢幕專用清潔劑
步驟1
先用除塵紙輕輕擦拭液晶電視，清除大部分的灰塵，避免灰塵太多刮傷螢幕。
步驟2
將液晶螢幕專用清潔劑噴灑在螢幕專用抹布上，由左至右擦掉剩餘灰塵，避免來回擦拭，防止灰塵或髒汙傷害螢幕。
步驟3
用乾燥的螢幕專用抹布擦去螢幕清潔劑，保持液晶電視的乾燥。 只要簡單3步驟就能完成液晶電視的清潔，但要注意的是不要自行拆解液晶電視以及清潔後盡可能地保持乾燥，避免加速損壞的可能。
液晶電視維修警訊有哪些？
長時間的使用，家用電器難免會有損壞的情況產生，像是電視無法開機、音訊出現問題等等，建議直接尋找專人為你提供服務，若有以下情況，可以先依照說明書初步排除狀況再聯絡專人進行檢修。
|故障狀況
|初步排除
|電視畫面異常，模糊或是變淡
|建議可以先檢查線路的連接以及影像的設定，並拔除插座上的其他裝置。
|遙控器無法連接電視
|先確認是否有障礙物在遙控器與接收器之間，或是對遙控器電池的電量進行確認。
|使用電視時發出雜訊
|有可能是溫度以及濕度變化所導致，如果一直持續建議直接聯絡專人檢修
家電過了保固期限，維修金額也是一筆不小的開銷，如果同時出現多種故障或電視的使用年齡已經超過5年，建議直接購買新電視，再挑選時可以選擇如 LG 擁有較久保固期限的廠牌。
液晶電視維修服務 SOP 看這裡
如果液晶電視故障怎麼辦？以 LG 電子為例，告訴你整個維修服務的 SOP，讓你報修超輕鬆。
LG 官網排除故障第一步
當故障發生時建議先到 LG 官網，找尋相對應的解決辦法，LG 貼心提供影片教學或使用手冊，盡心提供每位顧客所需資訊。
多元化客服為你提供全方位服務
可以撥打 LG 客服專線或是 LINE 官方帳號進行線上登記維修，會有專業工程師聯絡你，並到府進行檢修，另外有任何問題都可以 E-Mail 聯繫客服中心為你提供解決辦法。LG 液晶電視不僅擁有高品質，考量到使用者需求的不同，不論是色彩對比度、反應速度、音效或是畫面臨場感，都能讓你擁有超高的使用體驗，搭配上最誠摯的售後服務以及2年的保固期限，是你購買液晶電視的好選擇，歡迎到 LG 官網選購。