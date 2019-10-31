1. 吸頭異物阻塞：若你發現吸塵器的吸力好像不如以往，首先，第一步就是先看看吸塵器的吸頭是否有被異物阻塞，或是有過多的毛髮纏繞，使得吸口被堵住，無法順利將灰塵、髒汙給吸起。

2. 集塵管、軟管等「通道」堵塞：而除了吸頭外，吸塵器的集塵管、軟管等「通道」處也是容易被堵塞，導致吸塵器吸力變弱的原因之一。

3. 濾網累積過多髒汙：再來則是吸塵器的濾網，濾網的作用在於阻隔灰塵等髒汙進入機器內部，影響吸塵器運作或造成零件損壞。而當濾網積滿灰塵時，就會影響吸塵器內馬達的排氣，若馬達排氣不順，就會進而使得吸塵器的吸力減弱。