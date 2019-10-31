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吸塵器知識中心
吸塵器吸力變弱？ 4大原因及解決方法
吸塵器用久了，好像沒有剛開始吸得那麼乾淨，是吸塵器吸力變弱了嗎？明明零件看起來沒有損壞，為什麼吸力好像大不如前？如果你也有以上困擾，那就不要錯過本篇文章，一次告訴你吸塵器吸力變弱的4大原因及解決方法，幫你解除灰塵吸不乾淨的惱人問題！
你若有吸塵器吸力變弱的感受，一定要看此篇文章。
吸塵器吸力變弱有何影響？
吸塵器的清潔功能來自於其吸力，而影響其吸力大小的因素，除了原本的零件及機型設計外，最主要的要素就是從吸塵器吸口到機體內部「通道」的暢通度。而若因這些原因影響了吸塵器吸力，導致吸力變弱，就會出現以下情形：
✅ 同一區域要重複吸2~3遍甚至以上，才可將灰塵、髒汙吸除
✅ 打掃時間拉長，事倍功半
✅ 若長時間放置不處理，可能會使吸塵器損壞
吸塵器吸力怎麼看？詳細吸力說明看以下這篇文章。
吸塵器吸力變弱4大可能原因
由此可知，吸塵器吸力變弱的問題不容小覷，但為何吸塵器的吸力會逐漸減弱？想要解決問題就必須先了解原因，下面我們整理了4大可能因素，幫助你釐清家中吸塵器吸力變弱的原因。
吸塵器吸力變弱4大可能原因，以下解說給你聽。
1. 吸頭異物阻塞：若你發現吸塵器的吸力好像不如以往，首先，第一步就是先看看吸塵器的吸頭是否有被異物阻塞，或是有過多的毛髮纏繞，使得吸口被堵住，無法順利將灰塵、髒汙給吸起。
2. 集塵管、軟管等「通道」堵塞：而除了吸頭外，吸塵器的集塵管、軟管等「通道」處也是容易被堵塞，導致吸塵器吸力變弱的原因之一。
3. 濾網累積過多髒汙：再來則是吸塵器的濾網，濾網的作用在於阻隔灰塵等髒汙進入機器內部，影響吸塵器運作或造成零件損壞。而當濾網積滿灰塵時，就會影響吸塵器內馬達的排氣，若馬達排氣不順，就會進而使得吸塵器的吸力減弱。
4.集塵盒／集塵袋過滿：最後一個原因則為大家經常忽略的細節，那就是集塵盒／集塵袋內的髒汙過滿。想必大多數的人都有這樣的想法：等集塵盒／集塵袋塞滿後再一次清理比較方便。但如此一來，就可能使得髒汙因為集塵盒／集塵袋已過滿、無法再容納，而導致吸力減弱，甚至讓你變成在做無謂的清潔工作，髒污始終留在原地無法被吸起。
吸塵器吸力變弱怎麼辦？4步驟檢測簡單解決
然而，若家中的吸塵器已出現吸力變弱的情況也不必擔心！以下教你4步驟檢測方法，協助簡單排除問題，恢復以往強大吸力。
步驟1：清理集塵盒／集塵袋
當吸塵器出現吸力減弱的情況時，建議先從清理集塵盒／集塵袋做起。由於大多數的人使用完吸塵器時，經常都會忘了做事後的清潔工作，導致集塵盒／集塵袋中的髒汙越積越多，進而影響吸塵器的效能。因此，建議平時就要養成定期清潔的習慣，勿等到塞到過滿時才要清理。
步驟1：清理集塵盒／集塵袋
步驟2：檢查吸頭及相關通路
若集塵盒沒有問題，就接著檢查吸頭及吸塵器的各個管道、通路，通常為毛髮或條狀、塊狀物讓吸塵器阻塞，導致吸力變弱。而除了定期檢察、清理吸塵器通路外，也建議可選擇有毛髮專用吸頭的吸塵器，才可避免頭髮或寵物的毛髮纏繞於吸頭上，影響吸塵器的作用。
步驟2：檢查吸頭及相關通路
步驟3：清理吸塵器濾網
擁有乾淨的濾網，才能讓吸塵器維持良好的功效，因此平時就要定期檢查濾網是否有破損，並搭配仔細清潔，才能確保吸塵器馬達的完好及其該有的吸力。
步驟3：清理吸塵器濾網
步驟4：尋求廠商維修協助
最後，若皆不是上述問題，那麼就建議尋求吸塵器廠商的專業協助。以LG吸塵器來說，LG提供專業售後服務，不僅會指派原廠工程師到府維修，且一律使用原廠零件，價格公開透明，其相關項目如下：
LG 提供完善的售後服務，若吸塵器出現的問題無法自行簡單排除，皆可透過 LG 的售後服務專線：0800-89-8899聯繫，將指派專人協助處理。但若產品由非原廠或非LG授權之維修站進行修理，LG將無法保證其使用之零件及其維修品質，消費者需特別注意！
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