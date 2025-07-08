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淨水器知識中心
如何減少水垢？自來水垢過濾必看３大實用技巧＆淨水器推薦
如何減少水垢？自來水水垢過濾該怎麼做？如果你發現熱水瓶、蓮蓬頭出現白色沉積物，或出水變小、清潔變得更費力，這很可能與水垢有關。臺灣水質偏硬，久了容易使礦物質沉積，不僅影響家電效能，也會造成水管阻塞、用水不順。想改善水垢問題的你，這篇文章將帶你掌握實用對策，不僅能了解如何減少水垢，還能找到適合的淨水器，完整提升你的生活品質。
水垢如何形成的？自來水過濾後能減少卡垢嗎？
想解決卡垢問題，必須得先搞懂水垢是什麼。水垢是一種白色或米黃色的硬塊或薄膜，常出現在熱水器、蓮蓬頭、水龍頭等加熱或出水頻繁的位置。它的來源其實很單純，就是自來水中的鈣、鎂礦物質，在經過加熱後產生化學反應，慢慢沉積而成。
自來水過濾後能減少水垢嗎？關鍵在於選對處理方式。一般濾心只能過濾泥沙雜質，對硬水中的鈣鎂幫助有限，建議使用具除垢功能的濾芯較為有效。不過，日常定期清潔熱水設備、維持用水習慣，也能幫助減少水垢堆積。了解原理後，再來看看水垢未處理可能造成的影響與對應改善方式。
自來水水垢過濾不到位會帶來哪些影響？
若未做好自來水水垢過濾，水中的鈣、鎂礦物質會逐漸沉積於家中各項設備中，長期下來不僅影響使用效率，也可能對家電造成損耗、增加維修負擔。以下整理出水垢若未及時處理，最常出現的幾種生活影響與設備問題，幫助你了解水垢可能帶來的潛在風險。
⚠️加熱設備效率下降，耗電又費時
當水垢附著在熱水器或家電內部時，會影響熱能傳導，導致加熱速度變慢、耗電量增加。不僅降低使用效率，也可能會增加日常能源支出，長期下來甚至可能導致設備提早損壞。
⚠️蓮蓬頭、水龍頭出水變小、堵塞
水垢容易堆積在出水孔與金屬接縫處，造成出水不順、水流分散或堵塞。這些變化雖然不易察覺，卻會逐步降低用水的流暢度與舒適感，尤其在日常清潔與沐浴時格外明顯。
⚠️洗衣機、洗碗機內部結垢，影響清潔效果
硬水不只會讓家電內部結垢，也會讓洗劑不易溶解、起泡力變差。衣服洗完變硬、碗盤殘留水痕，就是警訊。
⚠️管線內部積垢，水壓變小、流速減慢
水垢在管線內沉積後，會影響整體通水效率。尤其是多樓層建築或長時間未清洗管線的住家，更容易出現水壓偏弱、水流忽快忽慢的現象，間接降低整體的用水品質。
⚠️家電壽命縮短，維修與更換成本增加
水垢堆久了，會讓設備運轉變吃力，零件也更容易磨損，使用年限也可能因此縮短。若未妥善處理水垢問題，不僅維修次數可能會增加，更會加重後續支出。
如何減少水垢？自來水水垢過濾靠這３個實用技巧
許多家庭常忽略水垢帶來的影響，直到家電效能變差、水壓減弱才意識到問題。其實預防水垢並不難，從日常習慣調整、選擇合適的除垢方式，到加裝有過濾功能的淨水器，都能有效降低水垢累積的風險。下面有幾個常見的自來水水垢過濾技巧，現在就著手試試看吧。
1. 定期清潔家電設備
像是熱水瓶、蓮蓬頭、電鍋等設備，在硬水的環境下容易累積水垢。建議每月用檸檬酸或白醋簡單清潔，可延緩水垢堆積、減少維修頻率。
2. 使用對應的水垢清潔劑
市面上有多款針對水垢設計的清潔產品，如：專用的電熱水器除垢劑、馬桶水垢清潔劑等，可依不同使用情境挑選，提升去垢效果並有助延長設備壽命。
3. 安裝具除垢功能的淨水器
如果想從源頭調整水垢問題，推薦優先考慮具備除垢濾芯設計的淨水器。透過去除鈣、鎂等礦物質，不僅可降低水垢生成，也能延長家電壽命。
如何減少水垢？自來水水垢過濾從挑對淨水器開始
臺灣多數地區自來水水質偏硬，若長期未經處理，容易在熱水瓶、蓮蓬頭或管線內形成水垢。因此，除了定期清潔外，選擇合適的濾芯也是預防水垢的關鍵。LG 特別針對臺灣水質設計專用軟水濾芯，著重降低硬水中的鈣、鎂礦物質，有助於減少水垢產生。以下將介紹濾芯的核心特色與淨水器產品，幫助你更有效提升日常用水品質。
✅ 四重全淨過濾系統，濾除有害物質又保留礦物質
LG淨水Bar飲水機/淨水器搭載四重全淨過濾系統，通過美國 WQA 認證、台灣 SGS 檢驗，以及韓國多項權威檢驗認證，經檢測可濾除水中9種重金屬、細小雜質與諾羅病毒等常見污染物，同時保留人體所需的微量礦物質，不僅喝得更乾淨，水質口感也更自然順口。
✅ 獲 WQA 國際水質認證，飲水安全更有保障
濾芯系統經美國水質協會（WQA）認證，能處理自來水中肉眼看不見的雜質，包含重金屬與細菌等問題來源，讓每日飲用水品質達到國際標準，給全家安心把關。
✅ 智慧濾芯更換提示燈，更換時機一目了然
LG 淨水器配有智慧型濾芯更換提示燈，當濾芯使用壽命即將結束，會自動亮燈提醒，避免濾芯過期仍持續使用，確保過濾效能維持在最佳狀態，讓飲水品質不打折。
✅ 快拆式濾芯設計，自行更換也毫不費力
換濾芯不再需要請師傅，LG 採用快拆式結構設計，只需輕鬆旋轉、拉出即可自行更換，省時省力又不沾手，維護簡單又便利，適合日常繁忙的家庭使用。
✅ 搭配高溫與紫外線雙重殺菌，濾得乾淨也抑菌
機內同時搭載管線自動高溫清潔與 UVnano™殺菌功能，不僅濾水乾淨，連機體內部管線與出水口也能定期高溫清洗與殺菌，降低細菌滋生風險，讓每一滴水都更純淨安心。
除了濾芯表現穩定，LG 淨水器在操作設計上也很貼心，介面直覺、出水溫度好調整，使用起來輕鬆順手。無水箱設計省空間，也能減少細菌滋生。透過 LG ThinQ® App，還能隨時查看狀態、遠端操作，日常管理更方便。LG 提供有3款型號選擇：廚下型冰溫熱飲水機、桌上型瞬熱飲水機，以及供應常溫水的淨水Bar淨水器，讓不同家庭都能找到合適的飲水方案。
想知道如何減少水垢？其實自來水水垢過濾的關鍵，在於從源頭改善水質。與其頻繁清洗家電、煩惱出水不順，不如選擇一台能處理硬水的淨水器更有效率。LG 淨水Bar飲水機/淨水器搭載高效濾芯，專為硬水環境設計，並結合智慧提醒、自動清潔等實用功能，日常使用輕鬆又安心。如果你正在尋找有效的自來水水垢過濾方案，不妨參考 LG 淨水 Bar 飲水機/淨水器，從根本升級，真正解決水垢困擾。