想解決卡垢問題，必須得先搞懂水垢是什麼。水垢是一種白色或米黃色的硬塊或薄膜，常出現在熱水器、蓮蓬頭、水龍頭等加熱或出水頻繁的位置。它的來源其實很單純，就是自來水中的鈣、鎂礦物質，在經過加熱後產生化學反應，慢慢沉積而成。

自來水過濾後能減少水垢嗎？關鍵在於選對處理方式。一般濾心只能過濾泥沙雜質，對硬水中的鈣鎂幫助有限，建議使用具除垢功能的濾芯較為有效。不過，日常定期清潔熱水設備、維持用水習慣，也能幫助減少水垢堆積。了解原理後，再來看看水垢未處理可能造成的影響與對應改善方式。