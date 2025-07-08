你是否也有過，用煮好的水泡茶或煮飯時，總覺得味道怪怪的？其實看起來清澈的水，可能藏著微量雜質、氯化合物或沉澱物，不只喝起來的口感有差，連料理的風味也會受影響。傳統的煮水加熱法，既無法濾掉雜質，也改善不了水質，而且費時又麻煩，口感也常常不理想。正因如此，越來越多人轉而選擇使用「可生飲淨水器」或具備「淨水器生飲」功能的機型，以提升飲水品質，同時讓喝水這件事變得更輕鬆方便。