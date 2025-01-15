We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
gram Pro 16'' Windows 11 Home 極致輕薄 2-in-1 AI 翻轉觸控筆電 - 曜石黑 (1TB / Intel® Core™ Ultra 7 Evo)
LG gram Pro 2-in-1
LG gram Pro 2-in-1 可調整模式來配合您的生活風格，無時無刻都能舒適地使用。
*本產品搭載Intel® Core™ Ultra處理器，目前提供AI相簿功能，未來更新AI應用以LG官網或LG gram LINK釋出之更新內容為準。AI相關應用是否支援，請查閱Intel或LG官網。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
**若要下載最新 LG gram Link 軟體，請至 Apple Store & Google Play 商店，搜尋"LG gram Link"。
極致輕薄
*模擬圖片僅供參考，實際使用依現場狀況略有差異。
*上述厚度計算為產品最薄處的厚度，重量僅含筆電本身。欲了解詳細的產品說明請參閱規格說明。
*12.4mm為最薄處，厚度與重量的量測以 LG 實驗室之量測為標準，最厚處為12.9mm。
*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2023 年 12 月進行。
通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。
符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；
方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；
方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。
裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。
隨時隨地，展現超絕創造力
*包裝內提供觸控筆。
*欲下載最新的 LG gram Link 軟體，請訪問 LG.COM。
*以上平板與行動設備需另行購買。
*此圖片僅作為示意用途，欲想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。
型隨意「轉」
自由選擇最適合您生活風格的模式。
五種翻轉模式，包含：筆記型電腦模式、平板模式、帳篷模式、站立模式、平面模式
完美展現專業形象
LG gram Pro 2-in-1 提供多種模式供您選擇，完美應對各種任務，成為提升您工作效率的完美選擇。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
筆觸精準 生動呈現
LG專業觸控筆搭配120Hz高更新率，提供更順暢的使用體驗。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*包裝內含觸控筆。
規格再進化，躍上新高峰
Intel® Core™ Ultra 7 處理器
滿足遊戲到創作等所有使用需求，帶您進入全新境界。
最新Intel® Core™ Ultra 7 處理器，獲 Intel® Evo 平台認證
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*圖片示意中之應用程式需自行另外購買。
*Intel®、Intel 標誌及 Intel core 為 Intel Corporation 或其子公司的商標。
*上述記憶體與 SSD 選項（零售價）會因國家/地區及型號而異。
*Adobe 產品螢幕截圖經 Adobe 授權轉載。
*圖片示意中之應用程式需自行另外購買。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
最新的 Windows 作業系統
OLED 專業級視覺盛宴
提供生動的細節和豐富的色彩享受絕佳的觀看體驗。
驚艷的色彩和清晰度
皆可盡情享受 OLED 技術的絕佳視覺效果。
LG gram Pro 2-in-1透過 OLED 顯示器提供驚艷的色彩和清晰度。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
視覺體驗 隨我掌握
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
精準控色，資訊一次導覽
WQXGA+ 高畫質解析度、16:10 顯示比例，同時支援OLED DCI-P3 100% 極廣色域，大螢幕大比例輕鬆瀏覽更多內容。
16:10 高畫質 大螢幕輕鬆瀏覽更多內容
*Adobe 產品螢幕截圖經 Adobe 授權轉載。
*圖片示意中之應用程式需自行另外購買。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
極廣色域 更細緻的色彩表現
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 典型值(Typ.)為100%，最小值(Min.)為90%。
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。
各種裝置，快速串連
LG gram 可以輕鬆同時連接多達 10 台裝置，包括 iOS 和 Android 設備。
*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式。
*若要下載最新的 LG gram Link 軟體，請造訪 LG.COM。
*此圖片僅作為示意用途，請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。
AI 相簿
*若要下載最新的 LG gram Link 軟體，請造訪 LG.COM。
*此圖片僅作為示意用途，請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。
*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
立體浸界 「聲」歷其境
LG gram Pro 2-in-1 搭載 Dolby Atmos 杜比全景聲。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*Dolby、Dolby Atmos 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
不必隨時找插座
AI Smart Assistant 提前追蹤並提醒您的電池狀態，讓電池壽命更長久。
LG gram Pro 2-in-1 擁有77Wh 大容量電池，擁有長效的續航時間。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
提供最佳效能與應用的連接埠
LG gram Pro 2-in-1 提供最佳效能與應用的連接埠
*USB Type-C™ x2、USB Type-A x2、HDMI x1、HP/MIC x1。
*USB Type-C™ 及 USB-C™ 為USB Implementers Forum 的商標。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
主要規格
-
作業系統
Windows 11 Home
-
尺寸 (Inch)
16
-
處理器
Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (1.4 GHz up to 4.8 GHz 24MB L11 Cache)
-
記憶體
16GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)
-
SSD
1TB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
-
重量 (kg)
1.399
-
解析度
WQXGA+ 2880 x 1800
-
顯示晶片
Intel® Arc™ graphics
-
色域
DCI-P3 100% (標準值)
-
尺寸 (Inch)
12.28 x 8.44 x 0.67
所有規格
INFO
-
產品類型
gram
-
年份
Y24
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
357.3 x 253.8 x 12.4
-
重量 (kg)
1.399
-
尺寸 (Inch)
12.28 x 8.44 x 0.67
-
尺寸 (含外箱)(mm)
475 x 299 x 60
-
重量 (含外箱)(kg)
1.95
-
重量 (lb)
2.47
-
重量 (含外箱)(lb)
4.3
-
尺寸 (含外箱)(Inch)
17.1 x 10.6 x 2.4
電池
-
電池
77Wh
設計
-
外殼材質
鎂, PC-ABS
-
顏色
曜石黑
系統
-
顯示晶片
Intel® Arc™ graphics
-
記憶體
16GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)
-
作業系統
Windows 11 Home
-
處理器
Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (1.4 GHz up to 4.8 GHz 24MB L11 Cache)
顯示
-
亮度
400nit
-
色域
DCI-P3 100% (標準值)
-
對比度
100,000 :1 (標準值)
-
面板類型
IPS非觸控
-
複數面板
SDC
-
Pol
無
-
比例
16:10
-
更新率
VRR(48Hz-120Hz)
-
解析度
WQXGA+ 2880 x 1800
-
尺寸 (Inch)
16
-
尺寸 (cm)
35.5
安全性
-
指紋辨識
NO
-
fTPM/HW TPM
選項
-
肯辛頓鎖
YES
-
SSD Security
YES
-
安全模式
NO
-
HDD Security
NO
儲存空間
-
SSD
1TB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
聲音
-
音效
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
立體聲喇叭 3.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)
連接性
-
藍芽
BT 5.3
-
網路攝影機
FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)
-
無線
Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)
-
LAN
10/100 with RJ45轉接器 (選購)
電源
-
AC 變壓器
65W
-
AC 變壓器類型
USB Type-C
配件
-
配件
USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)
內建軟體功能
-
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
NO
-
Dolby Atmos
YES
-
LG gram Link
YES
-
DTS X:Ultra
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
YES
-
Intel® Unision
YES
-
LG 控制中心
NO
-
LG 顯示延伸
YES
-
LG 簡易指南 / 故障排除指南
NO
-
LG Glance by Mirametrix®
YES
-
LG On Screen Display 3
YES
-
LG 電腦手冊
YES
-
LG 觸控筆設定
NO
-
LG 電源管理
NO
-
LG 閱讀模式
NO
-
LG Security Guard
YES
-
快速分享
YES
-
LG UltraGear Studio
NO
-
LG 更新 & 還原
YES
-
LG 更新中心
NO
-
McAfee Live Safe (30天試用)
YES
-
Microsoft 365 (30天試用)
YES
-
Nebo for LG
NO
-
PCmover Professional
YES
-
行動裝置同步
NO
-
Wacom notes
NO
-
Bamboo Paper
YES
-
LG 智慧助理
YES
-
LG 快速指南
YES
-
LG 動態主題
YES
輸入裝置
-
鍵盤
全尺寸79鍵 (US) / 80 Keys (UK)/83Keys(Japan), Backlit KBD
-
定位裝置
含滑動及手勢功能的精密觸控板 (111.6 x 69.6mm)
LED
-
LED
電源, 充電, 大寫鎖定, 網路攝影機, 麥克風
散熱
-
散熱
雙風扇冷卻系統
按鍵
-
按鍵
電源鍵
輸入/輸出埠
-
HP-Out
4環耳機, US type
-
USB Type A
2 (USB3.2)
-
USB Type C
2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4)
-
HDMI
YES (4K@60Hz)