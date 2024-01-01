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gram Style 16" Windows 11 Home 輕贏隨型 OLED 極致輕薄筆電 - 極光白 (第 13 代 Intel® Core™ i7 Evo)

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  • 買就送原廠輕贏隨型無線滑鼠(乙個)

gram Style 16" Windows 11 Home 輕贏隨型 OLED 極致輕薄筆電 - 極光白 (第 13 代 Intel® Core™ i7 Evo)

16Z90RS-G

gram Style 16" Windows 11 Home 輕贏隨型 OLED 極致輕薄筆電 - 極光白 (第 13 代 Intel® Core™ i7 Evo)

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*此圖片僅作為示意用途，若想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。

輕贏隨型

輕贏隨型

輕贏隨型

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

-30 度側視圖和半開的 LG gram Style 筆電。

時尚炫彩設計 

採用Corning® Gorilla® 玻璃設計，隨著光線和角度的變化，能使機身上每種自帶的顏色呈現極光般的炫彩效果。 隱藏式光導觸控板配有柔和的LED背光，只要輕觸便會點亮，炫彩更有型。 

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

OLED 顯示器

令人驚豔的視覺體驗

無論是追劇或是色彩工作還是電玩，皆可透過低藍光的OLED顯示器享受驚豔畫質

圖片透過充滿星星和反射星星的淺湖之遼闊夜景來表達栩栩如生的視覺效果。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

黑豹在黑暗中的圖片呈現出精確的顏色和毛皮細節。
1,000,000 : 1 極致對比

HDR與True Black讓細節更真實生動

OLED顯示器帶來的純黑對比度與 HDR 功能讓這款筆電即使在暗部也可還原真實細節，可調整的亮度則可突顯細部的質感。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

**亮度為400尼特(Typ.)，HDR峰值亮度大於500尼特

***榮獲無光暈認證(Halo Free)、極佳圖像品質評估(Superior Image Quality)以及綠色衛士(GreenGuard)認證

 

精確豐富的色彩

歸功於OLED顯示器的100% DCI-P3 廣色域，呈現生動的細節和豐富的色彩。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 典型值(Typ.)為100%，最小值(Min.)為90%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。

流暢、沉浸的觀影體驗

不論是玩遊戲、看影片，還是單純的瀏覽網頁，皆可透過 0.2 毫秒反應時間和 120Hz 高更新率來大幅減少畫面閃爍延遲和殘影效果，享受流暢的視覺效果。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

優質的顯示器

提高您的生產力

WQXGA+ 16:10 顯示器不僅提供了高品質的視覺效果，還能擁有更多的可視空間。防眩光低反射面板，在白天或戶外降低螢幕反射，並自動調整亮度，在外工作時降低雙眼負擔。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**亮度為400尼特(Typ.)，HDR峰值亮度大於500尼特

一名女子輕鬆地在手臂下攜帶她的 gram Style。

極致輕薄
強勁效能

極致輕盈、強勁效能， 賦予高可攜性與超絕創造力
MIL-STD-810H 軍規認證

經七項軍規測試

LG gram Style 通過 MIL-STD-810H 軍規耐用性測試， 由耐用而輕質的材料製成，可攜性高的同時也兼備耐用與堅固。

*LG gram Style：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。

輕量化的變壓器

LG gram Style 附帶的輕型變壓器尺寸雖小，但提供相同的功率， 小巧輕盈，攜帶時更有行動力。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*對比先前型號的變壓器尺寸與重量

強勁「酷」效能

LPDDR5 Memory

LPDDR5 記憶體 & 第4代 NVMe SSD

第13代 Intel

第13代 Intel® Core™ 處理器

散熱強化系統

散熱強化系統

多用途的連接埠

多用途的連接埠

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**通過調整鍵盤位置來改善散熱，並在鍵盤下方置入石墨片。大風扇配合多扇葉，對比先前的型號進一步提升散熱性能。

顯示 gram 的喇叭發出的聲音環繞著 gram 周圍的空間。
Dolby® Atmos™ 杜比全景聲 & 智慧音量喇叭

全新境界 「聲」歷其境

杜比全景聲讓您完全置身於音樂、電影之中，聽到細膩、感受全面細節。 如臨現場的環繞音效體驗。 智慧音量喇叭，讓您感受到獲得超乎想像的感官體驗。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

行動裝置和LG gram 連接，輕鬆使用LG gram 來傳輸檔案、測試簡訊及撥打電話。
Intel® Unison™

輕鬆連接裝置

不再因傳輸檔案、撥打電話、 傳送訊息等需求而切換裝置。 不分 Android 或 iOS 系統， 將所有工作帶到您的LG gram 上。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*此功能需在筆電與行動裝置同時連上網路時才能使用
*未能使用該功能，需透過行動裝置掃描由筆電產生的QR code，若無法掃描，可輸入六位數PIN碼連接裝置
*iOS軟體版本需求為iOS 15或以上。
*Android 軟體版本需求為 Android 9或以上。
*Windows版本需求為Windows 11或以上。

LG 安全防護

即使在外也能隨時保持安全。 當LG gram Style偵測到異常或遺失時，將會鎖定筆電並傳送警示資訊。

當使用者離開LG gram時，安全防護系統即會啟動，並相使用者發出警示提醒。

*模擬圖像僅供說明使用。實際的使用者介面可能不同。
*電子郵件通知功能僅在裝置連上網路並且透過變壓器接上電源充電時才能運作
*LG 安全防護無論是否連上網路都能運作

持久續航 緩解電量焦慮

80Wh 大容量電池，最高達12.5小時續航時間，體驗極致的無線境界。

*續航測試採 Video playback time : 亮度 150 尼特 / 無線網路關閉 / 播放程式 – Movies & TV / 有線耳機播放。
**實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
***模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

一鍵擴展您的視界

LG 畫面延伸功能，輕鬆點擊即可使用外接螢幕。

以快捷鍵組合迅速操作

按住 Fn 或 Windows 鍵以叫出快捷鍵表。LG gram Style預載了所有最直觀的快捷鍵。

*不包含用來連接第二台顯示螢幕的連接線。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

升級再造

將包裝盒改造為犀牛相框再利用，
環保材質同時維護地球環境。
列印

主要規格

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 尺寸 (Inch)

    16

  • 處理器

    Intel® Core™ i7-1360P (2.2 GHz up to 5.0 GHz, 18MB L3 Cache)

  • 記憶體

    16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)

  • SSD

    1TB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

  • 重量 (kg)

    1.23

  • 解析度

    WQHD+ 3200 x 2000

  • 顯示晶片

    Intel Iris Xe Graphics

  • 色域

    DCI-P3 100% (標準值, min 90%)

  • 尺寸 (Inch)

    14.02 x 8.78 x 0.69

所有規格

INFO

  • 產品類型

    gram

  • 年份

    Y22

尺寸/重量

  • 尺寸 (mm)

    356.1 x 222.9 x 17.4

  • 重量 (kg)

    1.23

  • 尺寸 (Inch)

    14.02 x 8.78 x 0.69

  • 尺寸 (含外箱)(mm)

    475 x 290 x 60

  • 重量 (含外箱)(kg)

    2

  • 重量 (lb)

    2.51 (Touch KU : 2.54)

  • 重量 (含外箱)(lb)

    4.5

  • 尺寸 (含外箱)(Inch)

    18.8 x 10.8 x 2.4

電池

  • 電池

    80Wh

設計

  • 外殼材質

    鎂, PC-ABS

  • 顏色

    白色

系統

  • 顯示晶片

    Intel Iris Xe Graphics

  • 記憶體

    16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 處理器

    Intel® Core™ i7-1360P (2.2 GHz up to 5.0 GHz, 18MB L3 Cache)

顯示

  • 亮度

    400nit

  • 色域

    DCI-P3 100% (標準值, min 90%)

  • 面板類型

    IPS非觸控

  • Pol

    防眩光低反射

  • 比例

    16:10

  • 更新率

    120Hz

  • 解析度

    WQHD+ 3200 x 2000

  • 尺寸 (Inch)

    16

  • 尺寸 (cm)

    39.6

安全性

  • 指紋辨識

    NO

  • fTPM/HW TPM

    選項

  • 肯辛頓鎖

    YES

  • SSD Security

    YES

  • 安全模式

    YES

  • HDD Security

    NO

儲存空間

  • MMC Slot

    Micro SD

  • SSD

    1TB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

聲音

  • 音效

    HD Audio with Dolby Atmos

  • 喇叭

    立體聲喇叭 3.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)

連接性

  • 藍芽

    BT 5.1

  • 網路攝影機

    FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)

  • 無線

    Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)

  • LAN

    10/100 with RJ45轉接器

電源

  • AC 變壓器

    65W

  • AC 變壓器類型

    USB Type-C

配件

  • 配件

    USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)

內建軟體功能

  • Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*

    YES

  • Dolby Atmos

    NO

  • LG gram Link

    NO

  • DTS X:Ultra

    NO

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    YES

  • Intel® Unision

    NO

  • LG 控制中心

    NO

  • LG 顯示延伸

    NO

  • LG 簡易指南 / 故障排除指南

    NO

  • LG Glance by Mirametrix®

    YES

  • LG On Screen Display 3

    NO

  • LG 電腦手冊

    YES

  • LG 觸控筆設定

    NO

  • LG 電源管理

    NO

  • LG 閱讀模式

    NO

  • LG Security Guard

    NO

  • 快速分享

    NO

  • LG UltraGear Studio

    NO

  • LG 更新 & 還原

    YES

  • LG 更新中心

    NO

  • McAfee Live Safe (30天試用)

    YES

  • Microsoft 365 (30天試用)

    YES

  • Nebo for LG

    NO

  • PCmover Professional

    YES

  • 行動裝置同步

    NO

  • Wacom notes

    NO

  • Bamboo Paper

    NO

  • LG 智慧助理

    YES

  • LG 快速指南

    NO

  • LG 動態主題

    NO

輸入裝置

  • 鍵盤

    全尺寸背光鍵盤 (US: 97 Key, UK: 98 Key w/ 3 Column Numeric Keypad)

  • 定位裝置

    含滑動及手勢功能的精密觸控板 (111.6 x 69.6mm)

LED

  • LED

    電源, DC-In, 大寫鎖定, 網路攝影機

散熱

  • 散熱

按鍵

  • 按鍵

    電源鍵

輸入/輸出埠

  • HP-Out

    4環耳機, US type

  • USB Type A

    2 (USB3.2)

  • USB Type C

    2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4)

  • HDMI

    NO

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