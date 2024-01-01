LG SIGNATURE

LG在2019年米蘭設計周上公佈了一款藝術裝置，彰顯了品牌領先的技術與無與倫比的設計相結合的特點。“重新定義空間”是LG電子與英國著名建築工業設計事務所Foster + Partners繼聯手設計了LG SIGNATURE OLED TV R之後的進一步合作。

“重新定義空間”是一場沈浸式的視覺與聽覺之旅，象徵LG SIGNATURE OLED TV R在歐洲的首次亮相，展現LG SIGNATURE OLED TV R宛如藝術般的品質和符合生活節奏的獨特概念。