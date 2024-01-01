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LG SIGNATURE
於2019年米蘭設計周亮相
LG在2019年米蘭設計周上公佈了一款藝術裝置，彰顯了品牌領先的技術與無與倫比的設計相結合的特點。“重新定義空間”是LG電子與英國著名建築工業設計事務所Foster + Partners繼聯手設計了LG SIGNATURE OLED TV R之後的進一步合作。
“重新定義空間”是一場沈浸式的視覺與聽覺之旅，象徵LG SIGNATURE OLED TV R在歐洲的首次亮相，展現LG SIGNATURE OLED TV R宛如藝術般的品質和符合生活節奏的獨特概念。
LG SIGNATURE OLED TV R －重新定義了電視與其存放空間的關係。其雕塑般的品質和獨特的隱藏能力使其能夠適應生活節奏，無縫融入任何場景。“重新定義空間”是一場沈浸式的視覺與聽覺之旅。
透過從生活的各個領域——從最小到最大的生動影像，探索了完整的色譜。顯示器充分利用了無人能比的OLED顯示技術，由周圍的燈光效果形成對比和襯托——暗示著從透過窗戶的光線變化。光線的位置和強度在一天中不斷變化，讓人感受到時間的流逝。
Foster + Partners與LG合作研發了全新的 LG SIGNATURE OLED TV R, 是世界上首款可捲曲電視。這個做法實踐並完成了電視外在幾何學，並在創造具體的內部機制時扮演了積極的角色。螢幕技術被用於重新定義電視的概念及其所佔據的生活空間。
全新LG OLED電視R的柔性屏幕從牆壁中解放出來，為室內空間設計提供了自由感及全新的沈浸感。OLED電視R重新定義了電視，其可變的外型因素只有在領先業界的OLED技術下才得以實現。
幻視
全景視圖。畫面從其電視框架中完全展開。一個全新的電影世界在您眼前呈現。
水平線
線型視圖。您可以在部分展開的畫面上瀏覽應用程序和媒體。LG SIGNATURE的OLED TV R專享的獨特功能。
隱藏
零視圖。畫面完全消失，留下靜謐雕塑般的外觀。LG ThinQ允許OLED TV R在看不見畫面的情況下使用應用程序和音頻。
在展覽中， LG SIGNATURE OLED TV R被安裝在由設計傳奇Mario Bellini於1977年為家具品牌Cassina設計具代表性的Basilica桌上。
在一樓，LG SIGNATURE系列的優質產品在現代生活的佈景中展出。展出的有OLED電視、冰箱、空氣清淨機和洗衣機。
特別值得一提的是，洗衣機是與著名工業設計師Torsten Valeur合作設計的。洗衣機的設計從平靜湖面的月亮倒影中汲取靈感，體現了一種永恆之感。此外LG SIGNATURE的藏酒櫃也在展覽上全新亮相。LG SIGNATURE的藏酒櫃採用了語音識別、自動升降抽屜等的創新技術，方便拿取櫃中的藏酒，還有多重溫度控制，為不同種類的葡萄酒提供理想的存儲環境。
LG SIGNATURE產品捨棄了所有有違品牌精神的功能，最終呈現出流線型的外觀，體現了產品的最佳品質，為使用者帶來專屬尊享體驗。