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性能卓越

致臻致美：
LG SIGNATURE冰箱，為冰箱重新定義

精湛技術，高級材質，工匠精神，LG SIGNATURE冰箱因此脫穎而出

LG SIGNATURE 冰箱
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冰箱 無與倫比的品質

展示LG SIGNATURE冰箱的全身的資訊圖
帶InstaView Door-in-Door™的LG SIGNATURE冰箱與不帶該功能的其他冰箱的對比圖

InstaView Door-in-Door™

減少開門次數，讓冷氣留在冰箱中的貼心功能。輕敲兩下，冰箱前端光滑如鏡的玻璃面板就會變得透明，方便使用者一覽冰箱內部。

1近50%的開門都是造成浪費

產品開發

解釋LG SIGNATURE冰箱的開發期為何是其他產品的兩倍的圖像

LG SIGNATURE冰箱的設計與開發期：是其他產品的兩倍時間。

解釋參與開發LG SIGNATURE冰箱的工程師為何是其他產品的四倍的圖像

參與開發的工程師人數：是其他產品的四倍。

精心製造，追求完美

解釋工程師如何仔細檢查LG SIGNATURE冰箱，力求完美
  • 1製造每台LG SIGANTURE冰箱時都加倍小心，專人負責看管。
  • 2產量上限為25台/天。
  • 3每台冰箱都經過24小時溫度檢查。
  • 4肉眼幾不可見的刻痕也不能通過LG SIGNATURE的嚴格標準。

高級材質

展示LG SIGNATURE冰箱的InstaView玻璃面板的分層結構的圖像

InstaView功能

由三層玻璃組成 - 強化有色玻璃、低輻射玻璃和強化玻璃 - 玻璃門板既節能又非常耐用。玻璃層間注入氬氣，幫助冰箱內部保持低溫。

展示LG SIGNATURE冰箱本體材質，展示表面拉絲處理的圖像

表面髮絲紋材質

304不銹鋼髮絲紋材質：表面不斷摩擦100次以上，達到超高質感。費時費力的工藝代表了LG SIGNATURE的工匠精神。

展示LG SIGNATURE冰箱內外使用304不銹鋼的圖像

304不銹鋼

LG SIGNATURE冰箱內外皆使用304不銹鋼，使冰箱耐用、耐腐蝕。

展示LG SIGNATURE冰箱的鋁材把手的圖像

鋁質把手

每個鋁質把手都經過LG SIGNATURE工匠的精心檢查。

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