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性能卓越
致臻致美：
致臻致美：
LG SIGNATURE冰箱，為冰箱重新定義
精湛技術，高級材質，工匠精神，LG SIGNATURE冰箱因此脫穎而出
冰箱 無與倫比的品質
InstaView Door-in-Door™
減少開門次數，讓冷氣留在冰箱中的貼心功能。輕敲兩下，冰箱前端光滑如鏡的玻璃面板就會變得透明，方便使用者一覽冰箱內部。
1近50%的開門都是造成浪費
產品開發
LG SIGNATURE冰箱的設計與開發期：是其他產品的兩倍時間。
參與開發的工程師人數：是其他產品的四倍。
精心製造，追求完美
- 1製造每台LG SIGANTURE冰箱時都加倍小心，專人負責看管。
- 2產量上限為25台/天。
- 3每台冰箱都經過24小時溫度檢查。
- 4肉眼幾不可見的刻痕也不能通過LG SIGNATURE的嚴格標準。
高級材質
InstaView功能
由三層玻璃組成 - 強化有色玻璃、低輻射玻璃和強化玻璃 - 玻璃門板既節能又非常耐用。玻璃層間注入氬氣，幫助冰箱內部保持低溫。
表面髮絲紋材質
304不銹鋼髮絲紋材質：表面不斷摩擦100次以上，達到超高質感。費時費力的工藝代表了LG SIGNATURE的工匠精神。
304不銹鋼
LG SIGNATURE冰箱內外皆使用304不銹鋼，使冰箱耐用、耐腐蝕。
鋁質把手
每個鋁質把手都經過LG SIGNATURE工匠的精心檢查。
探索 LG SIGNATURE 冰箱