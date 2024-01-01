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性能卓越
致臻致美：
致臻致美：
LG SIGNATURE
OLED TV
W9，開創電視新標準
精湛技術，高級材質，絕倫工藝，造就LG SIGNATURE OLED TV W9無與倫比
創新設計 OLED TV W9
獨特的壁畫式設計
LG SIGNATURE OLED W9取消了所有的輸入接頭，壁掛安裝時厚度僅3.85mm；這是LG無與倫比的OLED技術才能實現的極簡設計，為觀眾帶來完全的沉浸式體驗。
1厚度僅3.85mm
能力超凡：第二代AI影音處理晶片(α9)
LG SIGNATURE OLED TV W9配置LG的第二代AI影音處理晶片(α9)和深度學習演算法，使畫面對比鮮明，動態影像處理能力強大，動作畫面更順暢、更自然。
產品開發
LG 用革命性產品重塑電視品類
- G系列：超薄鋼化玻璃面板，宛如懸浮的絕美設計。
- W系列：厚度3.85mm，纖薄如畫。
- 8K OLED電視：全球首款88英吋8K OLED電視。
- 可捲式電視：全球首款可捲式電視。
精心製造，追求完美
1熟練的工程師手動組裝LG SIGNATURE OLED電視的各個元件。
2組裝後，每台電視都要經受168小時的老化測試，用以確定其在嚴酷環境下也能保證完美性能。
3將OLED電視放在40°C以上的房間內48小時，進行耐久性測試。
4最終產品在多種模擬觀看場景下進行品質測試。
高級材質
高品質鋁材
採用高品質鋁材製作電視的全框，增加它的變得剛硬、耐用、美觀。
探索 LG SIGNATURE OLED 電視