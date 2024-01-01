獨特的壁畫式設計

LG SIGNATURE OLED W9取消了所有的輸入接頭，壁掛安裝時厚度僅3.85mm；這是LG無與倫比的OLED技術才能實現的極簡設計，為觀眾帶來完全的沉浸式體驗。

1厚度僅3.85mm