Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
分享
share facebook button share twitter button share pinterest button close share buttons
性能卓越

致臻致美：
LG SIGNATURE
OLED TV W9，開創電視新標準

精湛技術，高級材質，絕倫工藝，造就LG SIGNATURE OLED TV W9無與倫比

LG SIGNATURE OLED TV W
Play

創新設計 OLED TV W9

前端檢視：掛在牆上的LG SIGNATURE OLED壁畫電視
LG SIGNATURE OLED壁畫電視的前端與側面檢視

獨特的壁畫式設計

LG SIGNATURE OLED W9取消了所有的輸入接頭，壁掛安裝時厚度僅3.85mm；這是LG無與倫比的OLED技術才能實現的極簡設計，為觀眾帶來完全的沉浸式體驗。

1厚度僅3.85mm

α9處理器晶片的圖像

能力超凡：第二代AI影音處理晶片(α9)

LG SIGNATURE OLED TV W9配置LG的第二代AI影音處理晶片(α9)和深度學習演算法，使畫面對比鮮明，動態影像處理能力強大，動作畫面更順暢、更自然。

產品開發

展示LG SIGNATURE OLED電視系列產品開發歷史的圖像

LG 用革命性產品重塑電視品類

  • G系列：超薄鋼化玻璃面板，宛如懸浮的絕美設計。
  • W系列：厚度3.85mm，纖薄如畫。
  • 8K OLED電視：全球首款88英吋8K OLED電視。
  • 可捲式電視：全球首款可捲式電視。

精心製造，追求完美

解釋工程師如何手動組裝LG SIGNATURE OLED電視各個元件的圖像
1熟練的工程師手動組裝LG SIGNATURE OLED電視的各個元件。
解釋LG SIGNATURE OLED電視如何經受層層測試（如168小時測試）的圖像
2組裝後，每台電視都要經受168小時的老化測試，用以確定其在嚴酷環境下也能保證完美性能。
解釋如何在40攝氏度的環境中進行48小時耐久性測試的圖像
3將OLED電視放在40°C以上的房間內48小時，進行耐久性測試。
解釋LG SIGNATURE OLED電視如何在各種觀看場景下進行品質測試的圖像
4最終產品在多種模擬觀看場景下進行品質測試。

高級材質

解釋LG SIGNATURE OLED壁畫電視的全框是如何用鋁製作的圖像

高品質鋁材

採用高品質鋁材製作電視的全框，增加它的變得剛硬、耐用、美觀。

探索 LG SIGNATURE OLED 電視
哪裡購買
回到列表

LG SIGNATURE 藝式生活圈

金璽會員專線 0800-898-908

關閉
slide previous button
slide next button
關閉
slide previous button
slide next button