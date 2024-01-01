自體發光像素讓遊戲反應更即時

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SELF-LIT PiXELS可保證最暢快的遊戲玩法
LG OLED電視有獨立的自體發光像素，可確保更好的影像品質和更快的反應時間。這表示使用連接遊戲機和裝置時影像模糊減少。為LG OLED電視帶來令人驚豔的沉浸式無縫遊戲體驗做好準備。
NVIDIA G-SYNC的標誌、 1ms反應時間的標誌、 低延遲輸入的標誌、 可變刷新率的標誌、 自動低延遲模式的標誌、 男子在黑暗房間中，坐在大尺寸電視前的賽車遊戲椅上，沉浸在賽車遊戲之中
頂尖的遊戲網紅也失心瘋！
NVIDIA G-SYNC的標誌、 LCD/ LED與OLED的並列下的比較，以相同的遊戲畫面比較遊戲破圖的不同處
*螢幕影像模擬畫面。
*NVIDIA G-SYNC與RTX 20和GTX 16顯卡相容。 較早的GPU將不支持G-SYNC相容性。
VP/GM-GeForce和GSYNC OEM，NVIDIA
Kaustubh Sanghani
「G-SYNC技術帶來絲綢般流暢
與超級具有反應性的遊戲體驗。LG OLED
具有最佳影像畫質。」
*反應時間是指將像素從灰階轉變到灰階的速度。
*反應時間是指將像素從灰階轉變到灰階的速度。
*測試規格：2.1d（使用HDCP、FRL 12G（8K60）、CEC、ARC、eARC、6G、HBR、4K）
02
SELF-LIT PiXELS為遊戲世界帶來新的深度
自體發光像素可產生完美黑色，使LG OLED電視能夠充分利用
HDR遊戲-從最暗到最亮的影像。每個像素的力量揭示了所有隱藏的細節、提示和極限動作。
*螢幕影像模擬。
* HGiG是來自遊戲和電視顯示器產業的公司志願團體，它們嘗試確認並提供共同基準，以讓消費者能更舒適地體驗HDR遊戲。
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您藏身之所的全新48英寸LG OLED電視
全新48英寸OLED是我們所有產品中最輕巧但功能最強大的電視。
將OLED影像品質帶入較小的電視可產生更銳利的影像。
它還支援其他LG OLED電視中改變遊戲結果的解決方案。
一名男子在有著48吋LG OLED CX電視、桌子與椅子的電玩站進行遊玩
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SELF-LIT PiXELS讓您舒適觀看
LG OLED電視在藍光，閃爍和高質量成像方面超過了行業標準。因此，現在便可以輕鬆暢玩自己喜歡的遊戲，並減少藍光傷害。
男孩趴在地毯上用低藍光電視觀看動畫， TÜV Rheinland 的標誌/ UL檢驗的標誌
*預設設定展現最佳的無閃爍功能。啟動 OLED Motion 或 OLED Motion Pro 的使用者可能會感覺到閃爍。
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人工智慧驅動的音效更進一步
藉由Alpha 9 Gen3 AI 處理晶片提供的完美平衡聲效，體會所有的動作。AI 聲調調整技術利用空間識別判斷您所在的空間與地點，傳遞聲音上的每一個細微差異。
在大螢幕電視前玩戰爭遊戲的女子背影
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遊戲馬拉松不中斷
遊戲體驗的準備就是一切。
有時您可能無法暫停遊戲或使用電視遙控器。
這時候，請使用內建的智能LG ThinQ和免持語音控制功能來帶給您遊戲的優勢。
了解更多LG THINQ AI
* 語音控制可能因產品和國家/地區而有所差異。
* LG OLED 、ZX、WX、GX型號支援免持控制。