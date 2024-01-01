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大尺寸的 LG OLED 電視前，一名男子正坐在賽車椅上玩賽車遊戲（向下拉動頁面）

自體發光像素讓遊戲反應更即時

01

SELF-LIT PiXELS可保證最暢快的遊戲玩法

LG OLED電視有獨立的自體發光像素，可確保更好的影像品質和更快的反應時間。這表示使用連接遊戲機和裝置時影像模糊減少。為LG OLED電視帶來令人驚豔的沉浸式無縫遊戲體驗做好準備。

NVIDIA G-SYNC的標誌、 1ms反應時間的標誌、 低延遲輸入的標誌、 可變刷新率的標誌、 自動低延遲模式的標誌、 男子在黑暗房間中，坐在大尺寸電視前的賽車遊戲椅上，沉浸在賽車遊戲之中

頂尖的遊戲網紅也失心瘋！

遊戲界影響力重大的Youtube科技頻道Linus Tech Tips，在LG OLED 電視前大談LG OLED的低輸入延遲

全球十大YouTuber

Linus Tech Tips

「絕對精彩！我的最終戰G-sync相容電視」

全球第一款G-SYNC相容電視1

全球第一款G-SYNC相容電視

LG OLED電視採用獨立的自體發光像素的精度和控制能力，以充分利用G-SYNC相容性。

LG與NVIDIA間的新合作關係可確保遊戲以快速響應時間遊玩，即使在高解析度下，也能夠將快速刷新率配合上遊戲中的幀率變化。

NVIDIA G-SYNC的標誌、 LCD/ LED與OLED的並列下的比較，以相同的遊戲畫面比較遊戲破圖的不同處

*螢幕影像模擬畫面。
*NVIDIA G-SYNC與RTX 20和GTX 16顯卡相容。 較早的GPU將不支持G-SYNC相容性。

VP/GM-GeForce和GSYNC OEM，NVIDIA

Kaustubh Sanghani

「G-SYNC技術帶來絲綢般流暢
與超級具有反應性的遊戲體驗。LG OLED
具有最佳影像畫質。」

1ms反應時間的標誌/ 低輸入延遲的標誌

SELF-LIT PiXELS以即時反應

LG OLED電視與背光LED電視不同，其具有獨立的自體發光像素，可迅速改變狀態。α9處理器可提供快速響應時間*和低輸入滯後。在遊戲模式下，可達到幾乎看不出顯示延遲、動態模糊和重影的程度。

*反應時間是指將像素從灰階轉變到灰階的速度。

*反應時間是指將像素從灰階轉變到灰階的速度。

螢幕上顯示流暢的高解析度賽車遊玩畫面，一人雙手握遊戲搖桿在前

用最高解析度暢玩遊戲

電玩遊戲的幀率常會在遊戲當中改變。
如果電視無法配合這些改變，就會產生破圖。
這就是LG OLED電視用HDMI 2.1支援VRR *和ALLM *的原因
—提供快速的動作轉場和無縫遊玩遊戲
最高120fps，並且為最高解析度。

*測試規格：2.1d（使用HDCP、FRL 12G（8K60）、CEC、ARC、eARC、6G、HBR、4K）

02

SELF-LIT PiXELS為遊戲世界帶來新的深度

自體發光像素可產生完美黑色，使LG OLED電視能夠充分利用
HDR遊戲-從最暗到最亮的影像。每個像素的力量揭示了所有隱藏的細節、提示和極限動作。

了解更多SELF-LIT OLED
比較 LCD/LED 與 LG OLED的G-SYNC技術相容性的幻燈片（滑動幻燈片）
比較 LCD/LED 與 LG OLED的G-SYNC技術相容性的幻燈片（滑動幻燈片）

*螢幕影像模擬。

螢幕上顯示流暢的高解析度賽車遊玩畫面，一人雙手握遊戲搖桿在前

如創作者所想的HDR遊戲

結合HGiG文件，自體發光像素呈現的完美黑色提供HDR遊戲最佳配合。HGIG（HDR Gaming Interest Group）規範聯盟由遊戲產業的主要玩家所組成，其依照遊戲創作者的想法制定了標準，以保有更佳的HDR遊戲體驗。

* HGiG是來自遊戲和電視顯示器產業的公司志願團體，它們嘗試確認並提供共同基準，以讓消費者能更舒適地體驗HDR遊戲。

03

您藏身之所的全新48英寸LG OLED電視

全新48英寸OLED是我們所有產品中最輕巧但功能最強大的電視。
將OLED影像品質帶入較小的電視可產生更銳利的影像。
它還支援其他LG OLED電視中改變遊戲結果的解決方案。

一名男子在有著48吋LG OLED CX電視、桌子與椅子的電玩站進行遊玩

CES 2020的最佳

「這可能是遊戲玩家夢寐以求的螢幕。」

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CES 2020的最佳電視

「⋯CX I 款特別銳利、多采而有力。」
LG OLED48CX 4K OLED電視，What Hi-Fi？，2020年1月

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CES 2020的最佳電視

「市面上最棒的遊戲顯示器」

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04

SELF-LIT PiXELS讓您舒適觀看

LG OLED電視在藍光，閃爍和高質量成像方面超過了行業標準。因此，現在便可以輕鬆暢玩自己喜歡的遊戲，並減少藍光傷害。

男孩趴在地毯上用低藍光電視觀看動畫， TÜV Rheinland 的標誌/ UL檢驗的標誌

*預設設定展現最佳的無閃爍功能。啟動 OLED Motion 或 OLED Motion Pro 的使用者可能會感覺到閃爍。

05

人工智慧驅動的音效更進一步

藉由Alpha 9 Gen3 AI 處理晶片提供的完美平衡聲效，體會所有的動作。AI 聲調調整技術利用空間識別判斷您所在的空間與地點，傳遞聲音上的每一個細微差異。

在大螢幕電視前玩戰爭遊戲的女子背影

06

遊戲馬拉松不中斷

遊戲體驗的準備就是一切。
有時您可能無法暫停遊戲或使用電視遙控器。
這時候，請使用內建的智能LG ThinQ和免持語音控制功能來帶給您遊戲的優勢。

了解更多LG THINQ AI

了解更多LG THINQ AI

* 語音控制可能因產品和國家/地區而有所差異。
* LG OLED 、ZX、WX、GX型號支援免持控制。

自體發光像素讓遊戲更具響應性

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