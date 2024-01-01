自體發光像素讓遊戲反應更即時

LG OLED電視採用獨立的自體發光像素的精度和控制能力，以充分利用G-SYNC相容性。



LG與NVIDIA間的新合作關係可確保遊戲以快速響應時間遊玩，即使在高解析度下，也能夠將快速刷新率配合上遊戲中的幀率變化。