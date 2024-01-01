為什麼是自體發光像素？

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嚮往繁星點點的夜空之美嗎？
如果您在傳統的LED電視上觀看，黑色會不夠暗而星星也不夠清晰。這是因為LED電視只能關閉某些照明區域，產生「光暈」效果。
相較之下，LG OLED電視具有自體發光像素，能夠將其一一點亮。
期能夠創造一個全黑的天空以及更清晰的星星。這就是自體發光像素能夠呈現的。第一眼看到它時，您就能夠發現除了LG OLED電視還有其他所有的東西。
LED/LCD 與 LG OLED並列模擬佈滿星星的夜空以比較完美黑的再現性
*螢幕影像模擬。
圖象品質背後的秘密就是顯示技術。
背光LCD / LED電視讓光線通過濾鏡，以在實際的顯示屏上顯示顏色-干擾會導致失真。
LG OLED電視具有自體發光像素，能夠將其一一點亮。
以確保豐富色彩，對比度高且不受干擾。
背光LED/ LCD電視與自體發光OLED電視的上下比較，顯示出每個顯示層的組成
SELF-LIT PiXELS可以做到什麼？
前所未有的電視體驗
*以8K解析度（7680 x 4320）與4個子像素的乘積進行計算。
榮獲重大獎項
*「來源-Omdia。2013-2019年的單位出貨量。結果並非LG電子產品的支持。任何依賴這些結果的風險均由第三方承擔。」
「連續8年獲得CES創新獎」
* CES 創新獎是依據提交給評審的說明資料而定。
CTA 未確認提交資料或做出聲明的正確性且未針對給予獎項的商品進行測試。
探索自體發光像素如何重新定義所有
電競
G-Sync相容/ HGiG
1ms反應時間
低延遲輸入 / VRR / ALLM
遊戲模式 /舒適護眼
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*需Netflix串流會員資格。