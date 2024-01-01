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LG OLED電視框展現出地球與太陽的驚人日蝕影像

為什麼是自體發光像素？

嚮往繁星點點的夜空之美嗎？

如果您在傳統的LED電視上觀看，黑色會不夠暗而星星也不夠清晰。這是因為LED電視只能關閉某些照明區域，產生「光暈」效果。

相較之下，LG OLED電視具有自體發光像素，能夠將其一一點亮。
期能夠創造一個全黑的天空以及更清晰的星星。這就是自體發光像素能夠呈現的。第一眼看到它時，您就能夠發現除了LG OLED電視還有其他所有的東西。

LED/LCD 與 LG OLED並列模擬佈滿星星的夜空以比較完美黑的再現性

*螢幕影像模擬。

圖象品質背後的秘密就是顯示技術。
背光LCD / LED電視讓光線通過濾鏡，以在實際的顯示屏上顯示顏色-干擾會導致失真。

LG OLED電視具有自體發光像素，能夠將其一一點亮。
以確保豐富色彩，對比度高且不受干擾。

背光LED/ LCD電視與自體發光OLED電視的上下比較，顯示出每個顯示層的組成

SELF-LIT PiXELS可以做到什麼？

父子倆在大螢幕電視上一同觀賞恐龍紀錄片

更具表現力的影院

LG OLED電視具有獨立自發光像素，可產生無限制的對比度和完美的黑色。您可以看到豐富的色彩，以及每個場景中揭示的所有細節和紋理。

一名男人坐在賽車座椅上，並在一台大電視前玩著賽車遊戲

響應性更高的遊戲

自體發光像素可讓HDR遊戲有更好的圖像品質，其快速響應時間讓您可以充分利用G-SYNC相容性的優勢。

人們以整個體育場為背景欣賞著大電視上的足球賽

更身臨其境的賽事

LG OLED電視可顯示所有細微的動作和臉部表情，並且不會出現任何色差、模糊或閃爍。自體發光像素除了具有令人驚豔的圖像品質外，超廣角視角讓每個角度的視野同樣精彩。

一名女子在正在欣賞畫廊電視上的抽象藝術品

更加藝術性的生活方式

具有自體發光像素的LG OLED電視可以越來越輕薄。無需背光，LG OLED不斷證明了不可能也能成為可能。看見超乎想像的輕薄，未來的設計。

更加藝術性的生活方式 了解更多

前所未有的電視體驗

顯示技術很重要

顯示技術很重要

Youtuber專訪，Extrashot

電視專業YouTuber

更優化

「透過該比較（4K OLED與8K LED的盲測），
說到顯示，解析度並不代表品質。」

科技影響極高的Adam Savage專訪

技術YouTuber / 483萬粉絲

亞當·薩維奇的測試

“ HDR比解析度大。LCD-LED電視的對比度和黑階位準尚未達到LG OLED的程度。」

Youtuber專訪，Extrashot

技術YouTuber / 528萬粉絲

JerryRigEverything

「OLED面板上的數百萬個自體發光像素讓您可以更好控制圖像。」

LG OLED SELF-LIT PiXELS讓真8K達到最高水準

LG OLED SELF-LIT PiXELS讓真8K達到最高水準

LG OLED 8K在每個場景中都添加了令人難以置信的質感，猶如演員真實在您面前。
這是透過超過1億個自體發光像素實現，可在88寸超大螢幕（即使是廣角）上呈現每個細節。

LG OLED SELF-LIT PiXELS讓真8K達到最高水準 了解更多

*以8K解析度（7680 x 4320）與4個子像素的乘積進行計算。

TV-OLED-Brandsite-Technology-14-Logo

榮獲重大獎項

IBS世界第一OLED電視品牌七星標誌

LG在2019年用令人印象深刻並且的領先業界銷售額持續在OLED電視市場中建立穩固的立足點。

*「來源-Omdia。2013-2019年的單位出貨量。結果並非LG電子產品的支持。任何依賴這些結果的風險均由第三方承擔。」

「連續8年獲得CES創新獎」

CES 2020
創新獎得主

於數位影像或攝影、88ZX

CES 2020
創新獎得主

於影片顯示器類型、88ZX

* CES 創新獎是依據提交給評審的說明資料而定。
CTA 未確認提交資料或做出聲明的正確性且未針對給予獎項的商品進行測試。

iF設計獎

LG SIGNATURE OLED TV R
UX設計/用戶界面（UI）

iF設計獎

LG OLED TV 65WX

iF設計獎

LG OLED TV 65GX

紅點設計獎

LG OLED TV 65GX

紅點設計獎

LG OLED TV 65WX

“我們見過的最優雅的壁掛式設計。”

LG Gallery（GX）OLED電視，tom’s guide，2020年1月

“ GX模型是令人印象深刻的一體機。”

LG Gallery Series（GX）OLED，TechRadar，2020年1月

“對於那些喜歡簡約外觀的人來說，這是個好消息。”

LG Gallery Series（GX）OLED，TechRadar，2020年1月

“ GX無疑樹立了強大的基準。”

LG OLED電視65GX，What Hi-Fi?？，2020年4月

“這可能是遊戲玩家夢寐以求的屏幕。”

探索自體發光像素如何重新定義所有

影院

杜比視界IQ & 杜比全景聲
影人模式 / eARC /舒適護眼
藍牙環繞音效準備就緒
Apple TV / Netflix

觀看

電競

  • G-Sync相容/ HGiG
    1ms反應時間
    低延遲輸入 / VRR / ALLM
    遊戲模式 /舒適護眼

    播放

  •  
播放

運動

大螢幕/ 超廣角視角
運動模式/ 運動提醒 /藍牙
環繞音效準備就緒/ 介面增強
文字清晰/聲音細緻

感受

生活方式

LG AI ThinQ/ Google Assistant 語音助理
Apple Airplay / Apple HomeKit
Amazon Alexa / 人工智慧明亮度
畫廊模式

活出色彩

*需Netflix串流會員資格。

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