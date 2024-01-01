為什麼是自體發光像素？

嚮往繁星點點的夜空之美嗎？



如果您在傳統的LED電視上觀看，黑色會不夠暗而星星也不夠清晰。這是因為LED電視只能關閉某些照明區域，產生「光暈」效果。



相較之下，LG OLED電視具有自體發光像素，能夠將其一一點亮。

期能夠創造一個全黑的天空以及更清晰的星星。這就是自體發光像素能夠呈現的。第一眼看到它時，您就能夠發現除了LG OLED電視還有其他所有的東西。