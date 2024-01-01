自體發光像素使電影更加逼真

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01
SELF-LIT PiXELS讓每個場景都真實呈現
LED電視上的背光模組會讓您錯過場景中的隱藏細節。LG OLED電視有獨立自體發光像素，擁有無限的對比度和完美的黑色。即使在黑暗的戰鬥場景中，每個顏色、細節和紋理也能不漏看。
*螢幕影像模擬畫面。
好萊塢製作欲呈現的影像
02
SELF-LIT PiXELS將8K提升到新的層次
真8K在每個場景都呈現出完美的影像，就像演員在面前表演一樣。這是通過超過1億個自體發光像素實現的，這些子像素可在88型巨大的屏幕（即使在廣角）上將每個細節都栩栩如生。
LG OLED 8K 電視，透過一個身穿紅色風衣在綠色稻田奔跑的女子，展現8K 的真實感
*基於8K解析度（7680x4320）乘以4個子像素的計算結果。
03
SELF-LIT PiXELS增強了影像工作室的畫質呈現水準
自體發光像素的無限對比度與最先進的HDR解決方案杜比視界IQ完美匹配，杜比視界IQ是杜比視界的最新版。LG OLED電視與智慧杜比視界IQ（Dolby Vision IQ）結合，無論周圍環境或內容類型，均可提供均勻的亮度和清晰度。
其與杜比全景聲（Dolby Atmos）結合，而杜比全景聲是以對象為基礎的環繞音效系統，可重新定義您的音效體驗。
杜比視界IQ的標誌/ 杜比全景聲的標誌 父子倆在大螢幕電視上一同觀賞恐龍紀錄片
*Dolby Atmos 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。
*FILMMAKER MODE™模式標誌是UHD Alliance, Inc 的商標。
04
不論各種類的影像皆有出色的表現
我們最先進的a9 Gen3 AI處理器根據深度學習演算法分析數百萬個數據集，以偵測類型並加強影像品質。其也能透過類型、聲音、效果和頻率來優化音效。
Alpha 9 Gen3 AI 處理晶片在黑色的背景閃爍著藍色圖案
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您的最愛的串連平台
享受所有在Apple TV應用程式與LG電視台上您喜歡的內容。無需使用遙控器，透過聲控就能欣賞最新的電影、電視節目、體育賽事轉播等。
Apple TV+ 圖示，其次為靈異女僕，神話任務，異鄉人，美國夢和晨間直播秀的四張直立標題卡， 點進NETFLIX標誌後，就會看到怪奇物語、鬼影特攻：以暴制暴、王冠、紙房子的四道直式標題
*所支援的內容（Apple TV+, Netflix）和服務可能會因國家而異。
*聲控/免手控功能可能因產品或使用平台不同有所異動。
06
掌中理想的電影院
您可以透過直覺式的Home Dashboard在大螢幕上輕鬆進入其連接的智慧型裝置，並且可遠距控制家電。除了一般的語音控制外，您還可以創建自定義控制。
一位女子人正在附有海景露臺的客廳，透過電視上的家庭面板對劇院模式進行最佳化設定
*適用功能可能因國家/地區和產品而有所差異。
* 語音控制可能因產品和國家/地區而有所差異。
* LG OLED ZX、WX、GX型號支援免持控制。
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SELF-LIT PiXELS 讓您舒適觀看
LG OLED電視在藍光，閃爍和高質量成像方面超過了行業標準。因此，現在便可以輕鬆觀看自己喜歡的內容，並減少藍光傷害。
TÜV Rheinland 的標誌/ UL檢驗的標誌 男孩趴在地毯上用低藍光電視觀看動畫
*預設設定展現最佳的無閃爍功能。啟動 OLED Motion 或 OLED Motion Pro 的使用者可能會感覺到閃爍。
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逼真的環繞音效創造電影院的氣氛
將兩個相同的藍牙喇叭連接到您的LG OLED電視。它們與電視內部的音效搭配作用，當作後置喇叭，將您觀看電影的體驗轉變成大影院音效的氣氛。
一群朋友在客廳電視上觀看戰爭電影，在後置揚聲器位置有2個相同的藍牙喇叭
*適用連接：LG PK7/7W/5/5W、PL7/5、 PN7/5、RL3、RM2、RN9/7/5、ON9/7/5