自體發光像素使電影更加逼真

自體發光像素的無限對比度與最先進的HDR解決方案杜比視界IQ完美匹配，杜比視界IQ是杜比視界的最新版。LG OLED電視與智慧杜比視界IQ（Dolby Vision IQ）結合，無論周圍環境或內容類型，均可提供均勻的亮度和清晰度。



其與杜比全景聲（Dolby Atmos）結合，而杜比全景聲是以對象為基礎的環繞音效系統，可重新定義您的音效體驗。