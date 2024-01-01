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TV-OLED-Brandsite-Lifestyle
01
SELF-LIT PiXELS給您的空間帶來最好的
自體發光像素在本身的美學上開啟了設計彈性的新世界。由於它們不需要背光，因此LG OLED電視能夠有前所未見的設計自由，可使電視薄如紙甚至可以捲曲。
三道標題並排呈現可捲式電視、畫廊電視與壁紙式電視，展現在空間中的美學價值
畫廊設計
全新的LG Gallery Design電視消除了所有不必要的元素，只包含了與牆體融合的完美要素。它從各個角度看起來都像一件藝術品，並為您的空間注入高級的氛圍。
壁掛式畫廊電視的側視圖，在客廳中展示著藝術品， 壁掛式畫廊電視展示藝術品的特寫側視圖， 壁掛式畫廊電視的全側視圖，融入牆中展示藝術品
*根據安裝環境，電線可能外露。
*根據安裝環境的不同，電視和牆壁之間可能會有些微間隙。
*LG OLED GX不含電視支架。由於此型號設計為壁掛式，因此含有一個細長的安裝支架。
壁紙式設計
令人印象深刻的3.85mm顯示螢幕和沉浸式音效。為了更深刻感受，所有令人分心的元素都已消除，而薄如紙的設計與您的牆壁成為一體，更增添風格感。
壁掛式電視在牆上的左側視圖， 壁掛式電視與喇叭一同掛在牆上的右側視圖
*測量是根據65吋壁紙式電視。
*隨附 TV-to-AV 盒乃電視操作必備。
*電源線和 TV-to-AV 盒線在安裝時可能外露。
業界傳奇有很多話要說
02
整天都會欣賞的景象
無論是晴天或是昏暗的夜晚，都能享受最佳的觀看條件。AI亮度控制會偵測環境亮度，以自然的方式自動平衡螢幕亮度和色調。
Alpha 9 Gen3 AI 處理晶片在黑色的背景閃爍著藍色圖案， 兩名女子在相同配置、不同亮度條件下的並列比較
*支援功能的適用可能因產品或國家/地區而異。
* 語音控制可能因產品和國家/地區而有所差異。
* LG OLED RX、ZX、WX、GX型號支援免持控制。
03
提高居家舒適度
在大螢幕上共享與播放音樂、影片、照片等。AirPlay 2 能讓您將Apple 裝置上的內容直接分享至LG OLED電視。Apple HomeKit裝置也可以用LG OLED TV控制，並且能夠輕鬆開啟Amazon Alexa和Google Assistant。
AI ThinQ 標誌
*Google 是 Google LLC 的商標。
*支援功能的適用可能因產品或國家/地區而異。
*某些功能需要第三方訂閱或帳戶。
自體發光像素讓生活更加具有藝術性
*LG OLED GX不含電視支架。由於此型號設計為壁掛式，因此含有一個細長的壁掛支架。電視架可以單獨購買。日本販售的LG OLED GX隨附一個電視支架。細長的壁掛支架可以單獨購買。