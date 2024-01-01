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自體發光像素讓生活更加具有藝術性

自體發光像素讓生活更加具有藝術性

TV-OLED-Brandsite-Lifestyle

01

SELF-LIT PiXELS給您的空間帶來最好的

自體發光像素在本身的美學上開啟了設計彈性的新世界。由於它們不需要背光，因此LG OLED電視能夠有前所未見的設計自由，可使電視薄如紙甚至可以捲曲。

了解更多SELF-LIT OLED

三道標題並排呈現可捲式電視、畫廊電視與壁紙式電視，展現在空間中的美學價值

2020年IF設計獎的標誌，2020年紅點設計最佳獎

畫廊設計

全新的LG Gallery Design電視消除了所有不必要的元素，只包含了與牆體融合的完美要素。它從各個角度看起來都像一件藝術品，並為您的空間注入高級的氛圍。

壁掛式畫廊電視的側視圖，在客廳中展示著藝術品， 壁掛式畫廊電視展示藝術品的特寫側視圖， 壁掛式畫廊電視的全側視圖，融入牆中展示藝術品

*根據安裝環境，電線可能外露。
*根據安裝環境的不同，電視和牆壁之間可能會有些微間隙。
*LG OLED GX不含電視支架。由於此型號設計為壁掛式，因此含有一個細長的安裝支架。

「GX型號的多合一功能令人印象深刻。」

LG畫廊系列（GX）OLED，2020年1月

閱讀更多

「我們所見過最優雅的壁掛式設計」

LG畫廊（GX）OLED電視，2020年1月

閱讀更多

2020年IF設計獎的標誌，2020年紅點設計最佳獎

壁紙式設計

令人印象深刻的3.85mm顯示螢幕和沉浸式音效。為了更深刻感受，所有令人分心的元素都已消除，而薄如紙的設計與您的牆壁成為一體，更增添風格感。

壁掛式電視在牆上的左側視圖， 壁掛式電視與喇叭一同掛在牆上的右側視圖

*測量是根據65吋壁紙式電視。
*隨附 TV-to-AV 盒乃電視操作必備。
*電源線和 TV-to-AV 盒線在安裝時可能外露。

業界傳奇有很多話要說

一段馬里奧·貝利尼，對於可捲式電視創新設計的訪談（影片播放）

設計師與設計傳奇

里奧·貝利尼

“ ..不存在就是最高等級的存在。”

02

整天都會欣賞的景象

無論是晴天或是昏暗的夜晚，都能享受最佳的觀看條件。AI亮度控制會偵測環境亮度，以自然的方式自動平衡螢幕亮度和色調。

了解更多

Alpha 9 Gen3 AI 處理晶片在黑色的背景閃爍著藍色圖案， 兩名女子在相同配置、不同亮度條件下的並列比較

*支援功能的適用可能因產品或國家/地區而異。

梵谷的大型畫作與下方多種畫廊模式選項

「嗨，LG。給我看件藝術品。」

畫廊模式

不看電視時，家裡就變成美術館。「畫廊模式」讓您進入精美的收藏集-著名的風景、畫作和令人屏息的照片。

* 語音控制可能因產品和國家/地區而有所差異。
* LG OLED RX、ZX、WX、GX型號支援免持控制。

03

提高居家舒適度

在大螢幕上共享與播放音樂、影片、照片等。AirPlay 2 能讓您將Apple 裝置上的內容直接分享至LG OLED電視。Apple HomeKit裝置也可以用LG OLED TV控制，並且能夠輕鬆開啟Amazon Alexa和Google Assistant。

了解更多

AI ThinQ 標誌

一名女子正在沙發上一邊看Apple TV+一邊使用手機上的Apple Homekit（滑動幻燈片）

A man is standing in front of TV and ask google assistant to turn off the light

「關燈。」

一名女子倚靠電視旁，看向窗外詢問alexa播放她最愛的音樂。

「Alexa，播放我最愛的音樂。」

一名女子坐在客廳的椅子上，電視螢幕上顯示著家庭面板

「嗨，LG。早安。」

*Google 是 Google LLC 的商標。

*支援功能的適用可能因產品或國家/地區而異。
*某些功能需要第三方訂閱或帳戶。

自體發光像素讓生活更加具有藝術性

*LG OLED GX不含電視支架。由於此型號設計為壁掛式，因此含有一個細長的壁掛支架。電視架可以單獨購買。日本販售的LG OLED GX隨附一個電視支架。細長的壁掛支架可以單獨購買。

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