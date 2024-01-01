LG 畫廊設計電視 宛如藝術作品

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製作成一件藝術品的電視
GX 電視的設計靈感乃來自精美藝術品。LG OLED 自體發光技術並不需要背光，因此這個解鎖了電視設計的新境界：令人難以置信的超薄結構、極致纖薄的邊框，讓這款具有終極流線型外表的產品無間隙平整貼合您的牆壁，就像是一件藝術品。
壁掛式畫廊電視的畫面，在多個客廳中展示著藝術品。
*根據安裝環境，電線可能外露。
*根據安裝環境的不同，電視和牆壁之間可能會有些微間隙。
*LG OLED GX不含電視支架。由於此型號設計為壁掛式，因此含有一個細長的安裝支架。電視架可以單獨購買。
您的生活，
更具藝術感。
LG OLED GX與牆壁完美融合。其簡約設計如同一件藝術品，為您的家居增添一分美感。釋放您的空間潛力。
「創新加技術與設計協作，三者密不可分。」「相當漂亮……沒有電視的感覺，沒有龐然大物入侵我的客廳的感覺。」Karim Rashid，工業設計師
多合一電視
LG 的最新款 α9 Gen3 AI 處理器可充分展示 4K 內容。嶄新的製片人模式，提升您觀看電影的品質。帶有 Dolby Atmos 及 Dolby Vision IQ 的完全浸入式視聽體驗。無間隙貼合您家中室內裝飾的創新設計。LG OLED GX 帶給您無與倫比的工程界美麗傑作。
壁掛式畫廊電視的畫面，在客廳中展示著藝術品。
擁有 LG OLED 的嶄新世界
在這令人讚歎的多合一 OLED Gallery Design，獨立像素會逐個發光，產生完美的黑色位準、出色的色彩、無限對比度以及最清晰的細節。娛樂新世界。
規模宏大的畫廊藝術設計的齊平電視
LG OLED GX 經過特別設計的承托支架，可完全與牆面齊平。與空間的密合度前所未有，設有 55、65 或 77 吋這三種不同尺寸。讓您自由選擇。
壁掛式畫廊電視的畫面，在多個客廳中展示著藝術品。
LG 畫廊設計電視 OLED GX
GX Soundbar
完美配對
體積雖小但功能強大的 GX Soundbar 是 LG OLED GX的完美配對。結合浸入式聲音及流線型設計，為您提升娛樂體驗。
* LG OLED GX產品中不含 Soundbar，但可單獨購買。
* Soundbar 是否有貨可能因地區而異。