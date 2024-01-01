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LG OLED Flex 曲面多變系列 4K AI 物聯網智慧電視/42吋 (電競首選)

功能

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支援

  • 尊榮VIP專人專車安裝服務

LG OLED Flex 曲面多變系列 4K AI 物聯網智慧電視/42吋 (電競首選)

42LX3QPSA

LG OLED Flex 曲面多變系列 4K AI 物聯網智慧電視/42吋 (電競首選)

(0)
Left-facing Flex seen from a front 45-degree angled view with a fully curved screen.

全台鑑賞據點

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2023 年 CES 創新獎標誌。

2023 年 CES 創新獎

LG OLED Flex

最佳創新獎*

2023 年 CES 創新獎標誌。

2023 年 CES 創新獎

LG OLED Flex

影片顯示類別獲獎產品

紅點設計標誌。

紅點設計

LG OLED Flex

紅點設計標誌。

紅點設計

LG OLED Flex

iF 設計標誌。

iF Design

LG OLED Flex

*CES 創新獎是依據提交給評審的說明資料而定。CTA 未確認提交資料或做出聲明的正確性且未針對給予獎項的商品進行測試。

多種曲度 更具沉浸感

靈活的螢幕

1款螢幕 20種曲度

LG OLED Flex 可從平面螢幕到曲面螢幕，曲率最高可達 900R*，讓您找到完全身歷其境的理想曲度。只需按下遙控器上的曲度按鈕，即可調整20 種不同的曲度。

Close-ups of Posé from the back at an angle, and from the side. Partial view of Magic Remote in Beige.

LG OLED Flex 螢幕呈平面，且前方擺有遙控器的圖像。曲率按鈕用綠色強調顯示。

*本產品沒有固定的曲率，而是有可彎曲的多變弧度。根據內部測試的結果，最大曲率大約同於 900R 固定曲率的產品，最小曲率則大約同於平面顯示螢幕。
*所有圖片皆僅為示意圖。

0.1毫秒反應時間

遊戲延遲更少

極快的 0.1毫秒反應時間*。讓您能做出超迅速的動作。
感覺您在遊戲中的動作反應時間跟現實一樣地快。
了解更多

普通顯示螢幕和擁有快速反應時間的顯示螢幕都顯示著相同的足球比賽畫面。反應時間 0.1毫秒的螢幕很明顯地更流暢、更逼真。

*反應時間由 Intertek 測試和認證。

超級抗反射技術

別讓螢幕反光
干擾您的遊戲

抗反射技術讓 LG OLED Flex 能夠減少周圍光線、物體和人物的反射，
與前幾代產品相比，反射減少了 25%*。
即使您在明亮的空間內玩遊戲，螢幕上分散您注意力的陰影更少。

一名玩家用 LG OLED Flex 玩遊戲的圖像。螢幕右側應用了超級抗反射技術，僅顯示遊戲畫面。螢幕左側無支援抗反射，玩家臉部被反射螢幕上。

*經內部測試，與 LG OLED G2 和 C2 相比，反射減少了 25%。
*比較圖片僅為示意圖。

OLED evo 自體發光

遊戲玩家首選

LG OLED evo 的自體發光像素以深沉的暗色和明亮的強光帶給您無人能比的對比度。清晰的畫面結合 100% 的色彩還原度*，讓遊戲畫面看起來相當逼真，而護眼認證**讓您玩遊戲不怕視力受到傷害。
了解更多

三台 LG OLED Flex 電視並排在一起，螢幕上分別顯示黑色的抽象圖、彩色抽象圖，以及藍色波浪圖。

*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
*顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
**LG OLED TV 系列均已通過 TUV-Eyesafe® 認證為低藍光螢幕。

為您量身打造

您的戰場
配合您的視野

讓您找到沉浸感絕佳的觀看位置。高度最高達14公分，
螢幕可向前傾斜 10 度或向後傾斜 5 度。準備迎敵？
找到最佳視野以助您戰勝。如果要看部電影放鬆一下，
只要輕鬆調整，即可享有家裡最棒的觀賞座位。

最佳化個人使用者體驗

進入控制空間

遊戲儀表板可不暫停畫面直接出現在您的螢幕上，讓您能夠找到適合該遊戲的理想螢幕尺寸。以 42 吋的畫面觀看—選擇最適合您最愛的遊戲類型之顯示方式。多重顯示讓您將螢幕一分為二，一邊玩遊戲，也能同時查看遊戲攻略。

*所有圖片皆僅為示意圖。

遊戲最佳化

優化遊戲畫面和音效

遊戲最佳化讓您有更深的控制強度，也能套用進階的遊戲畫面和音效設定，滿意最挑剔的遊戲玩家。

以三個不同的圖像分別呈現遊戲畫面上顯示遊戲、畫面和音效設定。

方便連接

電視與電腦
輕鬆切換

將您的滑鼠、鍵盤、耳機和麥克風直接連接至 LG OLED Flex，
透過切換控制器，配件能在電視或電腦模式下持續使用。

以三個圖像顯示切換控制器。首先，LG OLED Flex 的螢幕上顯示著切換控制器選單。第二個圖像顯示 LG OLED Flex 上的連接埠。第三個圖像顯示 LG OLED Flex 連接埠的側視圖。

*使用切換中樞功能時，可連接所有的裝置，如滑鼠、鍵盤、USB 耳麥和耳機。
*USB 電腦 ↔ 電視連接端子為另行提供。

內建遊戲麥克風及喇叭

確保您的聲音響亮清晰

說出您的指令。內建的回音消除麥克風可確保您的聲音總是響亮又清晰—即使您沒有戴耳機也沒問題。

一名男子用 LG OLED Flex 玩遊戲的圖像。他的嘴巴周圍有描繪語音的聲音泡泡。

卓越音效

讓您融入
遊戲中的音效

一架戰鬥機飛過頭頂。與您擦肩而過的彈藥爆炸。讓遊戲世界完全圍繞著您。40W 喇叭位於電視機前方，可發出撼動房間的音效。杜比全景聲更具空間感，讓您感覺聲音是從您的周遭傳來的。

一個人用 LG OLED Flex 觀賞音樂會的圖像。聲音泡泡描繪音訊從電視前方傳出。

盾牌設計

不敗的氣勢

LG OLED Flex 是您在每場遊戲中的護具。這款螢幕的設計就像是幫您防禦對手的盾牌，超薄螢幕靠在堅固又強力的後背上，形狀就像您衝上戰場時手中緊握的盾牌一樣。

三個 LG OLED Flex 的圖像。第一個是從上方俯視兩台面對面的電視。第二個是以一定角度從上方俯視盾牌設計的特寫鏡頭。第三個是盾牌設計的正面特寫。

Fusion 光源

照亮您的光環

能配合您的遊戲心情切換 5 種燈光模式。音訊同步可讓燈光效果隨著聲音而動，使巨大的爆炸更加戲劇化。視訊同步可與畫面同步，讓您沉浸在遊戲世界中。

帶有綠色燈光的 LG OLED Flex 後視圖。下方為紅、紫、藍和灰四色盾牌設計的特寫並排展示。

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列印

主要規格

  • 面板類型

    4K OLED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    OLED Color

  • 影像處理器

    第五代α9 AI 4K影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K OLED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    OLED Color

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    第五代α9 AI 4K影音處理晶片

  • AI 影像

    AI 影像 Pro

  • AI 影像升頻

    AI 4K畫質增強技術

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (AI 動態色彩調節技術Pro)

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR/Dolby HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    像素控光

  • Motion

    OLED Motion

  • 影像模式

    9 modes (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

遊戲

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (Game Dashboard)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    937 x 614 x 297

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1125 x 770 x 455

  • 底座 (WxD, mm)

    363 x 297

  • 重量含底座 (kg)

    22.6

  • 外箱重量 (kg)

    30.6

音效

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • AI音效

    AI音效 Pro (模擬7.1.2聲道)

  • 清晰語音Pro

    Yes

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.0)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

智慧功能

  • 適用於 Apple Homekit

    Yes

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 藝廊模式

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 22

  • 賽事提醒

    Yes

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • 家用設備畫面

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

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