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LG OLED Flex 曲面多變系列 4K AI 物聯網智慧電視/42吋 (電競首選)
全台鑑賞據點
*CES 創新獎是依據提交給評審的說明資料而定。CTA 未確認提交資料或做出聲明的正確性且未針對給予獎項的商品進行測試。
多種曲度 更具沉浸感
靈活的螢幕
1款螢幕 20種曲度
LG OLED Flex 可從平面螢幕到曲面螢幕，曲率最高可達 900R*，讓您找到完全身歷其境的理想曲度。只需按下遙控器上的曲度按鈕，即可調整20 種不同的曲度。
*本產品沒有固定的曲率，而是有可彎曲的多變弧度。根據內部測試的結果，最大曲率大約同於 900R 固定曲率的產品，最小曲率則大約同於平面顯示螢幕。
*所有圖片皆僅為示意圖。
遊戲延遲更少
感覺您在遊戲中的動作反應時間跟現實一樣地快。
普通顯示螢幕和擁有快速反應時間的顯示螢幕都顯示著相同的足球比賽畫面。反應時間 0.1毫秒的螢幕很明顯地更流暢、更逼真。
*反應時間由 Intertek 測試和認證。
別讓螢幕反光
干擾您的遊戲
與前幾代產品相比，反射減少了 25%*。
即使您在明亮的空間內玩遊戲，螢幕上分散您注意力的陰影更少。
一名玩家用 LG OLED Flex 玩遊戲的圖像。螢幕右側應用了超級抗反射技術，僅顯示遊戲畫面。螢幕左側無支援抗反射，玩家臉部被反射螢幕上。
*經內部測試，與 LG OLED G2 和 C2 相比，反射減少了 25%。
*比較圖片僅為示意圖。
遊戲玩家首選
三台 LG OLED Flex 電視並排在一起，螢幕上分別顯示黑色的抽象圖、彩色抽象圖，以及藍色波浪圖。
*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
*顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
**LG OLED TV 系列均已通過 TUV-Eyesafe® 認證為低藍光螢幕。
您的戰場
配合您的視野
螢幕可向前傾斜 10 度或向後傾斜 5 度。準備迎敵？
找到最佳視野以助您戰勝。如果要看部電影放鬆一下，
只要輕鬆調整，即可享有家裡最棒的觀賞座位。
進入控制空間
*所有圖片皆僅為示意圖。
優化遊戲畫面和音效
以三個不同的圖像分別呈現遊戲畫面上顯示遊戲、畫面和音效設定。
電視與電腦
輕鬆切換
透過切換控制器，配件能在電視或電腦模式下持續使用。
以三個圖像顯示切換控制器。首先，LG OLED Flex 的螢幕上顯示著切換控制器選單。第二個圖像顯示 LG OLED Flex 上的連接埠。第三個圖像顯示 LG OLED Flex 連接埠的側視圖。
*使用切換中樞功能時，可連接所有的裝置，如滑鼠、鍵盤、USB 耳麥和耳機。
*USB 電腦 ↔ 電視連接端子為另行提供。
確保您的聲音響亮清晰
一名男子用 LG OLED Flex 玩遊戲的圖像。他的嘴巴周圍有描繪語音的聲音泡泡。
讓您融入
遊戲中的音效
一個人用 LG OLED Flex 觀賞音樂會的圖像。聲音泡泡描繪音訊從電視前方傳出。
不敗的氣勢
三個 LG OLED Flex 的圖像。第一個是從上方俯視兩台面對面的電視。第二個是以一定角度從上方俯視盾牌設計的特寫鏡頭。第三個是盾牌設計的正面特寫。
照亮您的光環
帶有綠色燈光的 LG OLED Flex 後視圖。下方為紅、紫、藍和灰四色盾牌設計的特寫並排展示。
主要規格
-
面板類型
4K OLED
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
-
影像處理器
第五代α9 AI 4K影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K OLED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
第五代α9 AI 4K影音處理晶片
-
AI 影像
AI 影像 Pro
-
AI 影像升頻
AI 4K畫質增強技術
-
AI 動態色彩調節技術
Yes (AI 動態色彩調節技術Pro)
-
AI 類型選擇
Yes (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
像素控光
-
Motion
OLED Motion
-
影像模式
9 modes (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)
-
HFR (高幀率)
4K 120 fps (HDMI, USB)
遊戲
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (Game Dashboard)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
-
VRR (可變更新率)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
937 x 614 x 297
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
1125 x 770 x 455
-
底座 (WxD, mm)
363 x 297
-
重量含底座 (kg)
22.6
-
外箱重量 (kg)
30.6
音效
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
AI音效
AI音效 Pro (模擬7.1.2聲道)
-
清晰語音Pro
Yes
-
WiSA Ready
Yes (達 2.1聲道)
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (v 5.0)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
智慧功能
-
適用於 Apple Homekit
Yes
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
藝廊模式
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 22
-
賽事提醒
Yes
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
家用設備畫面
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
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