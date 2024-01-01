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LG StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版 無線可攜式觸控螢幕
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*觸控螢幕功能可能隨著應用程式與連接的裝置改變，而且可能不支援某些操作。
*首頁畫面中的應用程式隨著國家/地區而異。
*3 小時持續時間是以節能模式使用裝置，但實際電池使用可能隨著當下情況而異。
*本產品不防水。
顯示軍規圖示。由左至右為高低溫、低壓、粉塵、鹽霧、振動。
LG StanbyME閨蜜機 Go 的頻閃圖片 隨著向右側移動，螢幕從水平轉成垂直。
*模擬的圖片僅供參考。螢幕不會自動操作。
*螢幕旋轉：順時鐘 90˚/傾斜：90˚/高度調整：180mm (根據橫向模式)。
*首頁畫面中的應用程式隨著國家/地區而異。
「探索全新的享樂」文字 GIF 為了突顯「享樂」，文字顏色和圖案會改變。
*模擬的圖片僅供參考。
*透過 Apps 下載遊戲。
*Apps 中的遊戲隨著國家/地區而異。
*觸控螢幕功能可能隨著應用程式與連接的裝置改變，而且可能不支援某些操作。
OTT 串流服務圖示排成一列。從左上開始：Netflix、Amazon Prime Video、HBO NOW、YouTubeTV、Disney+。及 Apple TV+。
*LG StanbyME閨蜜機 Go 必須連線到無線網路，才能支援串流服務。
*Dolby、Dolby Atmos® 與雙 d 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。
*由於隱私權的緣故，初始設定為停用免持語音控制，此功能可在選單中啟用。
*需要連線到網際網路方可使用功能。
*提供的遙控器僅適用於 LG StanbyME閨蜜機 Go。
*提供的電源線可能因地區而異。
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