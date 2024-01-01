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LG StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版 無線可攜式觸控螢幕

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LG StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版 無線可攜式觸控螢幕

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LG StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版 無線可攜式觸控螢幕

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產品顯示標誌的正視圖

LG StanbyME閨蜜機 Go 放在格子野餐墊，左側朝前，顯示天氣主題的首頁畫面。



收FUN自如
聲光隨我Go

有了 LG StanbyME Go，您可以一提成行，隨時帶著走。

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視界隨你行

  • StanbyME閨蜜機 Go 放置於木桌上，螢幕上顯示珊瑚轉盤音樂外觀。
  • StanbyME閨蜜機 Go 放置於辦公室的會議室內。螢幕顯示時尚的揀報。女人觸摸螢幕。
  • StanbyME閨蜜機 Go 的特寫圖。顯示手提袋的材質。
  • StanbyME閨蜜機 Go 放置於裝滿 LP 的木層架頂部。螢幕關閉，顯示吊帶。
  • 手拿 LG 遙控器。
  • StanbyME閨蜜機 Go 放置於露台桌上，螢幕設定為桌面模式，顯示首頁畫面。男人即將觸摸其中一個應用程式，而女人徹底放鬆下來。

男人透過手提袋設計，帶著 LG StanbyME閨蜜機 Go 走。

軍規級可攜式防摔箱

娛樂帶著走

軍規等級的防摔箱，將螢幕牢牢置於其中，抗震防塵，收放自如。

LG StanbyME閨蜜機 Go 的特寫圖。產品放置於桌上，螢幕水平旋轉。手指觸摸圖示。

27吋可觸控螢幕

觸控、滑動並享受

直覺式觸控 27 吋螢幕，向下滑動即可控制亮度、音量及電源，向上滑動即可返回首頁畫面。

*觸控螢幕功能可能隨著應用程式與連接的裝置改變，而且可能不支援某些操作。
*首頁畫面中的應用程式隨著國家/地區而異。

LG StanbyME閨蜜機 Go 放在帳篷前方，螢幕顯示其中一個放鬆的主題--壁爐。左上角顯示內建電池圖示。

內建可充電電池

享受快樂
無「線」制

LG StanbyME Go 內建電池擁有 3 個小時續航力，無論到哪裡，都能盡情享受電影、遊戲。

*3 小時持續時間是以節能模式使用裝置，但實際電池使用可能隨著當下情況而異。

LG StanbyME閨蜜機 Go 正視圖。產品放置在車內，螢幕水平旋轉，顯示首頁畫面。軍規圖示在圖片左下角顯示。

無憂無慮的設計

無憂無慮
盡情享樂

放心享受 LG StanbyME Go，可攜式防摔箱的耐用性通過美國軍規認證。

*本產品不防水。

顯示軍規圖示。由左至右為高低溫、低壓、粉塵、鹽霧、振動。

LG StanbyME閨蜜機 Go 的頻閃圖片 隨著向右側移動，螢幕從水平轉成垂直。

彈性支架

完美適應各種觀看模式

您可以水平或垂直觀看影片，旋轉成垂直螢幕即可享受手機內容，並可將手機至於旁邊的凹槽處。

LG StanbyME閨蜜機 Go 的頻閃圖片 隨著向右側移動，螢幕從水平轉成垂直。

*模擬的圖片僅供參考。螢幕不會自動操作。
*螢幕旋轉：順時鐘 90˚/傾斜：90˚/高度調整：180mm (根據橫向模式)。
*首頁畫面中的應用程式隨著國家/地區而異。

「探索全新的享樂」文字 GIF 為了突顯「享樂」，文字顏色和圖案會改變。

LG StanbyME閨蜜機 Go 放置於客廳的動畫短片。在開頭螢幕關閉。隨著相機向前移動，螢幕開啟，然後相機放大至首頁畫面。螢幕向左滑動，在音樂圖示上出現指導標誌。它顯示綠色轉盤音樂外觀，相機縮小。

多款音樂桌布

適合您的空間 符合您的心情

多款音樂桌布可選擇裝飾您的空間，也可根據心情從現代白、復古木紋或其他三種柔和色中選擇

*模擬的圖片僅供參考。

父子透過 LG StanbyME閨蜜機 Go 下西洋棋。在圖片中間顯示西洋棋圖示。

內建互動遊戲

相聚時刻
共享同樂

LG StanbyME Go 搖身一變成桌遊台，不須擺設道具或洗牌，只要聚在一起就可以開始同樂。 

*透過 Apps 下載遊戲。
*Apps 中的遊戲隨著國家/地區而異。
*觸控螢幕功能可能隨著應用程式與連接的裝置改變，而且可能不支援某些操作。

LG StanbyME閨蜜機 Go 放置於花園內，螢幕顯示海底下畫面。在螢幕前方，一隻貓坐在凳子上，嘗試抓螢幕中的烏龜。

療癒主題

陪伴你度過小時光

LG StanbyME Go 提供八種舒緩身心的短片和音效，有助於身心靈充電，即便離線也可以撥放。

OTT 串流服務圖示排成一列。從左上開始：Netflix、Amazon Prime Video、HBO NOW、YouTubeTV、Disney+。及 Apple TV+。

更多可看
更大享受

下載您喜愛的串流服務，即可享受影劇內容。

OTT 串流服務圖示排成一列。從左上開始：Netflix、Amazon Prime Video、HBO NOW、YouTubeTV、Disney+。及 Apple TV+。

*LG StanbyME閨蜜機 Go 必須連線到無線網路，才能支援串流服務。

LG StanbyME閨蜜機 Go 顯示彈吉他場景的動畫短片。一開始螢幕設在桌面模式，然後音效圖示直接從喇叭出現。隨著螢幕水平升起，音效圖示出現在螢幕兩側。隨著螢幕設為垂直模式，音效圖示從喇叭出現。音效圓頂蓋住產品，而音波圖示持續移動，同時螢幕方向改變。

環繞音效

無論螢幕平放、水平或垂直擺放，三向式觀看都能提供最佳化音效。體驗 Dolby Vision 杜比視界與 Dolby Atmos 杜比全景聲合併的威力，帶來身歷其境的效果。

*Dolby、Dolby Atmos® 與雙 d 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。

LG StanbyME閨蜜機 Go 放置於柔和色調的桌上，左側朝前。  在圖片頂部，顯示兩度圖示。為了闡述自動亮度控制功能，圖片半邊明亮，半邊變暗。

自動亮度控制

不論白天或黑夜
都能享有舒適的視覺感受

螢幕自動根據您的周圍環境調整亮度—您可以在最佳照明下，瘋狂追劇。

LG StanbyME閨蜜機 Go 後視圖，放在露臺桌正前方。女人在海灘椅上徹底放鬆，使用語音控制螢幕。為了闡述此場景，她的右側顯示帶有「嗨，LG」文字的說話氣泡。

免持中文語音聲控

Hi LG！調高音量

您可以免持中文語音聲控 LG StanbyME Go，輕鬆坐在觀賞位置聲控，也能辨識您的指令。

*由於隱私權的緣故，初始設定為停用免持語音控制，此功能可在選單中啟用。
*需要連線到網際網路方可使用功能。

LG StanbyME閨蜜機 Go 特寫圖，顯示內建空間。LG StanbyME閨蜜機 Go 放在較小的空間內，電源線位於下方。小心標籤貼在袋內。

一提成行

一箱在手
輕鬆出行

螢幕、遙控器及電源線全都裝進箱內，隨時一提成行。

*提供的遙控器僅適用於 LG StanbyME閨蜜機 Go。
*提供的電源線可能因地區而異。

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