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StanbyME 閨蜜機 無線可移式觸控螢幕
使用者見證心得
台北 黃先生 上班族
使用習慣：追劇、聽音樂
使用位置：飯桌旁、床邊、廁所
平常下班後在家裡會滑手機上網，本來想買大一點的平板來看 YouTube 和追劇，後來看到StanbyME的開箱影片之後，覺得它比平板大非常多，而且還不用找地方放，就決定在官網預購了！以前只能把手機放在桌上用小螢幕追劇，現在有閨蜜機追劇看影片很輕鬆。
台北 錢先生 廣告業
使用習慣：看YouTube、追劇、練吉他
使用位置：房間、書房
因為家中只有一台電視，家人常常會搶電視看，所以以往只能用手機看自己喜歡的節目。了解 StanbyME 的功能後很心動，覺得可移動這點真的太棒了，想在哪看就在哪看不受限。觸控操作很簡單，平時會拉去房間躺著用各種角度看劇，或拉去書房看譜練吉他。
台北 黃先生 媒體業
使用位置：頂樓露台
使用習慣：看電影、聽音樂、直播
站立的StanbyME閨蜜機附近文字內容 –「始終與您同在」。文字以深粉紅色書寫。有兩個以曲線切割的室內情境圖 — 呈現放置在書房和客廳的電視。LG StanbyME商標位於桌機格式設計的右上角和行動格式設計的左上角。
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您有看過像ME一樣的螢幕嗎？
*內建電池可無線使用達3小時（標準模式下使用為3小時，但電池用量可能依使用情況而異）。
*StanbyME閨蜜機僅支援Wi-Fi連線顯示，因此必須連線至無線網路。
*此產品螢幕呈現為模擬景象，實際產品可能不同。
*依所使用的APP應用程式不同，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
*產品非防水設計。
*家用螢幕與所支援的應用程式可能依國家而異，若有異動恕不另行通知。
三張不同的人在休息時觀看電視的生活方式圖像拼貼。
串流美夢成真
*所支援OTT影音串流平台服務依據訂閱，可能因國家/地區而不同。
*此產品螢幕呈現為模擬景象，實際產品可能不同。
*依所使用的應用程式不同，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
*StanbyME閨蜜機必須與無線網路連線，才能支援影音串流服務。
*NFC功能須待ThinQ 應用程式下載至行動式裝置後，且確認ThinQ 應用程式能透過Wi-Fi與StanbyME連線才能啟用（支援情況可能依行動裝置而異）。
*連線情況依使用者的網路環境而異。
*螢幕分享（鏡像投影）方法與影像品質依行動裝置規格與製造商而異。
*模擬景象可能與實際情況不同。
*產品非防水設計。
*此產品螢幕呈現為模擬景象，實際產品可能不同。
*StanbyME閨蜜機內建webOS系統（無Google Play Store或Apple Store）。
*觸控式螢幕功能依應用程式而異，且可能無法支援所有應用程式。
*無法以觸控方式操作的應用程式，可使用遙控器控制。
*遙控器僅能與StanbyME產品搭配使用。
*顯示為模擬情境 — 請注意螢幕不會自動移動。
*高度：依螢幕呈水平擺放時，高度介於1,265mm~1,065mm。
*垂直翻轉：共180°（順時鐘 90°，逆時鐘 90°）／水平旋轉：共130°（左 65°，右 65°）／傾斜：前傾 25°，後傾 25°。
*並非所有應用程式可支援垂直螢幕模式。
*依所使用的APP應用程式不同，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
*在水平與垂直模式間翻轉螢幕時，若有手機裝載於支架上時須留意，以免滑落。
*此產品螢幕呈現為模擬景象，實際產品可能不同。
*依所使用的應用程式不同，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
**StanbyME閨蜜機必須與無線網路連線，才能支援影音串流服務。
*產品移動的容易程度視地板材質而定。
*在室外移動StanbyME閨蜜機時必須小心，支架與底座可能會受到室外地面而刮傷或損壞。
輕鬆操控、分享與玩樂
舒適的臥室放置一台StanbyME閨蜜機，螢幕上播放電視節目 – TED LASSO。同一圖片上出現行動裝置，其螢幕上顯示 AirPlay UI。圖片右上角有 Apple AirPlay 標誌和 Apple HomeKit 標誌。
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我可以使用 iPhone 進行螢幕鏡像嗎？
消費者已可透過軟體更新進而支援，僅支援鏡射不支援使用StanbyME閨蜜機控制iphone。
*Apple Airplay 軟體及其觸控功能的支援程度將由 Apple 的規定。
是否支援數位電視？
StanbyME閨蜜機不支援電視調諧器，因此您無法從StanbyME閨蜜機觀賞數位電視。如果將有線電視機上盒連接到產品背面的 HDMI 連接埠，則可以在StanbyME閨蜜機上觀賞有線電視節目。
我可使用內建記憶體，儲存音樂或電影內容嗎？
為了遵守版權保護法，StanbyME 閨蜜機不支援將內容下載並儲存到內建記憶體或任何外接儲存裝置。但是，您可以透過連接產品背面的 USB 連接埠，觀賞已經儲存在 USB 或 HDD 上的音樂和電影。
StanbyME閨蜜機之後會支援 USB-C 嗎？
目前正在審查 USB-C Type，以於下一個型號的StanbyME閨蜜機應用。
為什麼鏡像時，無法使用觸控螢幕？
Android 手機如果支援 UIBC（使用者輸入回控功能：從接收器將使用者輸入傳輸到發射器的標準）功能，則在鏡像時可使用觸控螢幕。針對 iPhone，由於 Apple 的政策（iPhone 和鏡像顯示螢幕只可透過 iPhone 控制），即使被鏡像，您也無法使用StanbyME閨蜜機的觸控螢幕控制。
HDMI/USB接口在哪裡？
HDMI/USB接口就在螢幕背面，支架與螢幕銜接處的正下方。
我可透過 LG ThinQ 應用程式使用 IoT 功能嗎？
是，您可以透過 LG ThinQ 應用程式使用 IoT 功能。使用前請先將 StanbyME 閨蜜機登錄 LG ThinQ 應用程式帳號，此功能需要 Wi-Fi，使用時必須確認您的 LG ThinQ 應用程式連接的Wi-Fi，與 StanbyME 閨蜜機相同。
*在 Android 和 iOS 作業系統皆能支援使用 LG ThinQ 應用程式。
StanbyME 閨蜜機充飽電需要花多久時間？
電池完全沒電時，StanbyME閨蜜機需要 4 小時才可充飽電。充飽電後，如果您以無線方式觀賞內容，電池可持續使用約 3 小時*。即使電池沒電，您仍然可以透過電源線連接使用。
*充飽電所花時間，可能因畫質設定和正在觀賞的內容類型而不同。
如果我想使用 StanbyME 閨蜜機玩遊戲，螢幕支援與更新率是多少？
你可以透過StanbyME 閨蜜機背面的 HDMI 連接埠連接遊戲機，螢幕更新率為 60Hz，但不支援 G-Sync and FreeSync。由於不支援 120Hz 或更高的更新率，因此進行高性能遊戲（例如 PC 遊戲和最新的 120Hz 主控台遊戲）時，與專用電競顯示器相較，顯示可能會略有延遲。
StanbyME閨蜜機是否防水/防塵？
不防水或防塵。
我可以將下載的圖片作為螢幕背景使用嗎？
可以，只要將 ThinQ 應用程式與 StanbyME 閨蜜機同步，您可將行動裝置上的照片上傳至 ThinQ 應用程式，並設定成 StanbyME閨蜜機 MyView* 的主畫面或背景圖片使用。您也可以透過連接 USB 隨身碟使用儲存的圖片。
*StanbyME 閨蜜機的 MyView 與 PC 螢幕保護程式類似，可以設定想要呈現的桌布畫面。在 StanbyME 閨蜜機桌面右上角有 MyView 功能表（山型圖示），您可以選擇/設定總共 4 個主題：預設背景/時鐘（類比、數位）/目前天氣/我的照片。您也可使用 ThinQ 應用程式，上傳最多 10 張照片做為桌布使用。
為什麼拔掉電源無法解決問題？
StanbyME 配置內建電池，因此即使拔掉電源線並重新插入後，系統仍可受到保護。在此情況下，請嘗試按住 StanbyME 背面的電源按鈕 2-3 秒鐘以解決問題。
為什麼 YouTube 影片僅可播放音訊？
這是 YouTube 本身的問題，同樣的現像也在其他類似的產品群組發生。我們已要求 YouTube 解決此問題。我們將及時回覆您。
軟體更新公告
看看ME能帶給您多豐富的生活樂趣
StanbyME閨蜜機 常見問答
了解更多 StanbyME 閨蜜機常見問題常見問答
觸控式 螢幕分享 人像模式
觀看影片以了解如何使用 StanbyME
YouTube
觀看影片以了解如何使用 StanbyME 觀看 YouTube
觸控式螢幕
觀看影片以了解如何使用 StanbyME 的觸控式螢幕
螢幕分享
觀看影片以了解如何使用分享手機內容到 StanbyME
人像模式
觀看影片以了解如何使用 StanbyME 的人像模式觀看內容
安裝
觀看影片以了解如何安裝 StanbyME
產品拆卸指南
觀看影片以了解如何拆卸 StanbyME
自行安裝與使用教學影片
主要規格
-
面板類型
FHD
-
螢幕更新率
原生60Hz
-
影像處理器
第四代α7 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
HDR10 / HLG
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
621 x 361 x 29.9
-
重量不含底座 (kg)
4.8
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
FHD
-
面板解析度
Full HD (1,920 x 1,080)
-
背光模組類型
側光式
-
螢幕更新率
原生60Hz
影像 (處理技術)
-
影像處理器
第四代α7 影音處理晶片
-
AI 影像升頻
解析度提升功能
-
AI 動態色彩調節技術
Yes
-
HDR (高動態範圍)
HDR10 / HLG
-
影像模式
8 modes (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)
遊戲
-
Game Optimizer
Yes (Game Dashboard)
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
621 x 361 x 29.9
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
621 x 1077 x 397
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
1265 x 207 x 580
-
底座 (WxD, mm)
397 x 397
-
重量不含底座 (kg)
4.8
-
重量含底座 (kg)
17.5
-
外箱重量 (kg)
23
音效
-
AI音效
AI音效
-
清晰語音Pro
清晰語音
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
連接性
-
藍牙支援
Yes (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
智慧功能
-
適用於 Apple Homekit
Yes
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
作業系統 (OS)
Yes
-
賽事提醒
Yes
-
ThinQ
Yes
-
家用設備畫面
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
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