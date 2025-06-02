電池完全沒電時，StanbyME閨蜜機需要 4 小時才可充飽電。充飽電後，如果您以無線方式觀賞內容，電池可持續使用約 3 小時*。即使電池沒電，您仍然可以透過電源線連接使用。

*充飽電所花時間，可能因畫質設定和正在觀賞的內容類型而不同。