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﻿StanbyME 閨蜜機 無線可移式觸控螢幕

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﻿StanbyME 閨蜜機 無線可移式觸控螢幕

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﻿StanbyME 閨蜜機 無線可移式觸控螢幕

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帶背景圖片的水平模式前視圖

使用者見證心得

台北 黃先生 上班族
使用習慣：追劇、聽音樂
使用位置：飯桌旁、床邊、廁所

平常下班後在家裡會滑手機上網，本來想買大一點的平板來看 YouTube 和追劇，後來看到StanbyME的開箱影片之後，覺得它比平板大非常多，而且還不用找地方放，就決定在官網預購了！以前只能把手機放在桌上用小螢幕追劇，現在有閨蜜機追劇看影片很輕鬆。

台北 錢先生 廣告業
使用習慣：看YouTube、追劇、練吉他
使用位置：房間、書房

因為家中只有一台電視，家人常常會搶電視看，所以以往只能用手機看自己喜歡的節目。了解 StanbyME 的功能後很心動，覺得可移動這點真的太棒了，想在哪看就在哪看不受限。觸控操作很簡單，平時會拉去房間躺著用各種角度看劇，或拉去書房看譜練吉他。

新北 溫先生 上班族
使用位置：房間、床邊
使用習慣：追劇、運動、看直播

因為電視訂在固定的地方，只能坐在固定位置、固定角度觀看，時間久了不舒服也無法調整。有了 StanbyME 之後，我可以推它到床邊，把螢幕壓低，我就可以躺平在床上追劇；再加上螢幕可以打直，看直播的時候我可以把手機畫面投射到 StanbyME 上，非常方便！它的螢幕畫質和音效都很超乎想像的好。

台北 黃先生 媒體業
使用位置：頂樓露台
使用習慣：看電影、聽音樂、直播

原本想在頂樓露台放電視，但限制太多無法安裝。直到看到了 StanbyME 的廣告，覺得非常適合放在露台上使用，因為無須一直接著電源使用很方便，我可以在戶外邊喝啤酒邊看電影。而且它的安裝不會太難，上網看教學影片就能輕鬆完成。它的音效很好，看電影聽音樂非常有臨場感。

新北 柯先生 醫材業
使用位置：辦公室、會議室、展覽會
使用習慣：開會使用、參展時輪播影片使用

公司以前參展有展示影片的需求時，都要帶一台電視和筆電，再找電源連接，還蠻不方便的。有了 StanbyME 後，參展就不用像以前那麼麻煩，一台機器就可以播放影片又不用連接電源，非常方便！我都把展示影片存在隨身碟透過 USB 播放，它還可以調整角度跟高低，非常實用！

站立的StanbyME閨蜜機附近文字內容 –「始終與您同在」。文字以深粉紅色書寫。有兩個以曲線切割的室內情境圖 — 呈現放置在書房和客廳的電視。LG StanbyME商標位於桌機格式設計的右上角和行動格式設計的左上角。

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您有看過像ME一樣的螢幕嗎？

  • 書店裡的 StanbyMe。螢幕上顯示著新書的資訊。
  • 一名女子畫著一幅畫。旁邊有台 StanbyME，螢幕上播放著音樂。
  • 一名女子騎著室內腳踏車。她前面有台 StanbyME，螢幕上可以看到「完成」的字樣。
  • StanbyME 放置在舒適的客廳內。螢幕上播放著音樂。
  • 在 StanbyME 上觀看足球比賽。顯示一名女子把一顆足球舉過頭頂的背影。
  • StanbyME 放置在辦公室內的，而且螢幕上顯示著椅子的設計圖像，還有一名女子邊看著紙張邊開會。

StanbyME閨蜜機放在露台的吊床前。圖片被裁切為拱形。

無線設計，
無限可能

內建電池讓您可無線使用StanbyME閨蜜機，方便您到處移動、隨時使用。單次充電續航力達3小時，足夠您看一部電影、運動或上一堂學習課程。

*內建電池可無線使用達3小時（標準模式下使用為3小時，但電池用量可能依使用情況而異）。
*StanbyME閨蜜機僅支援Wi-Fi連線顯示，因此必須連線至無線網路。
*此產品螢幕呈現為模擬景象，實際產品可能不同。
*依所使用的APP應用程式不同，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
*產品非防水設計。
*家用螢幕與所支援的應用程式可能依國家而異，若有異動恕不另行通知。

三張不同的人在休息時觀看電視的生活方式圖像拼貼。

串流美夢成真

StanbyME閨蜜機內建各種OTT影音串流平台服務，讓您輕鬆與外部裝置連線，享受您最喜愛的影音內容。

*所支援OTT影音串流平台服務依據訂閱，可能因國家/地區而不同。
*此產品螢幕呈現為模擬景象，實際產品可能不同。
*依所使用的應用程式不同，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
*StanbyME閨蜜機必須與無線網路連線，才能支援影音串流服務。

一名女子正看著 StanbyME 說話。StanbyME 配備了一支手機。

一鍵進入繽紛豐富的娛樂世界

StanbyME閨蜜機具NFC功能(近距離無線通訊功能)可讓您無線鏡像手機、平板電腦或筆記型電腦的內容。只要將您的裝置輕靠螢幕背面的NFC標誌便能輕鬆連線，讓更大的螢幕呈現行動裝置中的內容，帶給您更沉浸式的體驗。

*NFC功能須待ThinQ 應用程式下載至行動式裝置後，且確認ThinQ 應用程式能透過Wi-Fi與StanbyME連線才能啟用（支援情況可能依行動裝置而異）。
*連線情況依使用者的網路環境而異。
*螢幕分享（鏡像投影）方法與影像品質依行動裝置規格與製造商而異。
*模擬景象可能與實際情況不同。
*產品非防水設計。
*此產品螢幕呈現為模擬景象，實際產品可能不同。

左邊圖片顯示放在廚房的StanbyME閨蜜機特寫圖 — 男人烹飪時一邊觸碰螢幕。右邊另一個圖片顯示女人手持遙控器看電視。

無論在哪 輕鬆掌控

直覺觸控式螢幕讓您輕鬆操作StanbyME閨蜜機，只要輕點即可開啟應用程式、影片暫停、變更設定等！即使螢幕位於遠處，您在座位上透過輕便好握的遙控器也能輕鬆操控。

*StanbyME閨蜜機內建webOS系統（無Google Play Store或Apple Store）。
*觸控式螢幕功能依應用程式而異，且可能無法支援所有應用程式。
*無法以觸控方式操作的應用程式，可使用遙控器控制。
*遙控器僅能與StanbyME產品搭配使用。

StanbyME閨蜜機螢幕顯示綠色擺動物體，不斷分裂骨牌。電視旋轉，向左旋轉，然後向下傾斜。背景有彎曲的細線。

垂直旋轉、水平轉動、傾斜、調整

多樣調整隨心所欲，包括180°垂直翻轉、130°水平旋轉、50°傾斜及20公分的高低調整，讓您隨處以最舒服的角度使用StanbyME閨蜜機。

*顯示為模擬情境 — 請注意螢幕不會自動移動。
*高度：依螢幕呈水平擺放時，高度介於1,265mm~1,065mm。
*垂直翻轉：共180°（順時鐘 90°，逆時鐘 90°）／水平旋轉：共130°（左 65°，右 65°）／傾斜：前傾 25°，後傾 25°。
*並非所有應用程式可支援垂直螢幕模式。
*依所使用的APP應用程式不同，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
*在水平與垂直模式間翻轉螢幕時，若有手機裝載於支架上時須留意，以免滑落。

有 9 幅人們使用 StanbyME 閨蜜機邊看電視邊做不同活動的生活方式圖像拼貼——一名女士邊看瑜伽教學影片邊做瑜伽、男士邊看教學影片邊修自行車、另一名男人邊觀賞串流媒體邊唱歌，而另一名女士邊看觀賞食譜影片邊做烹飪。同時亦五個商業使用場景。

生活、遊玩與
商用 隨您所想。

多種功能、無線設計， 而且連線性可擴展，助您隨時隨地使用 StanbyME 從居家生活到商業使用，立即使用 StanbyME 設計專屬人生。

*此產品螢幕呈現為模擬景象，實際產品可能不同。
*依所使用的應用程式不同，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
**StanbyME閨蜜機必須與無線網路連線，才能支援影音串流服務。

左側的一張圖片顯示StanbyME閨蜜機位於桌子下方的底座，另一張圖片顯示StanbyME底部五個輪子的特寫圖。

輕鬆滾動，
就這麼簡單

產品底座為五輪隱藏式設計，在家中輕鬆移動StanbyME閨蜜機。從工作空間到廚房、客廳，再回到工作區，空間轉換毫不費力。

*產品移動的容易程度視地板材質而定。
*在室外移動StanbyME閨蜜機時必須小心，支架與底座可能會受到室外地面而刮傷或損壞。

輕鬆操控、分享與玩樂

StanbyME閨蜜機支援AirPlay 2，讓您能輕鬆從iPhone、iPad或Mac上與裝置進行串流、分享與鏡像投影您最喜愛的內容。透過HomeKit，您可使用您Apple裝置上的Home應用程式或Siri輕鬆開啟與關閉StanbyME閨蜜機。

舒適的臥室放置一台StanbyME閨蜜機，螢幕上播放電視節目 – TED LASSO。同一圖片上出現行動裝置，其螢幕上顯示 AirPlay UI。圖片右上角有 Apple AirPlay 標誌和 Apple HomeKit 標誌。

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我可以使用 iPhone 進行螢幕鏡像嗎？

消費者已可透過軟體更新進而支援，僅支援鏡射不支援使用StanbyME閨蜜機控制iphone。

*Apple Airplay 軟體及其觸控功能的支援程度將由 Apple 的規定。

是否支援數位電視？

StanbyME閨蜜機不支援電視調諧器，因此您無法從StanbyME閨蜜機觀賞數位電視。如果將有線電視機上盒連接到產品背面的 HDMI 連接埠，則可以在StanbyME閨蜜機上觀賞有線電視節目。

我可使用內建記憶體，儲存音樂或電影內容嗎？

為了遵守版權保護法，StanbyME 閨蜜機不支援將內容下載並儲存到內建記憶體或任何外接儲存裝置。但是，您可以透過連接產品背面的 USB 連接埠，觀賞已經儲存在 USB 或 HDD 上的音樂和電影。

StanbyME閨蜜機之後會支援 USB-C 嗎？

目前正在審查 USB-C Type，以於下一個型號的StanbyME閨蜜機應用。

為什麼鏡像時，無法使用觸控螢幕？

Android 手機如果支援 UIBC（使用者輸入回控功能：從接收器將使用者輸入傳輸到發射器的標準）功能，則在鏡像時可使用觸控螢幕。針對 iPhone，由於 Apple 的政策（iPhone 和鏡像顯示螢幕只可透過 iPhone 控制），即使被鏡像，您也無法使用StanbyME閨蜜機的觸控螢幕控制。

HDMI/USB接口在哪裡？

HDMI/USB接口就在螢幕背面，支架與螢幕銜接處的正下方。

我可透過 LG ThinQ 應用程式使用 IoT 功能嗎？

是，您可以透過 LG ThinQ 應用程式使用 IoT 功能。使用前請先將 StanbyME 閨蜜機登錄 LG ThinQ 應用程式帳號，此功能需要 Wi-Fi，使用時必須確認您的 LG ThinQ 應用程式連接的Wi-Fi，與 StanbyME 閨蜜機相同。

 

 

*在 Android 和 iOS 作業系統皆能支援使用 LG ThinQ 應用程式。

StanbyME 閨蜜機充飽電需要花多久時間？

電池完全沒電時，StanbyME閨蜜機需要 4 小時才可充飽電。充飽電後，如果您以無線方式觀賞內容，電池可持續使用約 3 小時*。即使電池沒電，您仍然可以透過電源線連接使用。

 

*充飽電所花時間，可能因畫質設定和正在觀賞的內容類型而不同。

如果我想使用 StanbyME 閨蜜機玩遊戲，螢幕支援與更新率是多少？

你可以透過StanbyME 閨蜜機背面的 HDMI 連接埠連接遊戲機，螢幕更新率為 60Hz，但不支援 G-Sync and FreeSync。由於不支援 120Hz 或更高的更新率，因此進行高性能遊戲（例如 PC 遊戲和最新的 120Hz 主控台遊戲）時，與專用電競顯示器相較，顯示可能會略有延遲。

StanbyME閨蜜機是否防水/防塵？

不防水或防塵。

我可以將下載的圖片作為螢幕背景使用嗎？

可以，只要將 ThinQ 應用程式與 StanbyME 閨蜜機同步，您可將行動裝置上的照片上傳至 ThinQ 應用程式，並設定成 StanbyME閨蜜機 MyView* 的主畫面或背景圖片使用。您也可以透過連接 USB 隨身碟使用儲存的圖片。

 

*StanbyME 閨蜜機的 MyView 與 PC 螢幕保護程式類似，可以設定想要呈現的桌布畫面。在 StanbyME 閨蜜機桌面右上角有 MyView 功能表（山型圖示），您可以選擇/設定總共 4 個主題：預設背景/時鐘（類比、數位）/目前天氣/我的照片。您也可使用 ThinQ 應用程式，上傳最多 10 張照片做為桌布使用。

為什麼拔掉電源無法解決問題？

StanbyME 配置內建電池，因此即使拔掉電源線並重新插入後，系統仍可受到保護。在此情況下，請嘗試按住 StanbyME 背面的電源按鈕 2-3 秒鐘以解決問題。

為什麼 YouTube 影片僅可播放音訊？

這是 YouTube 本身的問題，同樣的現像也在其他類似的產品群組發生。我們已要求 YouTube 解決此問題。我們將及時回覆您。

軟體更新公告

為不斷豐富消費者使用體驗、提升系統穩定與安全性，2022/3/11 LG 官方將提供 StanbyME 閨蜜機最新版本更新服務，敬請更新到最新版本再使用，後續 LG 官方也會不定期進行軟體更新。

看看ME能帶給您多豐富的生活樂趣

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StanbyME閨蜜機 常見問答

了解更多 StanbyME 閨蜜機常見問題常見問答

常見問答

觸控式 螢幕分享 人像模式

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YouTube

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觸控式螢幕

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人像模式

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安裝

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產品拆卸指南

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自行安裝與使用教學影片

移動與安裝
戶外使用卸拆
無線網路連接教學
觸控手勢教學
IPhone AirPlay螢幕共享教學
Android Miracast 螢幕共享教學
Android 使用NFC LGThinQ連結StanbyME螢幕共享教學
瀏覽器首頁設定教學
虛擬鍵盤功能介紹
待機桌布設定教學
手機音樂透過StanbyME播放教學
藍芽耳機設定教學
IOT物聯網教學
列印

主要規格

  • 面板類型

    FHD

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

  • 影像處理器

    第四代α7 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    621 x 361 x 29.9

  • 重量不含底座 (kg)

    4.8

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    FHD

  • 面板解析度

    Full HD (1,920 x 1,080)

  • 背光模組類型

    側光式

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    第四代α7 影音處理晶片

  • AI 影像升頻

    解析度提升功能

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 影像模式

    8 modes (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)

遊戲

  • Game Optimizer

    Yes (Game Dashboard)

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    621 x 361 x 29.9

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    621 x 1077 x 397

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1265 x 207 x 580

  • 底座 (WxD, mm)

    397 x 397

  • 重量不含底座 (kg)

    4.8

  • 重量含底座 (kg)

    17.5

  • 外箱重量 (kg)

    23

音效

  • AI音效

    AI音效

  • 清晰語音Pro

    清晰語音

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

連接性

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.0)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

智慧功能

  • 適用於 Apple Homekit

    Yes

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    Yes

  • 賽事提醒

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • 家用設備畫面

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

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