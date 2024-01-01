StanbyME閨蜜機 常見問答

可以，只要將 ThinQ 應用程式與 StanbyME 閨蜜機同步，您可將行動裝置上的照片上傳至 ThinQ 應用程式，並設定成 StanbyME閨蜜機 MyView* 的主畫面或背景圖片使用。您也可以透過連接 USB 隨身碟使用儲存的圖片。



*StanbyME 閨蜜機的 MyView 與 PC 螢幕保護程式類似，可以設定想要呈現的桌布畫面。在 StanbyME 閨蜜機桌面右上角有 MyView 功能表（山型圖示），您可以選擇/設定總共 4 個主題：預設背景/時鐘（類比、數位）/目前天氣/我的照片。您也可使用 ThinQ 應用程式，上傳最多 10 張照片做為桌布使用。