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StanbyME閨蜜機 常見問答
我可以使用 iPhone 進行螢幕鏡像嗎？
消費者已可透過軟體更新進而支援，僅支援鏡射不支援使用StanbyME閨蜜機控制iphone。
*Apple Airplay 軟體及其觸控功能的支援程度將由 Apple 的規定。
是否支援數位電視？
StanbyME閨蜜機不支援電視調諧器，因此您無法從StanbyME閨蜜機觀賞數位電視。如果將有線電視機上盒連接到產品背面的 HDMI 連接埠，則可以在StanbyME閨蜜機上觀賞有線電視節目。
我可使用內建記憶體，儲存音樂或電影內容嗎？
為了遵守版權保護法，StanbyME 閨蜜機不支援將內容下載並儲存到內建記憶體或任何外接儲存裝置。但是，您可以透過連接產品背面的 USB 連接埠，觀賞已經儲存在 USB 或 HDD 上的音樂和電影。
StanbyME閨蜜機之後會支援 USB-C 嗎？
目前正在審查 USB-C Type，以於下一個型號的StanbyME閨蜜機應用。
為什麼鏡像時，無法使用觸控螢幕？
Android 手機如果支援 UIBC（使用者輸入回控功能：從接收器將使用者輸入傳輸到發射器的標準）功能，則在鏡像時可使用觸控螢幕。針對 iPhone，由於 Apple 的政策（iPhone 和鏡像顯示螢幕只可透過 iPhone 控制），即使被鏡像，您也無法使用StanbyME閨蜜機的觸控螢幕控制。
我可透過 LG ThinQ 應用程式使用 IoT 功能嗎？
是，您可以透過 LG ThinQ 應用程式使用 IoT 功能。使用前請先將 StanbyME 閨蜜機登錄 LG ThinQ 應用程式帳號，此功能需要 Wi-Fi，使用時必須確認您的 LG ThinQ 應用程式連接的Wi-Fi，與 StanbyME 閨蜜機相同。
*在 Android 和 iOS 作業系統皆能支援使用 LG ThinQ 應用程式。
StanbyME 閨蜜機充飽電需要花多久時間？
電池完全沒電時，StanbyME閨蜜機需要 4 小時才可充飽電。充飽電後，如果您以無線方式觀賞內容，電池可持續使用約 3 小時*。即使電池沒電，您仍然可以透過電源線連接使用。
*充飽電所花時間，可能因畫質設定和正在觀賞的內容類型而不同。
如果我想使用 StanbyME 閨蜜機玩遊戲，螢幕支援與更新率是多少？
你可以透過StanbyME 閨蜜機背面的 HDMI 連接埠連接遊戲機，螢幕更新率為 60Hz，但不支援 G-Sync and FreeSync。由於不支援 120Hz 或更高的更新率，因此進行高性能遊戲（例如 PC 遊戲和最新的 120Hz 主控台遊戲）時，與專用電競顯示器相較，顯示可能會略有延遲。
StanbyME閨蜜機是否防水/防塵？
不防水或防塵。
我可以將下載的圖片作為螢幕背景使用嗎？
可以，只要將 ThinQ 應用程式與 StanbyME 閨蜜機同步，您可將行動裝置上的照片上傳至 ThinQ 應用程式，並設定成 StanbyME閨蜜機 MyView* 的主畫面或背景圖片使用。您也可以透過連接 USB 隨身碟使用儲存的圖片。
*StanbyME 閨蜜機的 MyView 與 PC 螢幕保護程式類似，可以設定想要呈現的桌布畫面。在 StanbyME 閨蜜機桌面右上角有 MyView 功能表（山型圖示），您可以選擇/設定總共 4 個主題：預設背景/時鐘（類比、數位）/目前天氣/我的照片。您也可使用 ThinQ 應用程式，上傳最多 10 張照片做為桌布使用。
為什麼拔掉電源無法解決問題？
StanbyME 配置內建電池，因此即使拔掉電源線並重新插入後，系統仍可受到保護。在此情況下，請嘗試按住 StanbyME 背面的電源按鈕 2-3 秒鐘以解決問題。
為什麼 YouTube 影片僅可播放音訊？
這是 YouTube 本身的問題，同樣的現像也在其他類似的產品群組發生。我們已要求 YouTube 解決此問題。我們將及時回覆您。
請問所有APP都支援觸控或直向觀看嗎?
支援觸控或直向觀看的APP清單請見下表
|Type
|APP名稱
|支援觸控
|支援縱向
|APP
|Netflix
|虛擬觸控
|不支援
|APP
|HBO Go Asia, Disney+, Twitch, Highbrow
|不支援
|維持橫向
|APP
|YouTube
|部份支援
|不支援
|APP
|Polestarart, Facebook Watch
|Full
|支援
|APP
|Amazon Prime Video
|不支援
|不支援
|-
|Tips
|Full
|支援
|APP
|Spotify - Music and Podcasts
|虛擬觸控
|不支援
|內建應用
|Apps, Home Dashboard, Sports Alert
|Full
|維持橫向
|內建應用
|Web Browser, Media Player
|Full
|支援
請問燈號顯示代表多少電量呢?
燈號顯示請見下表，請注意當電量剩下15%與5%時，系統顯示提醒通知，當電量剩餘1%時，系統顯示提醒通知後5秒StanbyME閨蜜機自動關機。
|燈號顯示
|剩餘電量
|綠燈
|82%以上
|橘燈
|16%-81%
|紅燈
|15%以下