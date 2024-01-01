Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
27" Libero 自由機

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

27" Libero 自由機

27BQ70QC-S

27" Libero 自由機

(0)
front view of the hanging type and detachable webcam

完美空間 自由轉型

全新獨一無二自由機，打造您的專屬空間
影像
27" QHD (2560x1440) IPS 螢幕
sRGB 99% (Typ.)
HDR10
使用性
USB Type-C™
可卸式 Full HD 視訊鏡頭
內建喇叭
設計
三邊極窄邊框
金屬支架
質感布料背蓋
雙向安裝

Libero 升級您的辦公環境

Libero 自由機的時尚設計佔用極少桌面空間，可用懸掛式和支架式兩種安裝方法。
此外，Libero 自由機的畫面自動反轉功能可讓您輕鬆使用懸掛式安裝，而不需額外的設定或變更*。

*當您更改安裝類型時，不需在電腦上進行額外的設定或變更。
**包裝中包含隔板懸掛器。
**用於加強對功能理解的模擬圖檔。實際使用可能會出現差異。

HDR，可顯示一般螢幕以外的特定顏色和亮度，可顯示比SDR更活靈活現的色彩
HDR10

極致對比度

HDR 技術現在應用於各種內容。Libero 自由機支援 HDR10，可顯示絕佳的色彩和亮度，展現內容的生動色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

IPS螢幕涵蓋sRGB 99% (Typ.) ：逼真色彩與寬廣視角
IPS螢幕 sRGB 99% 廣色域

呈現真實色彩與寬廣視角

LG IPS 螢幕呈現無可挑剔的色彩準確度。可視角度廣的IPS螢幕可涵蓋高達sRGB 99%色域。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

可卸式視訊鏡頭與內建喇叭

安全、易用

這款可卸式 Full HD 視訊鏡頭含有麥克風和 Waves MaxxAudio® 的內建立體聲喇叭，讓您能夠完美主持各種會議和視訊會議。此外，視訊鏡頭蓋可幫助保護您的隱私。

可卸式網路攝影機與內建喇叭。

*包裝中包含整合了麥克風和隱私鏡頭蓋的可卸式視訊鏡頭

USB Type-C™ 和多連接埠

易於使用與連接

USB Type-C™ 連接埠支援螢幕顯示、資料傳輸和連接裝置充電（高達 65W），讓您能夠用單一連接線同時顯示您的筆記型電腦螢幕。此外，這款 LG 螢幕配備了 USB Type-C、HDMI 和耳機麥克風組合，可幫助您提升效率和生產力。
影像

影像

電源供應**

電源供應**

資料

資料

USB Type-C™ 和多連接埠提供輕鬆控制和連接。

*要正常使用，需要使用包裝中的 USB Type-C™ 纜線，將 USB Type-C™ 連接埠連接到螢幕。

護眼功能

閱讀模式

提升視覺舒適度

「閱讀模式」能減少藍光，顯示與紙張類似的色溫，舒緩眼睛疲勞，為閱讀營造最佳環境。

不閃爍

呵護您的雙眼

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，提供長時間舒適的工作環境。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
**該數字是根據型號 27BQ70QC 的 LG 內部測試預估計算而得。實際使用條件下的數字可能不同。

美型設計

融入空間的時尚設計

帶有質感布料背蓋的金屬支架可完美融入您的辦公室或居家環境。此外，三邊極窄邊框的設計，讓您在狹小的空間也能輕鬆使用，Libero 自由機懸掛隔板的設計也能更能多功能靈活使用。

帶有織物圖案背蓋的金屬支架可良好地融入您的辦公室或居家環境。此外，3 面近乎無邊的設計就連狹小的空間也很適合，懸掛隔板的選擇則讓它的多功能性更加廣泛。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

LG Switch 應用程式透過在電腦上安裝軟體來支援各種多工處理的功能。
LG Switch 應用程式

智能、簡單的使用者介面

LG Switch 應用程式透過在電腦上安裝軟體來支援各種多工處理的功能，它可輕鬆將視窗拆成多種形式。此外，您可使用快捷鍵來設定拆分模式並開啟視訊通話。

*欲下載 LG Switch 應用程式，請拜訪 LG.COM。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。

列印

所有規格

顯示功能

  • 面板尺寸

    27 Inch

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 亮度 Brightness

    350 cd/m²

  • 色域 Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 色彩深度 Bpp

    16.7M

  • 對比度 Original

    1000:1

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 更新率

    60Hz

特色

  • 可視角度

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • HDR

    HDR 10

  • HDR效果

    Yes

  • 出廠色彩校正

    Yes

  • 硬體校色支援(True Color Pro)

    No

  • 雙向控制設定(Dual Controller)

    Yes

  • 智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/單訊號源子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀)

    Yes (LG Switch)

  • 不閃爍

    Yes

  • 閱讀(低藍光護眼)模式

    Yes

  • 色弱

    Yes

  • 增強影像解析度(SR) Super Resolution+

    Yes

  • 動態反應清晰模式

    No

  • 內建顯卡

    No

  • 可變更新率(VRR)

    No

  • 黑暗場景穩定模式

    Yes

  • 動態同步

    Yes

  • 十字準線

    No

  • FPS 幀數計數器

    No

  • 使用者自訂快捷鍵

    No

  • 自動輸入切換

    No

  • RGB情境燈光

    No

  • HDMI / Version

    YES(1ea) / 支援 TMDS 3G 且合乎 HDMI 1.4 規範

  • DisplayPort

    No

設計/功能

  • 智慧節能省電模式

    Yes

  • 視訊鏡頭

    Yes

  • 麥克風

    Yes

  • DP Version

    N/A

  • Thunderbolt 3/Power Delivery

    No

  • 菊鏈式連接(Daisy Chain)

    No

  • USB Type-C/Power Delivery

    Yes(1ea)/65W

  • USB Port

    No

  • 耳機孔(Headphone out)

    Yes

  • 喇叭Speaker/瓦數

    2W x 2

  • PBP

    No

  • 傾斜角度

    Yes

  • 調整高度

    No

  • 旋轉

    No

  • 壁掛

    No

  • 機身尺寸(含底座)

    631.8x391.8x160.4mm

  • 外觀尺寸(不含底座)

    631.8x454.2x32.1mm (Partition)

  • 外觀尺寸(含外箱)

    727x147x552mm

  • 重量(含底座)

    6.0kg

  • 重量(不含底座)

    N/A

  • 重量(含外箱)

    10.2kg

  • 保固/維修

    3年原廠保/到府

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Typ.)

    38W

  • Power Consumption (Max.)

    40W

  • Power Consumption (Energy Star)

    18.5W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.3W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

其他

  • 點距

    0.2331x 0.2331mm

  • 配件明細

    HDMI, USB Type C

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦