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27" Libero 自由機
Libero 升級您的辦公環境
此外，Libero 自由機的畫面自動反轉功能可讓您輕鬆使用懸掛式安裝，而不需額外的設定或變更*。
*當您更改安裝類型時，不需在電腦上進行額外的設定或變更。
**包裝中包含隔板懸掛器。
**用於加強對功能理解的模擬圖檔。實際使用可能會出現差異。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
安全、易用
可卸式網路攝影機與內建喇叭。
*包裝中包含整合了麥克風和隱私鏡頭蓋的可卸式視訊鏡頭
易於使用與連接
USB Type-C™ 和多連接埠提供輕鬆控制和連接。
*要正常使用，需要使用包裝中的 USB Type-C™ 纜線，將 USB Type-C™ 連接埠連接到螢幕。
護眼功能
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
**該數字是根據型號 27BQ70QC 的 LG 內部測試預估計算而得。實際使用條件下的數字可能不同。
融入空間的時尚設計
帶有織物圖案背蓋的金屬支架可良好地融入您的辦公室或居家環境。此外，3 面近乎無邊的設計就連狹小的空間也很適合，懸掛隔板的選擇則讓它的多功能性更加廣泛。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*欲下載 LG Switch 應用程式，請拜訪 LG.COM。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
所有規格
顯示功能
-
面板尺寸
27 Inch
-
解析度
2560 x 1440
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
亮度 Brightness
350 cd/m²
-
色域 Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
色彩深度 Bpp
16.7M
-
對比度 Original
1000:1
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
更新率
60Hz
特色
-
可視角度
178º(R/L), 178º(U/D)
-
HDR
HDR 10
-
HDR效果
Yes
-
出廠色彩校正
Yes
-
硬體校色支援(True Color Pro)
No
-
雙向控制設定(Dual Controller)
Yes
-
智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/單訊號源子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀)
Yes (LG Switch)
-
不閃爍
Yes
-
閱讀(低藍光護眼)模式
Yes
-
色弱
Yes
-
增強影像解析度(SR) Super Resolution+
Yes
-
動態反應清晰模式
No
-
內建顯卡
No
-
可變更新率(VRR)
No
-
黑暗場景穩定模式
Yes
-
動態同步
Yes
-
十字準線
No
-
FPS 幀數計數器
No
-
使用者自訂快捷鍵
No
-
自動輸入切換
No
-
RGB情境燈光
No
-
HDMI / Version
YES(1ea) / 支援 TMDS 3G 且合乎 HDMI 1.4 規範
-
DisplayPort
No
設計/功能
-
智慧節能省電模式
Yes
-
視訊鏡頭
Yes
-
麥克風
Yes
-
DP Version
N/A
-
Thunderbolt 3/Power Delivery
No
-
菊鏈式連接(Daisy Chain)
No
-
USB Type-C/Power Delivery
Yes(1ea)/65W
-
USB Port
No
-
耳機孔(Headphone out)
Yes
-
喇叭Speaker/瓦數
2W x 2
-
PBP
No
-
傾斜角度
Yes
-
調整高度
No
-
旋轉
No
-
壁掛
No
-
機身尺寸(含底座)
631.8x391.8x160.4mm
-
外觀尺寸(不含底座)
631.8x454.2x32.1mm (Partition)
-
外觀尺寸(含外箱)
727x147x552mm
-
重量(含底座)
6.0kg
-
重量(不含底座)
N/A
-
重量(含外箱)
10.2kg
-
保固/維修
3年原廠保/到府
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Typ.)
38W
-
Power Consumption (Max.)
40W
-
Power Consumption (Energy Star)
18.5W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.3W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
其他
-
點距
0.2331x 0.2331mm
-
配件明細
HDMI, USB Type C