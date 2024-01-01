27" Smart Monitor 4K UHD IPS 高畫質智慧螢幕 (搭載webOS/ 隨附智慧滑鼠遙控器)

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橫掃國際大獎
一個螢幕 無限可能
搭載webOS 輕鬆享受各種串流應用程式並觀看您最喜愛的內容，並且打造完美居家辦公環境，27吋大螢幕及4K高畫質，在工作及娛樂之間輕鬆切換，讓生活充滿無限可能性。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件而有差異。
*鍵盤、滑鼠均不包含在包裝中（需另行購買）。
27吋 4K UHD IPS 智慧螢幕
高效工作與玩樂的最佳選擇
4K UHD (3840x2160) IPS 螢幕，支援 HDR 10 和 高達90% DCI-P3廣色域，重現清晰影像與色彩。無論是使用此款螢幕來玩樂或工作，都能沉浸在絕佳的視覺體驗之中。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*亮度：350nits (Typ.)，色域：DCI-P3 90% (Typ.)。
webOS
多樣串流 盡情瀏覽
透過webOS盡情探索 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等內建串流服務及免費 LG Channels所提供的眾多內容，個人化推薦功能讓您能快速找到喜愛內容，讓您能盡情探索體育、遊戲、LG Fitness 等應用程式，搭配智慧遙控器讓一切都盡在掌握。超薄白色機身搭配三邊極窄邊框及2個5W立體聲喇叭，提供極致沉浸的觀影體驗，
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*提供一系列自訂應用程式和服務，包括為每個已註冊帳戶提供「音樂」、「體育」、居家辦公室和雲端遊戲。
webOS
居家辦公 無需電腦
透過webOS遠端存取PC和Cloud PC，即使沒有PC也能使用內建Home Office 編輯文件與製作簡報，包含視訊會議及各種雲端應用程式。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述遊戲裝備（如控制器、鍵盤、滑鼠、耳機和Pogo 類型鏡頭）均不包含在包裝中（需另行購買）。
*遠端電腦功能僅適用於搭載 Windows 10 Pro 或更新版本作業系統的電腦。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*遠端電腦功能支援 Windows 10 Pro 或更新版本，並與支援遠 電腦連接的第三方電腦相容，包括 LG gram。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述遊戲裝備（如控制器、鍵盤、滑鼠、耳機）均不包含在包裝中（需另行購買）。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*遊戲的可用性可能因地區而有所差異。在不支援的地區，將被重新引導至現有的遊戲中心。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
智慧亮度控制
智慧亮度控制 畫面極致清晰
自動偵測空間中的光源，自動調整螢幕亮度，無論白天或黑夜，皆能完美呈現清晰明亮的畫面。
左側圖片顯示白天啟用亮度調整功能的效果，右側圖片則顯示夜間使用相同功能的效果。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件而有差異。
動態色彩調節
完美亮度和對比度 畫面生動逼真
透過動態色彩調節技術調整亮度和對比度，呈現細膩豐富的細節與逼真效果，無論是觀看串流還是遊戲，皆能享受生動靈活的視覺體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*僅在輸入 HDR 訊號時適用。
設計簡單
節省空間的時尚設計
超薄機身採用三邊極窄邊框設計，搭配纖薄支架，完美融入任何辦公室或居家環境中，解決空間不足的問題。
輕鬆調整傾斜角度和高度，達到最理想的螢幕體驗。
節省空間的時尚設計。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*傾斜度︰ -5~21°。
USB-C
輕鬆串連各種裝置
USB Type-C™支援影像輸出、資料傳輸與裝置充電，幫助您流暢無礙地串接多元裝置。
一台筆記型電腦透過 USB-C 連接到 LG Smart Monitor，既在進行充電，也同步顯示相同的畫面。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如需使用 ThinQ 功能，請在智慧型手機上透過 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝「LG ThinQ」應用程式，並連接至 Wi-Fi。請參閱應用程式的說明部分，了解詳細的使用說明。
*需要使用無線網路才能在 LG ThinQ 應用程式中註冊產品。
*LG ThinQ 應用程式的實際功能可能因產品和型號有所不同。
*此產品在 LG ThinQ 應用程式中註冊為電視。您可以在 LG ThinQ 應用程式中變更註冊裝置的名稱。
*透過 LG ThinQ 應用程式，您可以使用音量控制、指示和電源功能。
智慧滑鼠遙控器 進行語音操控
使用智慧滑鼠遙控器，透過ThinQ 應用程式向Alexa語音指令遠端控制智慧螢幕，讓智慧螢幕不只是螢幕，還是娛樂和工作需求的核心樞紐。
一名女子正在使用智慧遙控器調高 LG Smart Monitor 的音量。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*為了使功能正常運作，LG Smart Monitor 必須與 ThinQ 應用程式連線。
*畫面上顯示的影像可能與實際應用程式顯示的影像不太一樣。不同地區/國家或不同應用程式版本所提供的服務可能也不一樣。
*您可變更語言和地區設定，包括 146 個國家/地區使用的 22 種語言：英文 / 韓文 / 西班牙文 / 法文 / 德文 / 義大利文 / 葡萄牙文 / 俄文 / 波蘭文 / 土耳其文 / 日文 / 阿拉伯文 (沙烏地阿拉伯/阿拉伯聯合大公國) / 越南文 / 泰文 / 瑞典文 / 繁體中文 / 印尼文 / 丹麥文 / 荷蘭文 / 挪威文 / 希臘文 / 以色列文 (例如美語/英文)。
*此產品隨附智慧滑鼠遙控器。
*智慧遙控器單獨販售，並且可能因國家/地區而異。
*支援 Alexa 功能。如需詳細的產品資訊，請參閱規格。
AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍牙音效播放
直接從您的裝置
鏡像投影
透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或 Screen Share** (適用於 Android 裝置) 可輕鬆將智慧型裝置中的內容共享至螢幕，還可透過藍牙配對享受豐富的音效。
*Apple 和相關標誌是 Apple Inc. 的商標。各國家和地區所支援的功能可能會有差異。
*本螢幕與 AirPlay 2 和 HomeKit 相容，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
*螢幕共享：需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。
*您的裝置必須連線至螢幕所用的 Wi-Fi 網路。
LG Switch 應用程式
打造最佳化設定
實現多工處理
LG Switch 應用程式讓您在工作與娛樂間自由切換，使用鍵盤、滑鼠及快捷鍵操控智慧功能，在PC與webOS間無縫切換，同時提供最多6個分割畫面輕鬆切換主題，或使用快捷鍵啟動視訊會議平台
快捷控制
透過Smart Monitor的快捷控制功能，只需使用鍵盤及滑鼠快速存取功能選單，操作更簡潔，同時支援快捷鍵，在PC與webOS間無縫切換。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* LG Switch 應用程式僅適用於電腦。
*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
多連接埠
各式介面
智慧型螢幕備有與各種裝置相容的兩個 USB 和兩個 HDMI 連接埠，可流暢無礙地顯示裝置內容。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件而有差異。
*此支架設計可支撐 4 公斤至 6.5 公斤的載重量，超過此限制而造成的損壞不在保固範圍內。
*螢幕的水平旋轉功能可能依顯示器的安裝方式而不同。
*支架不包含在包裝中（需另行購買）。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27.0
-
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 90%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
350
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27.0
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
點距 (mm)
0.1554 x 0.1554
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
350
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 90%
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
280
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
68.4
連接性
-
音源輸入
NO
-
HDMI
YES(2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
YES(1ea)
-
耳機輸出
NO
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
USB 下行埠
YES (USB-A, 2ea)
-
USB 上行埠
YES (USB-C, 1ea)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (電源供給)
65W
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
NO
-
自動亮度調節
YES
-
色弱模式
NO
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
NO
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
NO
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
動態同步
NO
-
黑色穩定器
NO
-
十字準線
NO
-
閱讀模式
NO
-
FPS 幀數計數器
NO
-
可變更新率
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
NO
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
NO
-
自動輸入切換
NO
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
NO
硬體
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
-
一鍵支架安裝
Joystick
聲音
-
藍芽連接性
YES
-
Dolby Atmos
NO
-
揚聲器
5W x2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
694 x 496x 212
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
613.2 x 534.5 x 210
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
613.2 x 372.6 x 49
-
重量(含底座) (kg)
7.1kg
INFO
-
產品名稱
27U730SA-W
-
年份
2025
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.5W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Type
External Power(Adapter)
配件
-
變壓器
YES
-
Display Port
NO
-
HDMI
YES
-
遙控器
YES (智慧滑鼠遙控器)
智慧功能
-
全螢幕網頁瀏覽器
YES
-
LG Content Store (App Store)
YES
-
LG ThinQ®
YES
-
鏡像功能
YES
-
作業系統
webOS
-
語音助理
YES (搭配智慧滑鼠遙控器)
-
Wi-Fi
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
NO
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO