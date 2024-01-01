We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
31.5" MyView 4K IPS 高畫質智慧螢幕 (搭載webOS)
聰明工作
盡情玩樂
4K 螢幕提供清晰生動影像，纖薄支架設計幫你節省大量桌面空間。即使沒有連接電腦，也能使用螢幕所有功能。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*本套產品隨附遙控器。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
**更多資訊，請參閱以下居家中心家用設備畫面。
個人化體驗等您來嚐鮮
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品隨附白色遙控器。
*此產品不含智慧遙控器，智慧遙控器需另購。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品不含智慧遙控器，智慧遙控器需另購。
*AI 個人化推薦：推薦的關鍵詞視 Foreground 應用程式與時間的不同而有所差異。此外，只有在原本語言就支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區才提供 "For you" 這項關鍵詞服務。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*上述遊戲裝備（如控制器、鍵盤、滑鼠和耳機）均不包含在包裝中（需另行購買）。
**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
**需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
**各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
高效工作與玩樂的最佳選擇
無論是使用此款螢幕來玩樂或工作，都能沉浸在絕佳的視覺體驗之中。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*亮度：400nits (Typ.)，色域：DCI-P3 95% (Typ.)
輕鬆控制您的家電
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*連線家用設備畫面：步驟 1：在您的手機上安裝 LG ThinQ 應用程式並登記您的裝置。步驟 2：將在 LG ThinQ 應用程式上登錄的裝置與家用設備畫面連線。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*此產品隨附白色遙控器。
手機能操作遙控器的主要功能
就可以使用開機/關機、變更頻道以及搜尋內容等主要的遙控器功能。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*為了使功能正常運作，LG MyView Smart Monitor 必須與 ThinQ 應用程式連線。
*畫面上顯示的影像可能與實際應用程式顯示的影像不太一樣。不同地區/國家或不同應用程式版本所提供的服務可能也不一樣。
*您可變更語言和地區設定，包括 146 個國家/地區使用的 22 種語言：英文 / 韓文 / 西班牙文 / 法文 / 德文 / 義大利文 / 葡萄牙文 / 俄文 / 波蘭文 / 土耳其文 / 日文 / 阿拉伯文 (沙烏地阿拉伯/阿拉伯聯合大公國) / 越南文 / 泰文 / 瑞典文 / 繁體中文 / 印尼文 / 丹麥文 / 荷蘭文 / 挪威文 / 希臘文 / 以色列文 (例如美語/英文)。
直接從您的裝置鏡像投影
*Apple 和相關標誌是 Apple Inc. 的商標。各國家和地區所支援的功能可能會有差異。
*本螢幕與 AirPlay 2 和 HomeKit 相容，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
**螢幕共享：需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。
***您的裝置必須連線至螢幕所用的 Wi-Fi 網路。
時尚簡約
輕鬆調整傾斜角度和高度，達到最理想的螢幕體驗，且支架配有電線孔，有助於輕鬆收納電線。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*傾斜度︰ -5~15°，高度：0~110mm。
輕鬆控制與連接
一線提供高達 65W 的電力傳輸。
USB Type-C™ 連接埠支援多種裝置。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*若要使用此功能，需將 USB Type-C™ 傳輸線連接至螢幕連接埠。此產品未附贈 USB Type-C™ 傳輸線，USB Type-C™ 傳輸線需另購。
輕鬆串接各式裝置
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此產品內附 HDMI 傳輸線。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
解析度
3840x2160
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
曲面
NO
-
反應時間
5ms
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
表面處理
防眩光
-
反應時間
5ms
-
解析度
3840x2160
-
點距 (mm)
0.18159 x 0.18159
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
曲面
NO
-
色域 (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
-
對比度 (Min.)
700:1
-
位元數
10bit
-
尺寸 (cm)
80
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
Built-in KVM
NO
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES (2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
NO
-
D-Sub (Max. Resolution at Hz)
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
NO
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
Thunderbolt (資料傳輸)
NO
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (USB-C, 1EA)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (電源供給)
65W
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
NO
-
自動亮度調節
自動亮度
-
智慧節能省電模式
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
閱讀模式
NO
-
可變更新率
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
NO
-
Mini-LED Technology
NO
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降
-
無邊框設計
3邊無邊框設計
-
壁掛 (mm)
100 x 100
-
一鍵支架安裝
One Click Stand
聲音
-
藍芽連接性
YES
-
DTS Headphone:X
NO
-
Maxx Audio
NO
-
重低音
NO
-
揚聲器
5W x2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
911 x 502 x 134
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
714 x 608.2 x 217
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
714 x 420.2 x 23.5
-
重量(含外箱) (kg)
10.8
-
重量(含底座) (kg)
7.7
-
重量(不含底座) (kg)
5.5
INFO
-
產品名稱
智慧螢幕 (UHD)
-
年份
2023
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
0.5
-
功耗 (DC Off)
0.5
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
DC Output
19V 7.37A
-
功耗 (On-Mode)
ErP : 31W, CEC : 34.3W
配件
-
變壓器
YES
-
Calibration Report (Paper)
NO
-
Display Port
NO
-
DVI-D
NO
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES
-
HDMI (Color/Length)
White / 1.5m
-
其它 (配件)
USB A to C Gender, User Screw 2EA
-
電源線
YES
-
遙控器
YES
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
NO
-
USB-C
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
NO
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Control Center
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
NO
STANDARD
-
UL (cUL)
YES
-
CE
YES
-
KC (for Rep. of Korea)
YES
使用者評論
哪裡購買
為你推薦
-
9月底前 同品項享第二件8折優惠