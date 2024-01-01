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31.5" MyView 4K IPS 高畫質智慧螢幕 (搭載webOS)

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  • 9月底前 同品項享第二件8折優惠

31.5" MyView 4K IPS 高畫質智慧螢幕 (搭載webOS)

32SR83U-W

31.5" MyView 4K IPS 高畫質智慧螢幕 (搭載webOS)

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遙控器前視圖

LG Smart Monitor.

聰明工作
盡情玩樂

LG MyView智慧型螢幕，幫助你高效工作、盡情享受娛樂體驗。
4K 螢幕提供清晰生動影像，纖薄支架設計幫你節省大量桌面空間。即使沒有連接電腦，也能使用螢幕所有功能。
了解更多 MyView 智慧螢幕

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*本套產品隨附遙控器。

webOS 23 投您所好

webOS 23 投您所好

沒有電腦也能使用

沒有電腦也能使用

從您的裝置鏡像投影

從您的裝置鏡像投影

4K IPS 高畫質螢幕

4K IPS 高畫質螢幕

透過 ThinQ 控制

透過 ThinQ 控制

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
**更多資訊，請參閱以下居家中心家用設備畫面。

webOS 23 新版首頁

個人化體驗等您來嚐鮮

透過 webOS 23 探索 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等內建串流服務所提供的眾多內容。您還可以獲得針對您的喜好推薦給您的節目內容和音樂等，同時享用 Sports 和 LG Fitness 等內建的應用程式。

webOS 23 新版首頁。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品隨附白色遙控器。
*此產品不含智慧遙控器，智慧遙控器需另購。

新版使用介面

快速搜尋，快來深入了解！

透過新版 webOS 23 輕鬆管理
應用程式與快捷介面(Q Card)。
還可以快速存取近期使用過的應用程式並查看通知。

Home Office 居家辦公室

內建居家辦公室服務

無須連接電腦，也能透過遠端桌面功能存取PC，同時享用 Microsoft 365 和 Google Calendar 等
多項Home Office功能。

AI 個人化推薦

聆聽您喜歡的音樂

按下智慧遙控器上的按鈕，啟動個人 AI 個人化推薦，您就可以隨時根據自己的喜好獲得關鍵字推薦清單。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品不含智慧遙控器，智慧遙控器需另購。
*AI 個人化推薦：推薦的關鍵詞視 Foreground 應用程式與時間的不同而有所差異。此外，只有在原本語言就支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區才提供 "For you" 這項關鍵詞服務。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。

遊戲

隨心沉浸於遊戲體驗

無需遊戲機，LG MyView 智慧型螢幕讓你從首頁快速登入Twitch 和 YouTube，獲取遊戲內容。

音樂

投您所好

利用2個5W的立體聲喇叭，盡情享受客製化的音樂體驗。
輕鬆搜尋近期播放過的曲目，還會根據個人喜好獲得熱門曲目推薦。

體育

關注您最喜愛的球隊

透過個人化服務來為您支持的球隊打氣。
它會根據您的設定檔顯示您最愛球隊的最新消息。

*上述遊戲裝備（如控制器、鍵盤、滑鼠和耳機）均不包含在包裝中（需另行購買）。
**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
**需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
**各國家/地區所支援的服務可能有所不同。

31.5 吋 4K UHD IPS 智慧螢幕

高效工作與玩樂的最佳選擇

4K UHD (3840x2160) IPS 螢幕和95% DCI-P3廣色域，重現清晰影像與色彩。
無論是使用此款螢幕來玩樂或工作，都能沉浸在絕佳的視覺體驗之中。

31.5 吋超高清 4K IPS 螢幕。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*亮度：400nits (Typ.)，色域：DCI-P3 95% (Typ.)

居家中心

輕鬆控制您的家電

家用設備畫面讓生活更便捷。透過遙控器就可以在同一顯示面板上輕鬆查看並管理家電的狀態。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*連線家用設備畫面：步驟 1：在您的手機上安裝 LG ThinQ 應用程式並登記您的裝置。步驟 2：將在 LG ThinQ 應用程式上登錄的裝置與家用設備畫面連線。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*此產品隨附白色遙控器。

手機能操作遙控器的主要功能

只要安裝 ThinQ 應用程式，
就可以使用開機/關機、變更頻道以及搜尋內容等主要的遙控器功能。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*為了使功能正常運作，LG MyView Smart Monitor 必須與 ThinQ 應用程式連線。
*畫面上顯示的影像可能與實際應用程式顯示的影像不太一樣。不同地區/國家或不同應用程式版本所提供的服務可能也不一樣。
*您可變更語言和地區設定，包括 146 個國家/地區使用的 22 種語言：英文 / 韓文 / 西班牙文 / 法文 / 德文 / 義大利文 / 葡萄牙文 / 俄文 / 波蘭文 / 土耳其文 / 日文 / 阿拉伯文 (沙烏地阿拉伯/阿拉伯聯合大公國) / 越南文 / 泰文 / 瑞典文 / 繁體中文 / 印尼文 / 丹麥文 / 荷蘭文 / 挪威文 / 希臘文 / 以色列文 (例如美語/英文)。

AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍芽音效播放

直接從您的裝置鏡像投影

透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或 Screen Share** (適用於 Android 裝置) 可輕鬆將智慧型裝置中的內容共享至螢幕，還可透過藍牙配對享受豐富的音效。

*Apple 和相關標誌是 Apple Inc. 的商標。各國家和地區所支援的功能可能會有差異。
*本螢幕與 AirPlay 2 和 HomeKit 相容，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
**螢幕共享：需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。
***您的裝置必須連線至螢幕所用的 Wi-Fi 網路。

超薄機身設計

時尚簡約

超薄機身搭配三邊極窄邊框，輕鬆融入任何辦公室或居家環境中，解決空間不足的問題。
輕鬆調整傾斜角度和高度，達到最理想的螢幕體驗，且支架配有電線孔，有助於輕鬆收納電線。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*傾斜度︰ -5~15°，高度：0~110mm。

USB Type-C™

輕鬆控制與連接

小坪數也能打造出完美的居家辦公室。USB Type-C™ 連接埠支援各項設備及資料傳輸，
一線提供高達 65W 的電力傳輸。

USB Type-C™ 連接埠支援多種裝置。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*若要使用此功能，需將 USB Type-C™ 傳輸線連接至螢幕連接埠。此產品未附贈 USB Type-C™ 傳輸線，USB Type-C™ 傳輸線需另購。

多種連接埠

輕鬆串接各式裝置

LG MyView智慧螢幕提供三個 USB Type-C™ 和兩個HDMI 連接埠，幫助您流暢無礙地串接多元裝置。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此產品內附 HDMI 傳輸線。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 解析度

    3840x2160

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 曲面

    NO

  • 反應時間

    5ms

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 表面處理

    防眩光

  • 反應時間

    5ms

  • 解析度

    3840x2160

  • 點距 (mm)

    0.18159 x 0.18159

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 曲面

    NO

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 位元數

    10bit

  • 尺寸 (cm)

    80

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Built-in KVM

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES (2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    NO

  • D-Sub (Max. Resolution at Hz)

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    NO

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

  • Thunderbolt (資料傳輸)

    NO

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (USB-C, 1EA)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (電源供給)

    65W

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    NO

  • 自動亮度調節

    自動亮度

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 閱讀模式

    NO

  • 可變更新率

    NO

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降

  • 無邊框設計

    3邊無邊框設計

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

  • 一鍵支架安裝

    One Click Stand

聲音

  • 藍芽連接性

    YES

  • DTS Headphone:X

    NO

  • Maxx Audio

    NO

  • 重低音

    NO

  • 揚聲器

    5W x2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    911 x 502 x 134

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    714 x 608.2 x 217

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    714 x 420.2 x 23.5

  • 重量(含外箱) (kg)

    10.8

  • 重量(含底座) (kg)

    7.7

  • 重量(不含底座) (kg)

    5.5

INFO

  • 產品名稱

    智慧螢幕 (UHD)

  • 年份

    2023

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    0.5

  • 功耗 (DC Off)

    0.5

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • DC Output

    19V 7.37A

  • 功耗 (On-Mode)

    ErP : 31W, CEC : 34.3W

配件

  • 變壓器

    YES

  • Calibration Report (Paper)

    NO

  • Display Port

    NO

  • DVI-D

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    YES

  • HDMI (Color/Length)

    White / 1.5m

  • 其它 (配件)

    USB A to C Gender, User Screw 2EA

  • 電源線

    YES

  • 遙控器

    YES

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    NO

  • USB-C

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    NO

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Control Center

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    NO

STANDARD

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

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