31.5" Smart Monitor 4K UHD 高畫質智慧螢幕 (智慧滑鼠遙控器)

*如需使用 ThinQ 功能，請在智慧型手機上透過 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝「LG ThinQ」應用程式，並連接至 Wi-Fi。請參閱應用程式的說明部分，了解詳細的使用說明。

*需要使用無線網路才能在 LG ThinQ 應用程式中註冊產品。

*LG ThinQ 應用程式的實際功能可能因產品和型號有所不同。

*此產品在 LG ThinQ 應用程式中註冊為電視。您可以在 LG ThinQ 應用程式中變更註冊裝置的名稱。

*透過 LG ThinQ 應用程式，您可以使用音量控制、指示和電源功能。