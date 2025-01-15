43" 4K UHD IPS 智慧螢幕

*您必須把 LG 智慧顯示螢幕連接到 ThinQ 應用程式，才可正常運作。

*螢幕顯示的影像可能會與實際的應用程式不同。服務可能因國家 / 地區或應用程式版本而異。

*您可更改國家和語言的設定，共有 146 個國家與 22 種語言供您選擇：英語 / 韓語 / 西班牙語 / 法語 / 德語 / 義大利語 / 葡萄牙語 /

俄語 / 波蘭語 / 土耳其語 / 日語 / 阿拉伯語（沙烏地 / 阿聯）/ 越南語 / 泰語 / 瑞典語 / 台灣中文 / 印尼語 / 丹麥語 / 荷蘭語 / 挪威語 / 希臘語 / 以色列語（如美國 / 英語）。

**包裝內不含智慧滑鼠遙控器（另售），其詳細規格可能因國家而異。

**包裝隨附 LG 智慧顯示螢幕遙控器。

***此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。