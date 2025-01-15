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43" 4K UHD IPS 智慧螢幕
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內不含智慧滑鼠遙控器（另售），其詳細規格可能因國家而異。
*需要網際網路連線並且訂閱串流媒體服務。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需要網際網路連線並且訂閱串流媒體服務。
依照您的品味配置個人設定
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需要網際網路連線並且訂閱串流媒體服務。
*支援的服務隨各國情況而有所不同。LG Channels 的頻道數量可能會改變。
*Apple 及相關標記與標誌是 Apple Inc. 的商標。支援的功能可能依國家和地區而異。
*本產品與 AirPlay 2 和 HomeKit 相容，需要 iOS 12.3 以上的版本或 macOS 10.14.5 以上的版本。
**螢幕共享：支援 Android 或 Windows 8.1 以上的版本。
***把您的裝置連接到與 LG 智慧顯示螢幕相同的 Wi-Fi 網路。
LG ThinQ App 和智慧滑鼠遙控器
讓您實現輕鬆控制
透過智慧型手機用 ThinQ 應用程式進行智慧遙控*
ThinQ 應用程式讓您能夠使用遙控器的主要功能，例如開關機、切換頻道和搜尋內容。
智慧滑鼠遙控器的語音識別**
智慧滑鼠遙控器讓您能夠透過支援 AI 語音辨識技術的語音指令，來控制螢幕的操作，並播放您最愛的內容。
*您必須把 LG 智慧顯示螢幕連接到 ThinQ 應用程式，才可正常運作。
*螢幕顯示的影像可能會與實際的應用程式不同。服務可能因國家 / 地區或應用程式版本而異。
*您可更改國家和語言的設定，共有 146 個國家與 22 種語言供您選擇：英語 / 韓語 / 西班牙語 / 法語 / 德語 / 義大利語 / 葡萄牙語 /
俄語 / 波蘭語 / 土耳其語 / 日語 / 阿拉伯語（沙烏地 / 阿聯）/ 越南語 / 泰語 / 瑞典語 / 台灣中文 / 印尼語 / 丹麥語 / 荷蘭語 / 挪威語 / 希臘語 / 以色列語（如美國 / 英語）。
**包裝內不含智慧滑鼠遙控器（另售），其詳細規格可能因國家而異。
**包裝隨附 LG 智慧顯示螢幕遙控器。
***此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
輕鬆控制家電
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如何連接家用設備畫面：步驟 1.在您的手機上安裝 LG ThinQ 應用程式並登錄您的裝置。步驟 2.把登錄到 LG ThinQ 應用程式上的裝置連接到家用設備畫面。
*支援的服務隨各國情況而有所不同。
可卸式網路攝影機
隨時準備好參與視訊會議
*包裝中不含可卸式網路攝影機（另售）。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需要連接到網路並安裝視訊會議的程式。
易於控制與連線
USB Type-C™ 連接埠可用單一連接線支援 4K 顯示、資料傳輸，以及連接裝置充電（高達 65W）。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*您必須用包裝隨附的 USB Type-C™ 連接線把 USB Type-C™ 連接埠連接到 43SQ700S，才能正常作用。
查看所有連接埠
*如果把本產品（雙連接埠 USB）連接到電腦的其中一個 USB 連接埠，則另一個 USB 連接埠的作用就像是連接到電腦的 USB 擴充。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
42.5
-
解析度
3840 x 2160
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 80% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
42.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
解析度
3840 x 2160
-
點距 (mm)
0.2451 x 0.2451
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
對比度 (Typ.)
1200:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 80% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
尺寸 (cm)
107.9
連接性
-
LAN (RJ-45)
YES
功能
-
HDR 10
YES
-
自動亮度調節
YES
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
閱讀模式
YES
-
可變更新率
YES
-
增強影像解析度
YES
-
相機
YES (支援網路攝影機連接埠 / 單獨銷售)
-
HDR Effect
YES
聲音
-
藍芽連接性
YES
-
揚聲器
YES
INFO
-
產品名稱
智慧螢幕 (UHD)
-
年份
2022
電源
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
智慧功能
-
Art Gallery
YES
-
全螢幕網頁瀏覽器
YES
-
主畫面列表
YES
-
LG Channels
YES
-
LG Content Store (App Store)
YES
-
LG ThinQ®
YES
-
智慧滑鼠遙控器
YES
-
鏡像功能
YES
-
作業系統
webOS 22
-
Smart Type
YES
-
語音助理
YES
-
Wi-Fi
YES
-
Works With
Apple AirPlay, Apple Home
STANDARD
-
RoHS
YES