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43" 4K UHD IPS 智慧螢幕

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43" 4K UHD IPS 智慧螢幕

43SQ700S-W

43" 4K UHD IPS 智慧螢幕

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front view

LG SMART Display.

LG SMART Monitor.

聰明工作
享受遊戲

LG 智慧顯示螢幕是專為多工處理設計的。
您不僅能夠專注在連接的桌機、筆電或遊戲裝置的顯示，還可以透過各種串流應用程式輕鬆觀看您最愛的內容。
聰明工作<br>享受遊戲 了解更多 MyView 智慧螢幕
智能
webOS 智慧顯示螢幕
家用設備畫面
智慧滑鼠遙控器
影像
43 吋大螢幕
4K UHD (3840x2160)
搭載 HDR10 的 IPS 顯示螢幕
使用
纖薄的扁平式支架
無線連線
多種連接埠

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內不含智慧滑鼠遙控器（另售），其詳細規格可能因國家而異。
*需要網際網路連線並且訂閱串流媒體服務。

43 吋大螢幕和 4K UHD (3840x2160) IPS 顯示螢幕可用廣角再現清晰的影像和精準的色彩。
43 吋 4K UHD IPS 顯示螢幕

夠大夠清晰
讓您沉浸其中

43 吋大螢幕和 4K UHD (3840x2160) IPS 顯示螢幕可用廣角再現清晰的影像和精準的色彩，讓您觀賞喜劇、電影或球賽等各種內容時能夠體驗撼人的視覺沉浸感。
43 吋大螢幕讓您能夠高效作業，在單一螢幕上顯示多個程式，並且享受各式各樣的 OTT 內容。

簡約設計
適合任何空間

43 吋大螢幕讓您能夠高效作業，在單一螢幕上顯示多個程式，並且享受各式各樣的 OTT 內容。支援傾斜調整的纖薄扁平式支架亦可適應任何空間，又不占用太多空間。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需要網際網路連線並且訂閱串流媒體服務。

webOS22 與立體聲喇叭

依照您的品味配置個人設定

webOS22 讓您能夠用 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube 等內建應用程式來探索各式各樣的電影和節目，並且觀看免費的 LG Channels。2 個 10W 立體聲喇叭亦可讓您的沉浸式音效體驗更加完整。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需要網際網路連線並且訂閱串流媒體服務。
*支援的服務隨各國情況而有所不同。LG Channels 的頻道數量可能會改變。

透過進階無線連線輕鬆共享螢幕和音效。
AirPlay 2 + 螢幕共享 + 藍牙

智能無線連線

您可以用 AirPlay 2*（Apple 裝置用）或螢幕共享**（Android 裝置用）輕鬆把內容從智慧型裝置共享到 43SQ700S。您也可透過藍牙配對享受豐富的音效。

*Apple 及相關標記與標誌是 Apple Inc. 的商標。支援的功能可能依國家和地區而異。
*本產品與 AirPlay 2 和 HomeKit 相容，需要 iOS 12.3 以上的版本或 macOS 10.14.5 以上的版本。
**螢幕共享：支援 Android 或 Windows 8.1 以上的版本。
***把您的裝置連接到與 LG 智慧顯示螢幕相同的 Wi-Fi 網路。

LG ThinQ App 和智慧滑鼠遙控器
讓您實現輕鬆控制

透過智慧型手機用 ThinQ 應用程式進行智慧遙控*

ThinQ 應用程式讓您能夠使用遙控器的主要功能，例如開關機、切換頻道和搜尋內容。

智慧滑鼠遙控器的語音識別**

智慧滑鼠遙控器讓您能夠透過支援 AI 語音辨識技術的語音指令，來控制螢幕的操作，並播放您最愛的內容。

*您必須把 LG 智慧顯示螢幕連接到 ThinQ 應用程式，才可正常運作。
*螢幕顯示的影像可能會與實際的應用程式不同。服務可能因國家 / 地區或應用程式版本而異。
*您可更改國家和語言的設定，共有 146 個國家與 22 種語言供您選擇：英語 / 韓語 / 西班牙語 / 法語 / 德語 / 義大利語 / 葡萄牙語 /
俄語 / 波蘭語 / 土耳其語 / 日語 / 阿拉伯語（沙烏地 / 阿聯）/ 越南語 / 泰語 / 瑞典語 / 台灣中文 / 印尼語 / 丹麥語 / 荷蘭語 / 挪威語 / 希臘語 / 以色列語（如美國 / 英語）。
**包裝內不含智慧滑鼠遙控器（另售），其詳細規格可能因國家而異。
**包裝隨附 LG 智慧顯示螢幕遙控器。
***此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

家用設備畫面

輕鬆控制家電

家用設備畫面讓您的生活更便利。您可在 LG 智慧顯示螢幕上用遙控器立即查看並控制家中電器的狀態。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如何連接家用設備畫面：步驟 1.在您的手機上安裝 LG ThinQ 應用程式並登錄您的裝置。步驟 2.把登錄到 LG ThinQ 應用程式上的裝置連接到家用設備畫面。
*支援的服務隨各國情況而有所不同。

支援全高清網路攝影機

可卸式網路攝影機
隨時準備好參與視訊會議

可卸式全高清網路攝影機讓您能夠用您最愛的視訊通話應用程式，主持各種會議和視訊會議。隱私鏡頭蓋則可隨時保護您的隱私。

*包裝中不含可卸式網路攝影機（另售）。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需要連接到網路並安裝視訊會議的程式。

USB C型

易於控制與連線

USB Type-C™ 連接埠支援 4K 顯示、資料傳輸，以及連接裝置充電（高達 65W），讓您能夠用單一連接線同時支援您的筆電。

USB Type-C™ 連接埠可用單一連接線支援 4K 顯示、資料傳輸，以及連接裝置充電（高達 65W）。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*您必須用包裝隨附的 USB Type-C™ 連接線把 USB Type-C™ 連接埠連接到 43SQ700S，才能正常作用。

查看所有連接埠

USB Type-C™ 連接埠。

2 個 HDMI 連接埠

3 個 USB 連接埠*

LAN 連接埠。

*如果把本產品（雙連接埠 USB）連接到電腦的其中一個 USB 連接埠，則另一個 USB 連接埠的作用就像是連接到電腦的 USB 擴充。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    42.5

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 80% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    42.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 點距 (mm)

    0.2451 x 0.2451

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 對比度 (Typ.)

    1200:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 80% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 尺寸 (cm)

    107.9

連接性

  • LAN (RJ-45)

    YES

功能

  • HDR 10

    YES

  • 自動亮度調節

    YES

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • 相機

    YES (支援網路攝影機連接埠 / 單獨銷售)

  • HDR Effect

    YES

聲音

  • 藍芽連接性

    YES

  • 揚聲器

    YES

INFO

  • 產品名稱

    智慧螢幕 (UHD)

  • 年份

    2022

電源

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

智慧功能

  • Art Gallery

    YES

  • 全螢幕網頁瀏覽器

    YES

  • 主畫面列表

    YES

  • LG Channels

    YES

  • LG Content Store (App Store)

    YES

  • LG ThinQ®

    YES

  • 智慧滑鼠遙控器

    YES

  • 鏡像功能

    YES

  • 作業系統

    webOS 22

  • Smart Type

    YES

  • 語音助理

    YES

  • Wi-Fi

    YES

  • Works With

    Apple AirPlay, Apple Home

STANDARD

  • RoHS

    YES

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