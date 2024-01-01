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27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕
大螢幕沉浸式體驗
27" IPS UHD 4K (3840x2160)
三邊極窄邊框
HDR繽紛色彩
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR 400 專業認證，生動畫面美不勝收
特色
AMD FreeSync™
傾斜可調支架
清晰明亮的 HDR
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
-
SDR
-
HDR 效果開啟
於SDR內容上呈現HDR效果
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
身臨其境的遊戲體驗
身臨其境的 4K HDR 影片遊戲體驗
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。
-
傳統模式
-
動態動作同步模式(DAS)
比敵人更快做出反應
*傳統模式顯示無法支援動態動作同步 (DAS) 功能
-
關
-
開
黑暗中，成為主動攻擊者
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
生動且逼真 栩栩如生
該螢幕讓使用者可觀賞 4K 和 HDR 內容
* 包裝不隨附遙控器。
* 要下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*影片中的產品圖片和畫面控制僅作為說明使用，可能與實際產品和實際畫面控制不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27
-
解析度
3840 x 2160
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
3840 x 2160
-
點距 (mm)
0.1554 x 0.1554
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
對比度 (Typ.)
1200:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
-
對比度 (Min.)
1000:1
-
尺寸 (cm)
68.4
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
閱讀模式
YES
-
增強影像解析度
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
712 x 436 x 154
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
613.5 x 454.8 x 211.5
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
613.5 x 363.5 x 45.4
-
重量(含外箱) (kg)
6.4
-
重量(含底座) (kg)
4.3
-
重量(不含底座) (kg)
3.8
INFO
-
產品名稱
UHD
-
年份
2021
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W (HDMI/DP輸入狀態)
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
40W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
44W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
24W
配件
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES