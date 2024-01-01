27" UltraFine™ 4K UHD IPS 高畫質編輯螢幕

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掌握細節
LG 4K UHD HDR顯示器，盡情享受極致細膩的畫面與真實生動的色彩，無論是剪輯還是創作HDR內容，都能精準掌握亮度與對比度，完美還原畫面中的每處細節。
螢幕解析度
27吋 IPS 4K UHD
3840 x 2160
影像畫質
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400
特色功能
支援傾斜、高度及樞軸旋轉的可調式支架
VESA DisplayHDR™ 400
晰明亮的 HDR
該螢幕具備 VESA DisplayHDR™ 400，能呈現寬廣範圍的高亮度和對比度，讓您能在最新的 HDR 遊戲、電影與影音戲劇上都擁有沉浸式的視覺體驗。
配備 VESA DisplayHDR™ 400 的螢幕，呈現栩栩如生的視覺逼真感。
-
SDR
-
HDR 效果開啟
於SDR內容上呈現
HDR效果
LG 4K UHD HDR 螢幕可將標準內容虛擬轉化為 HDR 畫質影片，效果出眾，亦有助改善SDR 內容的色調和亮度，締造出彷若 HDR 的效果。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並未隨附軟體。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請造訪 LG.COM。
USB-C 連接埠
輕鬆串連各種裝置
提供 USB Type-C™ ，支援4K影像輸出、資料傳輸與高達 90W 裝置充電，不再需要額外的傳輸線或充電器，輕鬆串接多元裝置，全面提升您的工作效率。
*為了確保最佳效能，請使用包裝內的隨附的 USB-C 傳輸線並連接到顯示器。
享受4K 和 HDR畫面的尊榮級遊戲體驗
身臨其境的遊戲體驗
27UP850K 讓您提早邁入 4K HDR 影片遊戲體驗的新紀元，不僅透過逼真的影像帶來刺激的感受，透過遊戲模式、動態動作同步和黑暗場景穩定器，助您贏得勝利。
逼真的 4K HDR 主機遊戲體驗。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*此功能可能會根據使用者使用的條件與環境而有所不同。
觀賞 4K 和 HDR 內容
生動且逼真 栩栩如生
探索來自多個串流媒體服務的 HDR 內容。在採用支援 DCI-P3 色域的 VESA DisplayHDR™ 400 技術的 LG UHD 4K 螢幕上播放時，您可以觀賞鮮豔的亮度和寬廣的色彩範圍。
該螢幕讓使用者可觀賞 4K 和 HDR 內容。
*包裝不隨附遙控器。
LG Switch
快速切換 需求即所視
LG Switch應用程式可將螢幕劃分為6個區塊、輕鬆切換主題，更能透過快速鍵啟動視訊會議，讓您工作效率大幅提升。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*請在 LG.com 下載最新的 LG Switch。
人體工學設計
簡單舒適的解決方案
符合人體工學的支架，可靈活調整螢幕高度、傾斜度和樞軸旋轉(Pivot)調整至最佳位置，提供舒適的螢幕體驗。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27
-
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Pivot
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
點距 (mm)
0.1554 x 0.1554
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
對比度 (Typ.)
1200:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95%
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
-
對比度 (Min.)
1000:1
-
尺寸 (cm)
68.4
連接性
-
音源輸入
NO
-
HDMI
YES(2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
YES(1ea)
-
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
USB 下行埠
YES (USB-A, 2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
NO
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (電源供給)
90W
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
NO
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
NO
-
閱讀模式
NO
-
FPS 幀數計數器
NO
-
可變更新率
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
NO
-
自動輸入切換
NO
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Pivot
-
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
Dolby Atmos
NO
-
揚聲器
5W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
694 x 496 x 212
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
613.5 x 569.3 x 239.3(Up) / 613.5 x 459.3 x 239.3(Down)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
613.5 x 363.5 x 45.4
-
重量(含底座) (kg)
5.9kg
INFO
-
產品名稱
27UP850K-W
-
年份
2024
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Type
External Power(Adapter)
配件
-
變壓器
YES
-
HDMI
YES
-
其它 (配件)
USB-C
-
遙控器
NO
-
Display Port
YES
智慧功能
-
全螢幕網頁瀏覽器
NO
-
LG Content Store (App Store)
NO
-
LG ThinQ®
NO
-
鏡像功能
NO
-
作業系統
NO
-
語音助理
NO
-
Wi-Fi
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
LG UltraGear™ Studio
NO