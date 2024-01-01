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27'' UltraGear™ 4K Nano IPS Black 雙模式專業電競螢幕(240Hz↔480Hz)

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27'' UltraGear™ 4K Nano IPS Black 雙模式專業電競螢幕(240Hz↔480Hz)

27'' UltraGear™ 4K Nano IPS Black 雙模式專業電競螢幕(240Hz↔480Hz)

27G850A-B
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  • 前視圖
  • -15 度側視圖
  • +15 度側視圖
  • 顯示器前視圖，支架調低
  • 燈光熄滅的後視圖
  • 燈光亮起的後視圖
  • 顯示器的後視圖
  • 顯示器的後視圖，LED 燈亮起
  • 側視圖
  • 傾斜顯示器側視圖
  • 顯示器的俯視圖，展現其纖薄設計
  • +30 度旋轉顯示器俯視圖
  • -30 度旋轉顯示器俯視圖
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顯示器特寫後視圖
顯示器的特寫後視圖，LED 燈亮起

主要功能

  • 27吋4K UHD (3840 X 2160) Nano IPS Black 高畫質螢幕
  • 雙模式單鍵切換(4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
  • 1ms (GTG)反應速度
  • DisplayPort 2.1 超高速傳輸
  • DisplayHDR 600 / DCI-P3 99%
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible/ VESA Certified AdaptiveSync/ AMD FreeSync™ Premium Pro
更多
UltraGear™ OLED G8 標誌圖片。



27 吋 4K 240Hz 1ms
Nano IPS Black 專業電競螢幕

UltraGear™ 27G850a 遊戲顯示器的前視圖。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*截至 2024 年 12 月發佈的所有 27 吋顯示器，LG 27G850A 是唯一同時具備 4K (3840x2160) 解析度和 240Hz 更新率的型號。

螢幕

27吋 4K (3840 x 2160) 

Nano IPS Black

DCI-P3 99%

DisplayHDR 600

速度

1ms (GtG) 急速反應時間

雙模式單鍵切換（4K 240Hz ↔ FHD 480Hz）

支援DisplayPort 2.1

技術

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

VESA certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

27 吋遊戲顯示器，具備 4K 解像度和 240Hz 更新率。

完美尺寸 輕鬆掌控全局

全球首款27吋4K解析度及240 Hz更新率的專業電競螢幕，專為遊戲玩家打造，提供極致沉浸的遊戲體驗。搭載1ms (GtG) 遊戲反應時間並搭配Nano IPS Black 面板，輕鬆主宰黑暗戰場的每個精彩瞬間。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*截至 2024 年 12 月發佈的所有 27 吋顯示器，LG 27G850A 是唯一同時具備 4K (3840x2160) 解析度和 240Hz 更新率的型號。

Nano IPS Black

2000:1 極黑境界 清晰視野

搭載 Nano IPS Black 技術，將對比度從標準 IPS 的 1000:1 提升至 2000:1超高對比度，真實呈現黑暗遊戲場景中的每個細節，色彩更加鮮豔，沉浸感全面提升。

Nano IPS Black——一個武裝機器戰士正在發射能量武器，背景散發藍色光芒並且火焰熊熊。

Nano IPS Black (2000:1)

IPS——一個武裝機器戰士正在發射能量武器，背景散發藍色光芒並且火焰熊熊。

IPS (1000:1)

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*Nano IPS 是一項創新IPS技術，將奈米技術應用於LED。

Deep Black Pro

精準鎖定 無懈可擊

憑藉Nano IPS Black超高對比度及 Deep Black Pro的技術，征服每場戰鬥，完美精準取得勝利。區塊式亮度控制技術強化黑暗區域並優化畫面中的每個細節，提供震撼視覺體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

沉浸真實視界 征服遊戲世界

支援DCI-P3 99%廣色域與 VESA DisplayHDR™ 600，讓每個畫面都栩栩如生，打造真實遊戲場景。

未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

  • 閱讀模式

  • 護眼低藍光技術

護眼低藍光技術

舒適體驗 風彩依舊

LG護眼低藍光技術通過 TÜV Rheinland Eyesafe@低藍光認證，有效降低藍光傷害，保護雙眼同時保持生動風彩。

＊TÜV Rheinland 低藍光（硬體解決方案）證書編號：1111294031

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

極快速 1ms (GtG) 反應時間的賽車遊戲場景。

Nano IPS Black 1ms (GtG) 反應時間

急速反應 殘影絕跡

 Nano IPS Black 搭配 1ms (GtG) 反應時間，以最少的殘影和最快的反應時間，整體畫面不停頓，享受身臨其境的極致體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*Nano IPS 是一項創新 IPS 技術，將奈米技術應用於LED。

透過 UHD 240Hz 和 FHD 480Hz 雙模式，盡享極致流暢的遊戲體驗。

雙模式 單鍵切換

憑藉全球首款獲得 VESA 認證的雙模式，輕鬆享受4K UHD 240Hz的遊戲體驗，或是單鍵切換至 FHD 480Hz，滿足您的所有需求。

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

*「雙模式」的效能可能會因遊戲類型而有不同。

DP 2.1 超高速傳輸 即刻同步

最新 DisplayPort 2.1，爲遊戲世界設立全新標竿，支援未來GPU技術，提供您在UHD 解析度下能以240Hz高刷新率體驗更細膩、更流暢的遊戲畫面，搭載 2 個 HDMI 2.1 等多樣連接埠，支援各項設備無縫連接。

未來主義風格機車騎手從顯示器屏幕躍出，劃出鮮豔的霓虹燈光軌跡，前景中則有 DP 2.1 連接線。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*包裝內含 USB-C、DP 和 HDMI 連接線。

*顯示卡需另購。

專為流暢遊戲體驗打造

綠色汽車在軌道上疾行的圖片。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。

*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

27G850A是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗。

VESA certified AdaptiveSync

擁有 VESA AdaptiveSync Display 認證，專為遊戲而設計，可以大幅提昇更新率並減少延遲。享受更平順、無撕裂的遊戲畫面及影片播放。

AMD FreeSync™ Premium Pro

使用 FreeSync™  Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗，大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象。

顯示器支架和已連接的耳機連接線特寫視圖，並顯示 DTS Headphone:X 標誌。

4 環耳機輸出

環繞立體聲
沉浸感倍增

4 環耳機輸出除讓玩家輕鬆連接、同步語音聊天享受遊戲外，還可搭配DTS Headphone: X 的虛擬 3D 音效，享受更身歷其境的遊戲體驗。

*耳機需另行選購。

電競 GUI

電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎

電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。

LG Switch 應用程式能將顯示器最佳化，同時滿足遊戲和日常生活所需。

LG Switch 應用程式

快速切換 多工處理

LG Switch 應用程式讓您在生活與娛樂間自由切換，輕鬆自訂畫面及亮度，提供最多6個分割畫面與11種分割螢幕模式，或使用快捷鍵啟動視訊會議平台，也可使用鍵盤、滑鼠及快捷鍵操控智慧功能，在 PC 與 webOS間無縫切換。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。

動態同步

透過動態同步減少輸入延遲，遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻並快速回應。

黑色穩定器

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。

十字準線

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

FPS 每秒幀數計數器

FPS (Frame Per Second) 計數器可讓您查看目前遊戲是否順利載入。無論是在編輯、玩遊戲或看電影，您都能擁有即時資料。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。

*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。

*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。

簡約時尚 滿足多變空間需求

L 型支架設計最大程度節省您的桌面空間，打造時尚簡潔的遊戲空間，搭配六角氛圍燈與四邊極窄邊框設計，配備可調式底座，支援旋轉調整、傾斜、高度調整。

桌上的顯示器，畫面為遊戲場景。
桌上顯示器的後視圖，可看到 LED 燈效。
旋轉可調整圖示。

旋轉

-30~+30度

傾斜度可調整圖示。

傾斜

-8~+15度

高度可調整圖示。

高度

110 mm

可樞軸旋轉的圖示。

樞軸旋轉

逆時針

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 面板類型

    IPS Black

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 99%

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    450

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    4K 240Hz ↔ FHD 480Hz

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS Black

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 點距 (mm)

    0.1554 x 0.1554

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    450

  • 對比度 (Typ.)

    2000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 99%

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    4K 240Hz ↔ FHD 480Hz

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    360

  • 對比度 (Min.)

    1400:1

  • 尺寸 (cm)

    68.47

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • HDMI

    YES(2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    4-pole (Sound+Mic)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • USB 下行埠

    YES (USB-A, 2ea/ver3.2)

  • USB 上行埠

    YES (USB-A, 1ea/ver3.2)

  • USB-C (資料傳輸)

    NO

  • USB-C (電源供給)

    NO

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    NO

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Unity Hexagon Lighting

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • Dolby Atmos

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    838 x 184 x 439

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    614.7 x 581.8 x 249.1

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    614.7 x 365.4 x 68.1

  • 重量(含底座) (kg)

    9.4kg

INFO

  • 產品名稱

    27G850A-B

  • 年份

    2025

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES

  • 其它 (配件)

    USB A to B

  • 遙控器

    NO

智慧功能

  • 全螢幕網頁瀏覽器

    NO

  • LG Content Store (App Store)

    NO

  • LG ThinQ®

    NO

  • 鏡像功能

    NO

  • 作業系統

    NO

  • 語音助理

    NO

  • Wi-Fi

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

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