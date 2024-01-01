27'' UltraGear™ 4K Nano IPS Black 雙模式專業電競螢幕(240Hz↔480Hz)

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*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*截至 2024 年 12 月發佈的所有 27 吋顯示器，LG 27G850A 是唯一同時具備 4K (3840x2160) 解析度和 240Hz 更新率的型號。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*截至 2024 年 12 月發佈的所有 27 吋顯示器，LG 27G850A 是唯一同時具備 4K (3840x2160) 解析度和 240Hz 更新率的型號。
Nano IPS Black
2000:1 極黑境界 清晰視野
搭載 Nano IPS Black 技術，將對比度從標準 IPS 的 1000:1 提升至 2000:1超高對比度，真實呈現黑暗遊戲場景中的每個細節，色彩更加鮮豔，沉浸感全面提升。
Nano IPS Black (2000:1)
IPS (1000:1)
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*Nano IPS 是一項創新IPS技術，將奈米技術應用於LED。
Deep Black Pro
精準鎖定 無懈可擊
憑藉Nano IPS Black超高對比度及 Deep Black Pro的技術，征服每場戰鬥，完美精準取得勝利。區塊式亮度控制技術強化黑暗區域並優化畫面中的每個細節，提供震撼視覺體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
沉浸真實視界 征服遊戲世界
支援DCI-P3 99%廣色域與 VESA DisplayHDR™ 600，讓每個畫面都栩栩如生，打造真實遊戲場景。
未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
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閱讀模式
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護眼低藍光技術
護眼低藍光技術
舒適體驗 風彩依舊
LG護眼低藍光技術通過 TÜV Rheinland Eyesafe@低藍光認證，有效降低藍光傷害，保護雙眼同時保持生動風彩。
＊TÜV Rheinland 低藍光（硬體解決方案）證書編號：1111294031
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*Nano IPS 是一項創新 IPS 技術，將奈米技術應用於LED。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*「雙模式」的效能可能會因遊戲類型而有不同。
DP 2.1 超高速傳輸 即刻同步
最新 DisplayPort 2.1，爲遊戲世界設立全新標竿，支援未來GPU技術，提供您在UHD 解析度下能以240Hz高刷新率體驗更細膩、更流暢的遊戲畫面，搭載 2 個 HDMI 2.1 等多樣連接埠，支援各項設備無縫連接。
未來主義風格機車騎手從顯示器屏幕躍出，劃出鮮豔的霓虹燈光軌跡，前景中則有 DP 2.1 連接線。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內含 USB-C、DP 和 HDMI 連接線。
*顯示卡需另購。
專為流暢遊戲體驗打造
綠色汽車在軌道上疾行的圖片。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
27G850A是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗。
VESA certified AdaptiveSync
擁有 VESA AdaptiveSync Display 認證，專為遊戲而設計，可以大幅提昇更新率並減少延遲。享受更平順、無撕裂的遊戲畫面及影片播放。
AMD FreeSync™ Premium Pro
使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗，大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象。
*耳機需另行選購。
電競 GUI
電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎
電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
動態同步
透過動態同步減少輸入延遲，遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻並快速回應。
黑色穩定器
黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。
十字準線
準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。
FPS 每秒幀數計數器
FPS (Frame Per Second) 計數器可讓您查看目前遊戲是否順利載入。無論是在編輯、玩遊戲或看電影，您都能擁有即時資料。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
簡約時尚 滿足多變空間需求
L 型支架設計最大程度節省您的桌面空間，打造時尚簡潔的遊戲空間，搭配六角氛圍燈與四邊極窄邊框設計，配備可調式底座，支援旋轉調整、傾斜、高度調整。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27
-
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
面板類型
IPS Black
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 99%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
450
-
更新率 (Max.) [Hz]
4K 240Hz ↔ FHD 480Hz
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS Black
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
點距 (mm)
0.1554 x 0.1554
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
450
-
對比度 (Typ.)
2000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 99%
-
更新率 (Max.) [Hz]
4K 240Hz ↔ FHD 480Hz
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
360
-
對比度 (Min.)
1400:1
-
尺寸 (cm)
68.47
連接性
-
音源輸入
NO
-
HDMI
YES(2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
4-pole (Sound+Mic)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
USB 下行埠
YES (USB-A, 2ea/ver3.2)
-
USB 上行埠
YES (USB-A, 1ea/ver3.2)
-
USB-C (資料傳輸)
NO
-
USB-C (電源供給)
NO
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
NO
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
Unity Hexagon Lighting
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
Dolby Atmos
NO
-
揚聲器
NO
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
838 x 184 x 439
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
614.7 x 581.8 x 249.1
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
614.7 x 365.4 x 68.1
-
重量(含底座) (kg)
9.4kg
INFO
-
產品名稱
27G850A-B
-
年份
2025
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Type
External Power(Adapter)
配件
-
變壓器
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
-
其它 (配件)
USB A to B
-
遙控器
NO
智慧功能
-
全螢幕網頁瀏覽器
NO
-
LG Content Store (App Store)
NO
-
LG ThinQ®
NO
-
鏡像功能
NO
-
作業系統
NO
-
語音助理
NO
-
Wi-Fi
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
LG UltraGear™ Studio
NO