32" UltraGear™ UHD 4K 專業電競螢幕

*角度對比：藍色區域代表像素的暗色部分，所以藍色區域越寬代表對比越低。

*測試條件：在 θ 30°、45° 和 60° 下評估 R/G/B（255G、64G、31G）和黑色值（每個條件的角度 CR 及 ø45° 以得到最大的色彩覆蓋率）。角度 CR 和色彩覆蓋的補償效果在 θ 60° 時最大。