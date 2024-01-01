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32" UltraGear™ UHD 4K 專業電競螢幕
開闊逼真視野
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
更鮮明的對比度與色彩表現
-
角度對比度傳統 (14:1) 對 ATW (145:1)
-
色彩覆蓋率 (DCI / CIE1976)。傳統 （64 灰 0.8%）對 ATW (64 灰 43.1%)
*角度對比：藍色區域代表像素的暗色部分，所以藍色區域越寬代表對比越低。
*測試條件：在 θ 30°、45° 和 60° 下評估 R/G/B（255G、64G、31G）和黑色值（每個條件的角度 CR 及 ø45° 以得到最大的色彩覆蓋率）。角度 CR 和色彩覆蓋的補償效果在 θ 60° 時最大。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
逼真的色彩和對比度
逼真的色彩和對比度
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
無可比擬的驚人速度
IPS 1ms 可減少遊戲中的模糊影像和殘影。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*選取「加速模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*欲啟用 144Hz (超頻 160Hz)，您需要有支援 DSC 和 DisplayPort 1.4 的圖形顯示卡。
*支援高達 144Hz (超頻 160Hz) 的可變更新率 (VRR)。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*圖形顯示卡需另行選購。
*若要顯示 4K 160Hz，須使用支援 DSC 的圖形顯示卡。請查閱圖形顯示卡製造商之網站，了解其是否支援 DSC。
*本產品僅在 DisplayPort 1.4 支援 DSC。
專為流暢遊戲體驗所打造
專注於流暢電玩體驗的技術。
NVIDIA® G-Sync® 相容
AMD FreeSync™ Premium Pro
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*這款螢幕不支援內建喇叭。
*耳機需另行選購。
*欲下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*啟用 FPS (Frames Per Second )計數器時將無法使用十字準線功能。
*FPS (Frames Per Second )計數器顯示的數值可能會超過螢幕的最大更新率。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*軟體和校準感應器未隨附於包裝中。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請瀏覽 LG.COM。
所有規格
顯示功能
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面板尺寸
31.5 Inch
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解析度
3840 x 2160
-
面板類型
Nano IPS
-
面板比例
16:9
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ATW偏光技術
Yes
-
亮度 Brightness
450 cd/m²
-
色域 Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
色彩深度 Bpp
1.07B
-
對比度 Original
1000:1
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
更新率
144Hz / 160Hz (O/C)
特色
-
可視角度
178º(R/L), 178º(U/D)
-
HDR
DisplayHDR™ 1000
-
HDR效果
Yes
-
出廠色彩校正
Yes
-
硬體校色支援(True Color Pro)
Yes
-
雙向控制設定(Dual Controller)
No
-
智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/單訊號源子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀)
Yes
-
不閃爍
Yes
-
閱讀(低藍光護眼)模式
Yes
-
色弱
No
-
增強影像解析度(SR) Super Resolution+
No
-
動態反應清晰模式
No
-
內建顯卡
G-SYNC Compatible/FreeSync Premium Pro
-
可變更新率(VRR)
Yes
-
黑暗場景穩定模式
Yes
-
動態同步
Yes
-
十字準線
Yes
-
FPS 幀數計數器
Yes
-
使用者自訂快捷鍵
Yes
-
自動輸入切換
No
-
RGB情境燈光
Hexagon 六角形背光
-
HDMI / Version
Yes(2ea) / 支援 FRL 且合乎 HDMI 2.1 規範
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DisplayPort / Version
Yes(1ea) / 1.4
設計/功能
-
智慧節能省電模式
Yes
-
Thunderbolt 3/Power Delivery
No
-
菊鏈式連接(Daisy Chain)
No
-
USB Type-C/Power Delivery
No
-
USB Port
Upstream Port(1ea/ver3.0)
Downstream Port(2ea/ver3.0)
-
耳機孔(Headphone out)
Yes
-
喇叭Speaker/瓦數
No
-
PBP
No
-
傾斜角度
Yes
-
調整高度
Yes
-
旋轉
Yes
-
壁掛
100x100mm
-
機身尺寸(含底座)
718.8 x 601 x 278.0mm(支架升至最高時)
718.8 x 491 x 278.0mm(支架降至最低時)
-
外觀尺寸(不含底座)
718.8 x 421.0 x 60.2mm
-
外觀尺寸(含外箱)
1044 x 168 x 550mm
-
重量(含底座)
11.6kg
-
重量(不含底座)
9.3kg
-
重量(含外箱)
15.8kg
-
保固/維修
3年原廠保/到府
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Typ.)
85W
-
Power Consumption (Max.)
200W
-
Power Consumption (Energy Star)
N/A
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
其他
-
點距
0.18159 x 0.18159 mm
-
配件明細
HDMI, DP, USB A to B