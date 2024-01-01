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32" UltraGear™ UHD 4K 專業電競螢幕

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32" UltraGear™ UHD 4K 專業電競螢幕

32GQ950-B

32" UltraGear™ UHD 4K 專業電競螢幕

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致勝未來式

致勝未來式

影像
具 ATW 偏光技術的 Nano IPS 螢幕
UHD 4K (3840 x 2160) 高畫質
速度
144Hz（超頻 160Hz）
IPS 1ms (GtG)
配備HDMI 2.1支援144Hz 的 4K 畫面
技術
NVIDIA® G-Sync® 相容
AMD FreeSync™ Premium Pro
ATW 偏光技術 Nano IPS 螢幕

開闊逼真視野

具 ATW（高階廣角偏光片） 偏光技術的 Nano IPS 螢幕，加強了真廣角的對比度和色彩表現，有助於讓您的遊戲體驗更逼真。
具 ATW 偏光技術

具 ATW 偏光技術

 

無 ATW 偏光技術

無 ATW 偏光技術

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

ATW 偏光技術

更鮮明的對比度與色彩表現

11 倍

角度對比度(Angular CR)

最大
52 倍

色域

最大
  • 角度對比度 
    傳統 (14:1) 對 ATW (145:1)
  • 色彩覆蓋率 (DCI / CIE1976)。
    傳統 （64 灰 0.8%）對 ATW (64 灰 43.1%)
ATW（高階廣角偏光片）通常應用於醫療和專業用途等高階專業作業的超高級螢幕，與較廣角度沒有使用 ATW 的螢幕相比，具有更好的角度對比度（最高達11 倍）和色彩覆蓋率（最高達52 倍）。

*角度對比：藍色區域代表像素的暗色部分，所以藍色區域越寬代表對比越低。
*測試條件：在 θ 30°、45° 和 60° 下評估 R/G/B（255G、64G、31G）和黑色值（每個條件的角度 CR 及 ø45° 以得到最大的色彩覆蓋率）。角度 CR 和色彩覆蓋的補償效果在 θ 60° 時最大。

令人驚豔的遊戲畫面

令人驚豔的遊戲畫面

Nano IPS 技術提供極高還原度的色彩展現，可在 32 吋 UHD 4K 大螢幕上重現生動的場景。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

VESA DisplayHDR™ 1000

逼真的色彩和對比度

Nano IPS 技術結合 VESA DisplayHDR™ 1000。以精確的色彩和對比度再現更逼真的 HDR 遊戲體驗。

逼真的色彩和對比度

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

IPS 1ms (GtG)反應時間

無可比擬的驚人速度

IPS 1ms 媲美 TN 面板，以最少的殘影和最快的反應時間，為您帶來全新的遊戲體驗。

IPS 1ms 可減少遊戲中的模糊影像和殘影。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*選取「加速模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）

快速的螢幕，順暢的遊戲。
144Hz (超頻 160Hz)更新率

驚人流暢的
遊戲體驗

透過 144Hz（超頻 160Hz）的極快更新率，可快速看到畫面轉換，打造流暢的遊戲影像。讓電競玩家能輕鬆瞄準目標，迅速作出反應。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*欲啟用 144Hz (超頻 160Hz)，您需要有支援 DSC 和 DisplayPort 1.4 的圖形顯示卡。

輕鬆享受遊戲樂無窮
用 HDMI 2.1 可達 144Hz 的 4K 畫面

輕鬆享受遊戲
樂無窮

32GQ950 透過 HDMI 2.1 提供高達 144Hz 的更新率。這代表電競玩家可透過 DisplayPort 或 HDMI 充分享受 UHD 4K 超高解析度和 144Hz更新率。

*支援高達 144Hz (超頻 160Hz) 的可變更新率 (VRR)。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*圖形顯示卡需另行選購。

VESA 顯示串流壓縮技術 (DSC)

VESA 顯示串流壓縮技術 (DSC)

32GQ950 支援 4K 高畫質、1毫秒 (GtG) 反應時間和144Hz (超頻 160Hz) 更新率，兼容 HDR 和 G-SYNC® ，而且利用單一 DisplayPort 連結支援 10bit 色彩，可降低視力受損。

*若要顯示 4K 160Hz，須使用支援 DSC 的圖形顯示卡。請查閱圖形顯示卡製造商之網站，了解其是否支援 DSC。
*本產品僅在 DisplayPort 1.4 支援 DSC。

專為流暢遊戲體驗所打造

專注於流暢電玩體驗的技術。

NVIDIA® G-Sync® 相容

這款顯示器獲得了 VESA(美國視訊電子標準協會) AdaptiveSync 顯示螢幕認證，該認證專注於顯著的高更新率和低延遲的電玩效果，可實現更流暢而無圖像撕裂的電玩體驗，以及無抖動的影片播放。

AMD FreeSync™ Premium Pro

32GQ850 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容G-SYNC® 的螢幕，可為您提供無撕裂、無停頓的絕佳遊戲體驗。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。

icon

三邊窄邊框

icon

傾斜與高度

icon

旋轉

以電競玩家為中心的設計。

為電競玩家所打造

全新的 Hexagon 六角形背光和三邊窄邊框設計，
將您的遊戲體驗提升至另一層次，
可調節式的底座更提升您遊戲的舒適度。
四段耳機輸出
四極耳機輸出

享受沉浸式音效

用四極耳機輸出輕鬆連接，讓您享受遊戲並同時進行語音聊天。此外，您還可用 DTS Headphone :X 的虛擬 3D 音效享受更身臨其境的體驗。

*這款螢幕不支援內建喇叭。
*耳機需另行選購。

適用於遊戲的自訂模組。
電競GUI

電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎

電競玩家可輕鬆使用畫面顯示( On-Screen Display )和畫面控制( OnScreen Control )進行個人化設定，從基本螢幕選項到設定使用者自訂的快捷鍵，都能符合您不同的需求。

*欲下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。

動態同步模式

透過動態同步模式大幅減少輸入延遲，讓玩家即時捕捉精彩每一瞬間，並且快速向對手做出反應。

黑暗場景穩定器

射擊遊戲玩家可於黑暗場景，提早發現敵方，並在爆炸的瞬間迅速逃脫。

十字準線

目標點固定在中心區域以增强射擊精準度

FPS 每秒幀數計數器

無須安裝軟體就可以及時在遊戲中查看位於螢幕角落顯示的每秒幀數(FPS)。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*啟用 FPS (Frames Per Second )計數器時將無法使用十字準線功能。
*FPS (Frames Per Second )計數器顯示的數值可能會超過螢幕的最大更新率。

LG Calibration Studio
LG Calibration Studio

準確的色彩校正

透過 LG Calibration Studio，以硬體校準最佳化色彩效能，充分展現 LG IPS 4K 螢幕的寬廣色域和一致性。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*軟體和校準感應器未隨附於包裝中。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請瀏覽 LG.COM。

列印

所有規格

顯示功能

  • 面板尺寸

    31.5 Inch

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 面板類型

    Nano IPS

  • 面板比例

    16:9

  • ATW偏光技術

    Yes

  • 亮度 Brightness

    450 cd/m²

  • 色域 Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • 色彩深度 Bpp

    1.07B

  • 對比度 Original

    1000:1

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 更新率

    144Hz / 160Hz (O/C)

特色

  • 可視角度

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • HDR

    DisplayHDR™ 1000

  • HDR效果

    Yes

  • 出廠色彩校正

    Yes

  • 硬體校色支援(True Color Pro)

    Yes

  • 雙向控制設定(Dual Controller)

    No

  • 智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/單訊號源子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀)

    Yes

  • 不閃爍

    Yes

  • 閱讀(低藍光護眼)模式

    Yes

  • 色弱

    No

  • 增強影像解析度(SR) Super Resolution+

    No

  • 動態反應清晰模式

    No

  • 內建顯卡

    G-SYNC Compatible/FreeSync Premium Pro

  • 可變更新率(VRR)

    Yes

  • 黑暗場景穩定模式

    Yes

  • 動態同步

    Yes

  • 十字準線

    Yes

  • FPS 幀數計數器

    Yes

  • 使用者自訂快捷鍵

    Yes

  • 自動輸入切換

    No

  • RGB情境燈光

    Hexagon 六角形背光

  • HDMI / Version

    Yes(2ea) / 支援 FRL 且合乎 HDMI 2.1 規範

  • DisplayPort / Version

    Yes(1ea) / 1.4

設計/功能

  • 智慧節能省電模式

    Yes

  • Thunderbolt 3/Power Delivery

    No

  • 菊鏈式連接(Daisy Chain)

    No

  • USB Type-C/Power Delivery

    No

  • USB Port

    Upstream Port(1ea/ver3.0)
    Downstream Port(2ea/ver3.0)

  • 耳機孔(Headphone out)

    Yes

  • 喇叭Speaker/瓦數

    No

  • PBP

    No

  • 傾斜角度

    Yes

  • 調整高度

    Yes

  • 旋轉

    Yes

  • 壁掛

    100x100mm

  • 機身尺寸(含底座)

    718.8 x 601 x 278.0mm(支架升至最高時)
    718.8 x 491 x 278.0mm(支架降至最低時)

  • 外觀尺寸(不含底座)

    718.8 x 421.0 x 60.2mm

  • 外觀尺寸(含外箱)

    1044 x 168 x 550mm

  • 重量(含底座)

    11.6kg

  • 重量(不含底座)

    9.3kg

  • 重量(含外箱)

    15.8kg

  • 保固/維修

    3年原廠保/到府

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Typ.)

    85W

  • Power Consumption (Max.)

    200W

  • Power Consumption (Energy Star)

    N/A

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

其他

  • 點距

    0.18159 x 0.18159 mm

  • 配件明細

    HDMI, DP, USB A to B

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