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25.7" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
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視野更廣，功能更多
這款 UltraWide™ Full HD 解析度 (2560x1080)螢幕，讓您看的更多、做的更多。比 Full HD 解析度 (1920x1080)多出33%的畫面空間，不需切換畫面即可同時執行多項任務。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*影片的產品影像與 OnScreen Control 僅作為說明使用，可能與實際產品及實際 OnScreen Control 不同。
*功能可能因使用者所用電腦不同而導致無法正常運作。
遊戲體驗升級
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*1ms 動態模糊減少技術可能導致亮度降低，且啟動時可能無法使用以下功能：AMD FreeSync™。
*1ms MBR 啟用期間可能會出現閃爍情形。
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*「關閉」模式（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。
-
DAS未開啟
-
DAS
極速回應對手
*DAS未開啟係指不支援動態同步(DAS)的 LG 機型。
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關閉
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開啟
在黑暗中先發制人
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同
-
關閉
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開啟
精確瞄準
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
護眼功能，保護您的雙眼
低藍光
內建 TÜV Rheinland 認證硬體、低藍光解決方案可保持螢幕上的色彩準確度，同時將顯示的藍光減到最少，提供眼睛最舒服的感受。
閱讀模式
閱讀模式會調整色溫與亮度，協助緩解用螢幕閱讀文件時的眼睛疲勞，讓眼睛更舒服。
安全閃爍
不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞。提供長時間舒適的工作環境。
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*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
手冊與軟體下載
下載您的產品的手冊與軟體。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
25.7
-
解析度
2560 x 1080
-
面板類型
IPS
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
更新率 (Max.) [Hz]
75
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
25.7
-
面板比例
21:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
2560 x 1080
-
點距 (mm)
0.2626 x 0.2628
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
色域 (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
75
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
200
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
65.3
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
其它
低藍光
-
閱讀模式
YES
-
增強影像解析度
YES
-
動態反應清晰模式
YES
-
自動輸入切換
YES
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
732 x 150 x 365
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
635.7 x 385.3 x 211.5
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
635.7 x 292.8 x 46.0
-
重量(含外箱) (kg)
4.9
-
重量(含底座) (kg)
3.6
-
重量(不含底座) (kg)
3.1
INFO
-
產品名稱
UltraWide
-
年份
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.3W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
22W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
24W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
15.09W
配件
-
HDMI
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES