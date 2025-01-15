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25.7" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

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25.7" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

26WQ500-B

25.7" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

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正視圖
LG UltraWide™ Monitor
HDR 技術現已應用於各種內容。此螢幕與產業標準 HDR10（高動態範圍）相容，基於 sRGB 99% 色域，支援特定顏色與亮度等級，讓觀看者能夠欣賞內容的生動色彩。
HDR10

絕佳的對比度

HDR 技術現已應用於各種內容。此螢幕與產業標準 HDR10（高動態範圍）相容，基於 sRGB 99% 色域，
支援特定顏色與亮度等級，讓觀看者能夠欣賞內容的
生動色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

IPS 螢幕呈現無可挑剔的色彩準確度，可視角度廣，並涵蓋高達sRGB 99%的色域。
搭載 sRGB 99% (Typ.)

超真實色彩與超寬廣視角

LG IPS 螢幕以無可挑剔的色彩準確度，展現更廣闊細膩的影像視角，LG IPS 螢幕更擁有 sRGB 色譜的 99% 覆蓋率，讓觀看者能夠享受生動色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

26" UltraWide™ 21:9 Full HD 顯示螢幕

視野更廣，功能更多

LG UltraWide™ 全高清螢幕 (2560x1080) ，相較 (1920x1080) 螢幕，寬度更寬，多達 33% 大空間，你可以看得更寬、同時看見更多細節。從此可以更有效率地進行多工操作，無需頻繁切換程式。

這款 UltraWide™ Full HD 解析度 (2560x1080)螢幕，讓您看的更多、做的更多。比 Full HD 解析度 (1920x1080)多出33%的畫面空間，不需切換畫面即可同時執行多項任務。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

您可以分割顯示或只需點選滑鼠，調整基本的監視器選項，以自訂工作區。
智慧螢幕操作 (OnScreen Control)

簡單好上手

您可以分割顯示或只需點選滑鼠，調整基本的監視器選項，以自訂工作區。

*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*影片的產品影像與 OnScreen Control 僅作為說明使用，可能與實際產品及實際 OnScreen Control 不同。
*功能可能因使用者所用電腦不同而導致無法正常運作。

遊戲體驗升級

有了 IPS 1ms，就能以最少的殘影和最快的反應時間，讓您享受更身臨其境的遊戲體驗和進階效能。
1ms MBR

無可比擬的
驚人速度

有了 IPS 1ms，就能以最少的殘影和最快的反應時間，讓您享受更身臨其境的遊戲體驗和進階效能。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*1ms 動態模糊減少技術可能導致亮度降低，且啟動時可能無法使用以下功能：AMD FreeSync™。
*1ms MBR 啟用期間可能會出現閃爍情形。

LG 搭載 AMD FreeSync™技術的電競螢幕，玩家可擁有完美流暢的、無撕裂感的高畫質遊戲體驗，有效減少螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。
AMD FreeSync™

順暢顯示
流暢動作

LG 搭載 AMD FreeSync™技術的電競螢幕，玩家可擁有完美流暢的、無撕裂感的高畫質遊戲體驗，有效減少螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*「關閉」模式（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。

  • DAS未開啟
  • DAS
動態同步

極速回應對手

內建動態同步技術，減少輸入延遲，幫助玩家即時捕捉關鍵時刻。

*DAS未開啟係指不支援動態同步(DAS)的 LG 機型。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

  • 關閉

  • 開啟

黑色穩定器

在黑暗中先發制人

黑色穩定器有效協助玩家，提前閃避黑暗中狙擊手的攻擊，並在閃光突現時迅速逃離現場。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同

  • 關閉
  • 開啟
十字準線

精確瞄準

將目標點固定於中央，以提升射擊精準度。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

護眼功能，保護您的雙眼

內建 TÜV Rheinland 認證硬體、低藍光解決方案可保持螢幕上的色彩準確度，同時將顯示的藍光減到最少，提供眼睛最舒服的感受。

閱讀模式會調整色溫與亮度，協助緩解用螢幕閱讀文件時的眼睛疲勞，讓眼睛更舒服。

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞。提供長時間舒適的工作環境。

低藍光

內建 TÜV Rheinland 認證硬體、低藍光解決方案可保持螢幕上的色彩準確度，同時將顯示的藍光減到最少，提供眼睛最舒服的感受。

閱讀模式

閱讀模式會調整色溫與亮度，協助緩解用螢幕閱讀文件時的眼睛疲勞，讓眼睛更舒服。

安全閃爍

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞。提供長時間舒適的工作環境。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

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主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    25.7

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    75

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    25.7

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.2626 x 0.2628

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 色域 (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    75

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    200

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 尺寸 (cm)

    65.3

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 其它

    低藍光

  • 閱讀模式

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • 動態反應清晰模式

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    732 x 150 x 365

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    635.7 x 385.3 x 211.5

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    635.7 x 292.8 x 46.0

  • 重量(含外箱) (kg)

    4.9

  • 重量(含底座) (kg)

    3.6

  • 重量(不含底座) (kg)

    3.1

INFO

  • 產品名稱

    UltraWide

  • 年份

    2022

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.3W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    22W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    24W

  • 功耗 (On-Mode) (KR)

    15.09W

配件

  • HDMI

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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