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29 " UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕
設備升級 在家工作不用愁
21:9 Full HD (2560x1080)螢幕比標準 16:9 Full HD (1920x1080) 螢幕多出 33% 的畫面。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
* 要下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*影片中的產品圖片和畫面控制僅作為說明使用，可能與實際產品和實際畫面控制不同。
*用於增強理解特色功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。
-
傳統模式
-
動態動作同步模式(DAS)
比敵人更快做出反應
*傳統模式顯示無法支援動態動作同步 (DAS) 功能
*以上模擬影像用於提升對功能的理解。實際使用可能會不同。
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關
-
開
黑暗中，成為主動式攻擊者
*以上用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
-
關
-
開
更精確的瞄準
*以上用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*該數字是根據 2020 年 11 月使用型號 29WP500 的 LG 內部測試預估計算。實際使用條件下的數字可能不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
29
-
解析度
2560 x 1080
-
面板類型
IPS
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
更新率 (Max.) [Hz]
75
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
29
-
面板比例
21:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
2560 x 1080
-
點距 (mm)
0.2626 x 0.2628
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
色域 (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
75
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
200
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
73
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
增強影像解析度
YES
-
自動輸入切換
YES
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
822 x 413 x 159
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
688.5 x 405.0 x 223.8
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
688.5 x 313.4 x 76.9
-
重量(含外箱) (kg)
6.6
-
重量(含底座) (kg)
4.5
-
重量(不含底座) (kg)
4
INFO
-
產品名稱
UltraWide
-
年份
2021
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
22W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
25W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
16W
配件
-
HDMI
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES