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29 " UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

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29 " UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

29WP500-B

29 " UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

(0)
29" UltraWide™ Full HD 顯示螢幕

設備升級 在家工作不用愁

UltraWide™ Full HD 解析度 (2560x1080)長寬比為 21:9， 比 Full HD 解析度 (1920x1080)多出33%的畫面空間。

21:9 Full HD (2560x1080)螢幕比標準 16:9 Full HD (1920x1080) 螢幕多出 33% 的畫面。

與 16:9 顯示螢幕相較，21:9 UltraWide 顯示螢幕的畫面空間更大，可完整顯示進行中的線上課程。

視野更寬廣的線上教室

只需要一個寬螢幕就可以讓您輕鬆管理教材、演講授課、對話交流和進行搜尋，讓寬螢幕成為您最喜愛的線上教室。
在 21:9 UltraWide 螢幕可並排觀看資料表，而 16:9 螢幕因空間不足而無法顯示。

享受並排畫面帶來的好處

讓您能在一個螢幕同時並排觀看數據報表與簡報，輕鬆處理報告，而無需重複按下 Alt 鍵切換視窗。
HDR，可顯示一般螢幕以外的特定顏色和亮度，可顯示比SDR更活靈活現的色彩
HDR10

極致對比度

HDR 技術現在應用於各種內容。該螢幕與產業標準 HDR10 高動態範圍相容，覆蓋 sRGB 99% 色域，可顯示一般螢幕以外的特定顏色和亮度，讓觀眾能夠欣賞內容的生動色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

IPS螢幕涵蓋sRGB 99% (Typ.) ：逼真色彩與寬廣視角
IPS螢幕涵蓋sRGB 99% 色域

呈現真實色彩與寬廣視角

LG IPS 螢幕呈現無可挑剔的色彩準確度。可視角度廣的IPS螢幕可涵蓋高達sRGB 99%色域。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC) - 畫面分割 | 螢幕設定ㅣ 5:9 預覽
智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)

簡單好上手

只需點擊數下滑鼠，即可建立專屬的工作區，分割顯示螢幕或調整基本的螢幕選項。

* 要下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*影片中的產品圖片和畫面控制僅作為說明使用，可能與實際產品和實際畫面控制不同。

開啟 AMD FreeSync™ 時，遊戲畫面清晰流暢，動作流暢，而關閉 AMD FreeSync™ 時，螢幕會出現延遲和撕裂。
AMD FreeSync™

更清晰、更順暢的影像

螢幕搭載 AMD FreeSync™ 技術，有效消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲，提供玩家快節奏且高畫質的順暢遊戲體驗。

*用於增強理解特色功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。

  • 傳統模式
  • 動態動作同步模式(DAS)

比敵人更快做出反應

透過動態動作同步減少輸入延遲，幫助遊戲玩家即時捕捉關鍵時刻。

*傳統模式顯示無法支援動態動作同步 (DAS) 功能
*以上模擬影像用於提升對功能的理解。實際使用可能會不同。

黑暗中，成為主動式攻擊者

黑色穩定模式有助遊戲玩家躲開藏匿於黑暗的狙擊手，並在槍火爆發瞬間迅速逃脫。

*以上用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。

更精確的瞄準

固定目標點於中心，提升射擊準確度，增加勝出機會。

*以上用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。

提升視覺舒適度
閱讀模式

低藍光護眼，保護眼睛不疲勞

「閱讀模式」能減少藍光，顯示與紙張類似的色溫，舒緩眼睛疲勞，為閱讀營造最佳環境。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

相比於傳統模式，顯示於此螢幕的文件閃爍次數大幅降低
不閃爍

呵護您的雙眼

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃爍，讓您的雙眼享有舒適的工作環境。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*該數字是根據 2020 年 11 月使用型號 29WP500 的 LG 內部測試預估計算。實際使用條件下的數字可能不同。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    29

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    75

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    29

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.2626 x 0.2628

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 色域 (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    75

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    200

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 尺寸 (cm)

    73

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    822 x 413 x 159

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    688.5 x 405.0 x 223.8

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    688.5 x 313.4 x 76.9

  • 重量(含外箱) (kg)

    6.6

  • 重量(含底座) (kg)

    4.5

  • 重量(不含底座) (kg)

    4

INFO

  • 產品名稱

    UltraWide

  • 年份

    2021

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    22W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    25W

  • 功耗 (On-Mode) (KR)

    16W

配件

  • HDMI

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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