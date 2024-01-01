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34" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕
設備升級 在家工作不用愁
21:9 Full HD (2560x1080)螢幕比標準 16:9 Full HD (1920x1080) 螢幕多出 33% 的畫面。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*要下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*影片中的產品圖片和畫面控制僅作為說明使用，可能與實際產品和實際畫面控制不同。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。
-
傳統模式
-
動態動作同步模式(DAS)
比敵人更快做出反應
*傳統模式顯示動態動作同步 (DAS) 功能不支援型號
*以上用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
-
關
-
開
黑暗中，
成為主動攻擊者
*以上用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
-
關
-
開
更精確的瞄準
*以上用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*該數字是根據 2020 年 11 月使用型號 34WP500 的 LG 內部測試預估計算。實際使用條件下的數字可能不同。
人體工學設計
輕鬆安裝、舒適觀看
一鍵安裝支架無需任何其他設備，即可輕鬆安裝，並可彈性調整大螢幕的傾斜度，調整到最適合您的位置。
符合人體工學的支架，窄邊框螢幕設計、一鍵安裝支架與傾斜調整功能。
所有規格
顯示功能
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面板尺寸
34 Inch
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解析度
2560 x 1080
-
面板類型
IPS
-
面板比例
21:9
-
亮度 Brightness
250 cd/m²
-
色域 Color Gamut (Typ.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
色彩深度 Bpp
16.7M
-
對比度 Original
1000:1
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
更新率
75Hz (HDMI, Max. Resolution at Hz)
-
可視角度
178º(R/L), 178º(U/D)
-
防炫光處理
Yes
-
曲面
No
特色
-
HDR
HDR 10
-
HDR效果
Yes
-
出廠色彩校正
No
-
硬體校色支援(True Color Pro)
No
-
雙向控制設定(Dual Controller)
Yes
-
智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/單訊號源子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀)
Yes
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不閃爍
Yes
-
閱讀(低藍光護眼)模式
Yes
-
色弱
Yes
-
增強影像解析度(SR) Super Resolution+
Yes
-
動態反應清晰模式
No
-
內建顯卡
AMD FreeSync™
-
黑暗場景穩定模式
Yes
-
動態同步
Yes
-
十字準線
Yes
-
球型情境燈光
No
-
HDMI / Version
YES(2ea) / 支援 TMDS 3G 且合乎 HDMI 1.4 規範
-
DisplayPort
No
-
智慧節能省電模式
Yes
設計/功能
-
DP Version
N/A
-
Thunderbolt 3/Power Delivery
No
-
菊鏈式連接(Daisy Chain)
No
-
USB Type-C/Power Delivery
No
-
USB Port
No
-
耳機孔(Headphone out)
Yes
-
喇叭Speaker/瓦數
No
-
PBP
No
-
傾斜角度
Yes
-
調整高度
No
-
旋轉
No
-
壁掛
100x100mm
-
機身尺寸(含底座)
816.7 x 483.8 x 223.3 mm
-
外觀尺寸(不含底座)
816.7 x 364.9 x 65.3 mm
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外觀尺寸(含外箱)
940 x 490 x 236 mm
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重量(不含底座)
4.94kg
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重量 (含底座)
5.92kg
-
重量(含外箱)
8.88 kg
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保固/維修
3年原廠保/到府
-
AC Input
100-240Vac, 50/60Hz
-
Power Consumption (Typ.)
35W
-
Power Consumption (Max.)
39W
-
Power Consumption (Energy Star)
23W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
保固/維修
-
原廠保固/到府維修
3年
其他
-
點距
0.312 x 0.310 mm
-
亮點保固
無
-
配件明細
HDMI 1.5m