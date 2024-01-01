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34" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

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34" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

34WP500-B

34" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

(0)
front view
34" UltraWide™ Full HD 螢幕

設備升級 在家工作不用愁

UltraWide™ Full HD 解析度 (2560x1080)長寬比為 21:9， 比 Full HD 解析度 (1920x1080)多出33%的畫面空間。

21:9 Full HD (2560x1080)螢幕比標準 16:9 Full HD (1920x1080) 螢幕多出 33% 的畫面。

與 16:9 顯示螢幕相較，21:9 UltraWide 顯示螢幕的畫面空間更大，可完整顯示進行中的線上課程。

視野更寬廣的線上教室

只需要一個寬螢幕就可以讓您輕鬆管理教材、演講授課、對話交流和進行搜尋，讓寬螢幕成為您最喜愛的線上教室。
在 21:9 UltraWide 螢幕可並排觀看資料表，而 16:9 螢幕因空間不足而無法顯示。

享受並排畫面帶來的好處

讓您能在一個螢幕同時並排觀看數據報表與簡報，輕鬆處理報告，而無需重複按下 Alt 鍵切換視窗。
HDR，可顯示一般螢幕以外的特定顏色和亮度，可顯示比SDR更活靈活現的色彩
HDR10

極致對比度

HDR 技術現在應用於各種內容。該螢幕與產業標準 HDR10 高動態範圍相容，覆蓋 sRGB 95% 色域，可顯示一般螢幕以外的特定顏色和亮度，讓觀眾能夠欣賞內容的生動色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

sRGB 95% (Typ.) 的 IPS 螢幕：呈現真實色彩與寬廣視角
IPS螢幕涵蓋sRGB 95% 色域

呈現真實色彩與寬廣視角

LG IPS 螢幕呈現無可挑剔的色彩準確度。可視角度廣的IPS螢幕可涵蓋高達sRGB 95%色域。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

智慧螢幕操作 (OSC)- 畫面分割 | 螢幕設定ㅣ 5:9 預覽
智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)

簡單好上手

只需點擊數下滑鼠，即可建立專屬的工作區，分割顯示螢幕或調整基本的螢幕選項。

*要下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*影片中的產品圖片和畫面控制僅作為說明使用，可能與實際產品和實際畫面控制不同。

開啟 AMD FreeSync™ 時，遊戲畫面清晰流暢，動作流暢，而關閉 AMD FreeSync™ 時，螢幕會出現延遲和撕裂。
AMD FreeSync™

更清晰、更順暢的影像

螢幕搭載 AMD FreeSync™ 技術，有效消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲，提供玩家快節奏且高畫質的順暢遊戲體驗。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。

  • 傳統模式
  • 動態動作同步模式(DAS)

比敵人更快做出反應

透過動態動作同步減少輸入延遲，幫助遊戲玩家即時捕捉關鍵時刻。

*傳統模式顯示動態動作同步 (DAS) 功能不支援型號
*以上用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。

黑暗中，
成為主動攻擊者

黑色穩定模式有助遊戲玩家躲開藏匿於黑暗的狙擊手，並在槍火爆發瞬間迅速逃脫。

*以上用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。

更精確的瞄準

固定目標點於中心，提升射擊準確度，增加勝出機會。

*以上用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。

提升視覺舒適度
閱讀模式

低藍光護眼，保護眼睛不疲勞

「閱讀模式」能減少藍光，顯示與紙張類似的色溫，舒緩眼睛疲勞，為閱讀營造最佳環境。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

相比於傳統模式，顯示於此螢幕的文件閃爍次數大幅降低
不閃爍

呵護您的雙眼

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光並讓您的雙眼享有舒適的工作環境。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*該數字是根據 2020 年 11 月使用型號 34WP500 的 LG 內部測試預估計算。實際使用條件下的數字可能不同。

人體工學設計

輕鬆安裝、舒適觀看

一鍵安裝支架無需任何其他設備，即可輕鬆安裝，並可彈性調整大螢幕的傾斜度，調整到最適合您的位置。

符合人體工學的支架，窄邊框螢幕設計、一鍵安裝支架與傾斜調整功能。

一鍵式支架輕鬆安裝

一鍵式安裝支架

輕鬆安裝
傾斜 -5°~15°

傾斜度

5~15°

列印

所有規格

顯示功能

  • 面板尺寸

    34 Inch

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    21:9

  • 亮度 Brightness

    250 cd/m²

  • 色域 Color Gamut (Typ.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • 色彩深度 Bpp

    16.7M

  • 對比度 Original

    1000:1

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 更新率

    75Hz (HDMI, Max. Resolution at Hz)

  • 可視角度

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 防炫光處理

    Yes

  • 曲面

    No

特色

  • HDR

    HDR 10

  • HDR效果

    Yes

  • 出廠色彩校正

    No

  • 硬體校色支援(True Color Pro)

    No

  • 雙向控制設定(Dual Controller)

    Yes

  • 智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/單訊號源子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀)

    Yes

  • 不閃爍

    Yes

  • 閱讀(低藍光護眼)模式

    Yes

  • 色弱

    Yes

  • 增強影像解析度(SR) Super Resolution+

    Yes

  • 動態反應清晰模式

    No

  • 內建顯卡

    AMD FreeSync™

  • 黑暗場景穩定模式

    Yes

  • 動態同步

    Yes

  • 十字準線

    Yes

  • 球型情境燈光

    No

  • HDMI / Version

    YES(2ea) / 支援 TMDS 3G 且合乎 HDMI 1.4 規範

  • DisplayPort

    No

  • 智慧節能省電模式

    Yes

設計/功能

  • DP Version

    N/A

  • Thunderbolt 3/Power Delivery

    No

  • 菊鏈式連接(Daisy Chain)

    No

  • USB Type-C/Power Delivery

    No

  • USB Port

    No

  • 耳機孔(Headphone out)

    Yes

  • 喇叭Speaker/瓦數

    No

  • PBP

    No

  • 傾斜角度

    Yes

  • 調整高度

    No

  • 旋轉

    No

  • 壁掛

    100x100mm

  • 機身尺寸(含底座)

    816.7 x 483.8 x 223.3 mm

  • 外觀尺寸(不含底座)

    816.7 x 364.9 x 65.3 mm

  • 外觀尺寸(含外箱)

    940 x 490 x 236 mm

  • 重量(不含底座)

    4.94kg

  • 重量 (含底座)

    5.92kg

  • 重量(含外箱)

    8.88 kg

  • 保固/維修

    3年原廠保/到府

  • AC Input

    100-240Vac, 50/60Hz

  • Power Consumption (Typ.)

    35W

  • Power Consumption (Max.)

    39W

  • Power Consumption (Energy Star)

    23W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

保固/維修

  • 原廠保固/到府維修

    3年

其他

  • 點距

    0.312 x 0.310 mm

  • 亮點保固

  • 配件明細

    HDMI 1.5m

使用者評論

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