我們持續推出前所未見的開創性技術。2013 年率先推出革技術55 吋 OLED電視； 2014 年實現 OLED 4K 的大躍進，並於2019 年再推出8K。2020 年，我們用可捲曲收納的 OLED 徹底改變電視的形狀。2022 年我們再次顛覆您的想像，推出可變換曲率的 42 吋 OLED Flex。