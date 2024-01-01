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LG OLED 連續十年
登峰造極
*來源：Omdia。2013-2022 年的單位出貨量。結果不代表獲得 LG Electronics 的背書。任何依賴這些結果的風險均由第三方承擔。更多詳細資訊請前往 https://www.omdia.com/。
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世界首款
十年創新發表
我們持續推出前所未見的開創性技術。2013 年率先推出革技術55 吋 OLED電視； 2014 年實現 OLED 4K 的大躍進，並於2019 年再推出8K。2020 年，我們用可捲曲收納的 OLED 徹底改變電視的形狀。2022 年我們再次顛覆您的想像，推出可變換曲率的 42 吋 OLED Flex。
顯著 LG OLED 的圖片：2013 年的曲面 OLED、2014 年的 4K OLED、2019 年的 8K OLED、2020 年的可捲式 OLED，以及 2022 年的 LG OLED Flex。
創新設計
10 年突破極限
10 年來，LG OLED 憑藉著 2017 年的壁紙薄型 OLED W7，以及 2022 年 OLED Flex 的 20 種可彎曲選擇等創新，一直走在您的期望之前。
*螢幕影像模擬。
另一個十年的開始
決定性的 OLED
全球第一的 OLED 電視
LG OLED 是過去十年改良技術的精華。α9 第六代 4K AI 影音處理晶片及將亮度提升 70% 的智慧增亮引擎(Brightness Booster MAX)，提供讓人如臨其境的震撼感受。
*2013 年至 2022 年全球最暢銷 OLED 品牌。
**適用於除了 48/42 C3 之外的所有 OLED evo 型號。
***適用於 55/65/75 G3。亮度會因系列與尺寸而異。
****與非 OLED evo 型號相比，並依據全白模式測量。
*****來源：Omdia。2013-2022 年的單位出貨量。結果不代表獲得 LG Electronics 的背書。任何依賴這些結果的風險均由第三方承擔。更多詳細資訊請前往 https://www.omdia.com/。
webOS 23 全新設計頁面
根據您的喜好量身打造
webOS23 全新設計頁面可透過快捷介面 (Quick Cards)反映您的品味，跳到您最愛的應用程式、內容和服務。
*螢幕影像模擬。
當生活遇見風格
融入您的空間
LG OLED 與您的生活風格相輔相成，可完美搭配您非凡的生活與居家審美。