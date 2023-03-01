OLED evo G3零間隙藝廊系列 AI物聯網智慧電視/83吋 (可壁掛)

*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。

**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。

****所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。

*****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。

******「回收材料」標籤適用於所有 G3&C3 型號。

1. LG 第六代 α94K AI影音處理晶片驅動的逼真影像和音效品質。

2. 與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。

3. 第一至二年全機保固，第三年至第五年面板保固。

4. 根據安裝環境的不同，電視和牆壁之間可能會有些微間隙。安裝上可能會有異。詳情請參閱安裝指南。

5. 需要成為 Netflix 串流會員。

6. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney 及其相關實體的條款規定。

7. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。

8. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標