OLED evo G3零間隙藝廊系列 AI物聯網智慧電視/55吋 (可壁掛)

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*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球OLED電視單位出貨量。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。
LG OLED evo
十年權威的先驅
影像顯示黑色背景下 LG OLED evo G3 的主要功能，背景以粉紅色和紫色花火點綴。花火的粉紅色倒影在地面上顯示「OLED evo」字樣。圖片中，描繪 α9 第6代 AI 4K 影音處理晶片的影像展示晶片立於一張使用處理技術重新製作的湖景圖片前。影像展示 Brightness Booster Max 亮度提升技術，呈現一隻對比強烈和白色明亮的老虎。影像展示 5 年面板保養，呈現優質卓絕的 OLED G3 保養標誌，顯示器則在背景中。影像展示 One Wall Design，呈現 LG OLED evo G3 緊貼牆面，置於灰色工業風格生活空間之中。
*模擬螢幕影像。
**70% 亮度提升僅適用於 55/65 G3型號。
***亮度會因系列與尺寸而異。
十年創新科技領先全球
十年核心再進化
AI 智慧升頻
一名女子在城市中的圖片。女子上方疊加了一個代表人工智慧超級畫質提升的方塊，讓鏡頭聚焦在她身上，顯示細膩的細節，搭配巧妙模糊的背景。
OLED 動態色彩調節技術 Pro
HDR 進階優化技術
透過清晰豐富的色彩地將其凸顯出來。
*螢幕影像模擬。
**音箱可另行購買。
走進電影音效境界
LG OLED 電視和 α9 第 6 代 AI 處理器 4K 的俯視圖。橙色和青綠色的波浪連接晶片和電視，然後描繪音效的氣泡從螢幕輻射出來。
*螢幕影像模擬。
**音效可能因聆聽環境而異。
***必須透過音效模式功能表啟動。
*螢幕影像模擬。
**音效可能因聆聽環境而異。
***AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
****遙控器可能因地區而異。
OLED 璀璨再突破
***70% 亮度提升適用於 55/65 G3。
**亮度會因系列與尺寸而異。
如畫作般 完美貼合壁面
圖片顯示 LG OLED G3 置於華麗房間的牆上，展示其單牆設計。LG OLED G3 超薄尺寸的側視圖。城景公寓牆上的 LG OLED G3 之斜視圖，下方放有音箱。
藝術家的電子畫布
無需背光 展現真正純黑
無限對比度
100% 色彩還原度與 100% 色彩容量
Intertek 色彩還原度認證。Intertek 色彩容量認證。
鸚鵡尾巴搭配黑色背景的影像，顯示在纖薄 OLED 電視的上方角落，後方亦搭配黑色背景。鸚鵡羽毛上的每一個顏色都生動又大膽地呈現出來。
*螢幕影像模擬。
**LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
***顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
聲音和影像同步演出
完美結合零延遲
電視與音響同步發聲
更多音效設定
*音箱模式可能因電視型號而異。
**音箱模式控制可能因音箱型號而異。
***音箱可另行購買。
最大到最小 都是最佳選擇
比較 LG OLED G3 不同尺寸的圖片，顯示 55"、65" 和 83"。
AI 推薦打造
滿足您的個人化喜好
*螢幕影像模擬。
*螢幕影像模擬。
**支援的功能表和應用程式可能因國家而異。
***顯示的功能表可能與正式發布時不同。
****建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異。
栩栩如生的影像和聲音
引人入勝的劇院體驗
真實的畫面
無窮娛樂，浩瀚影音
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能有所不同。
** OTT 服務需要單獨訂閱。
踏上史詩級的遊戲冒險
三名男子在現代城市公寓中用 LG OLED 電視玩賽車遊戲的圖片。
*反應時間經 Intertek 測試與認證。
**VRR 是 HDMI 2.1 的認證規格。
設定遊戲簡單快速
三個遊戲螢幕顯示在黑色漸層背景上。其中一個顯示賽車遊戲，遊戲儀表板懸停在動作上。另一個顯示科幻遊戲以及遊戲優化器選單。最後一個螢幕顯示音樂遊戲，且遊戲畫面上顯示著遊戲優化器的遊戲標籤。
讓人屏氣凝神的賽事
影像中的顯示器展示一場足球比賽，一名身穿紅色條紋衫的球員正準備將球踢過體育場。賽事比分在螢幕底部顯示。球場上的綠草一直延伸至螢幕外的黑色背景。
*圖片僅供參考。
*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。
**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。
****所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。
*****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。
******「回收材料」標籤適用於所有 G3&C3 型號。
1. LG 第六代 α94K AI影音處理晶片驅動的逼真影像和音效品質。
2. 與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。
3.第一~二年的保固涵蓋面板、零件。第三年至第五年的保固僅涵蓋面板。
4. 根據安裝環境的不同，電視和牆壁之間可能會有些微間隙。安裝上可能會有異。詳情請參閱安裝指南。
5. 需要成為 Netflix 串流會員。
6. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney 及其相關實體的條款規定。
7. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。
8. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
主要規格
-
面板類型
4K OLED
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
-
影像處理器
α9 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
音效輸出
60W
-
揚聲器類型
4.2 聲道
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1222 x 703 x 27.2
-
重量不含底座 (kg)
17.8
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K OLED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α9 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像
AI 影像 Pro
-
AI 影像升頻
4K AI 智慧影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes (OLED動態色彩調節Pro)
-
AI 類型選擇
Yes (SDR/HDR)
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
像素控光
-
Motion
OLED Motion
-
影像模式
10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))
-
HFR (高幀率)
4K 120 fps (HDMI, USB)
遊戲
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
-
VRR (可變更新率)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1222 x 703 x 27.2
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
1222 x 757 x 245
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
1360 x 810 x 172
-
底座 (WxD, mm)
432 x 245
-
重量不含底座 (kg)
17.8
-
重量含底座 (kg)
22.0
-
外箱重量 (kg)
24.7
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
300 x 200
音效
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
AI音效
AI 聲音 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)
-
清晰語音Pro
Yes
-
WiSA Ready
Yes (達 2.1聲道)
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
-
音效輸出
60W
-
AI音效調校
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
4.2 聲道
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (v 5.0)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI 輸入
4組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（4個連接埠））
-
RF Input (Antenna/Cable)
2組
-
USB 輸入
3組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
藝廊模式
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 23
-
賽事提醒
Yes
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
隨時就緒模式
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
免持語音控制
Yes
-
AI智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
多重檢視
Yes
-
客廳⇄房間畫面不間斷
Yes (發送/接收)
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
智慧滑鼠遙控器
-
IR遙控延伸
Yes
-
電源電纜
Yes (已附)
-
遙控器電池
Yes (AA x 2組)
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