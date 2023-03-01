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OLED evo G3零間隙藝廊系列 AI物聯網智慧電視/65吋 (可壁掛)

功能

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規格

評論

哪裡購買

支援

  • 尊榮VIP專人專車安裝服務，包含免費壁掛施工

OLED evo G3零間隙藝廊系列 AI物聯網智慧電視/65吋 (可壁掛)

OLED65G3PSA

OLED evo G3零間隙藝廊系列 AI物聯網智慧電視/65吋 (可壁掛)

(3)
LG OLED evo 的正視圖，螢幕上有 11 年全球第一的 OLED 之徽章標誌和 5 年面板保固的標誌
T3 科技獎標誌。

2023 年 T3 科技獎

LG OLED G3

「2023 年同類產品的明確贏家」

T3 標誌。

T3 (04/2023)

LG OLED 65G3

「沒有比 LG G3 更好的電視。」

What Hi-Fi? 標誌。

What Hi-Fi? (03/2023)

LG OLED 65G3

「在大多數光線下更明亮、更有活力……」

AVForums 標誌。

AVForums

LG OLED 55G3

同類中最好

一段影片，顯示 OLED 電視 11 年全球第一徽章在黑色背景上逐漸出現，並伴隨著紫色、粉紅色和橘色的煙火。

11年後
仍屹立巔峰

*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球OLED電視單位出貨量。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。

LG OLED evo
十年權威的先驅

是什麼讓 OLED evo 成為全球 OLED 領導品牌的顛峰之作？ 標誌性的首創科技配上動人的外型⁴，挑戰您的想像力；更明亮清晰的畫質²，帶來讓您彷彿置身於其中的真實感； 不斷發展、進步的技術¹完善您的電視體驗；及我們能提供五年面板保固信心。

影像顯示黑色背景下 LG OLED evo G3 的主要功能，背景以粉紅色和紫色花火點綴。花火的粉紅色倒影在地面上顯示「OLED evo」字樣。圖片中，描繪 α9 第6代 AI 4K 影音處理晶片的影像展示晶片立於一張使用處理技術重新製作的湖景圖片前。影像展示 Brightness Booster Max 亮度提升技術，呈現一隻對比強烈和白色明亮的老虎。影像展示 5 年面板保養，呈現優質卓絕的 OLED G3 保養標誌，顯示器則在背景中。影像展示 One Wall Design，呈現 LG OLED evo G3 緊貼牆面，置於灰色工業風格生活空間之中。

*模擬螢幕影像。
**70% 亮度提升僅適用於 55/65 G3型號。
***亮度會因系列與尺寸而異。

十年創新科技領先全球

影片以 LG OLED evo 白色字樣搭配黑色背景展開。文字接著變大並且充滿色彩。然後畫面轉換成 LG OLED G3 顯示著多彩的抽象藝術作品。螢幕旋轉到一側以展示纖細的邊緣，然後固定到牆上，展示單牆設計。
α9第六代 AI 4K 影音處理晶片

十年核心再進化

透過α9第六代 AI 4K 影音處理晶片深度學習運算，讓畫面栩栩如生，讓您能沉浸於逼真視界，感受卓越影音帶來的非凡體驗。

AI 智慧升頻

AI處理系統會使用AI降噪和AI超解析度，對影像進行分類，並且根據類別去除雜訊。再透過深度學習演算法會優化人臉和物體，讓它們看起來更加清晰、生動和立體。

一名女子在城市中的圖片。女子上方疊加了一個代表人工智慧超級畫質提升的方塊，讓鏡頭聚焦在她身上，顯示細膩的細節，搭配巧妙模糊的背景。

OLED 動態色彩調節技術 Pro

OLED 動態色彩調節技術 Pro 讓圖像變得更細膩，強調低漸變區域的對比度、使中間區域色調的部分變亮，並且為高漸變區域添加表達豐富的細節。
影片顯示一個人在山間露營的圖片。圖片上疊加了一個網格，展示不同區域經過優化呈現出更明亮、更具表現力的圖像。

HDR 進階優化技術

HDR進階優化技術能夠對視線聚焦的主體獨立進行色彩調節，
透過清晰豐富的色彩地將其凸顯出來。
一隻粉紅色的火鶴站在湖中的影片。一個網格只疊加到火鶴上，讓牠從周圍柔和的環境中明亮又生動地凸顯出來。

*螢幕影像模擬。
**音箱可另行購買。

AI 音效 Pro

走進電影音效境界

AI 音效 Pro 將電影院搬回家。充滿整個空間、水晶般清晰的音效，為您帶來幾乎前所未有的沉浸感。

LG OLED 電視和 α9 第 6 代 AI 處理器 4K 的俯視圖。橙色和青綠色的波浪連接晶片和電視，然後描繪音效的氣泡從螢幕輻射出來。

*螢幕影像模擬。
**音效可能因聆聽環境而異。
***必須透過音效模式功能表啟動。

房間內的 LG OLED 電視正在播放音樂會的影像。描繪模擬環繞音效的氣泡充滿了整個空間。

環繞音效

模擬 9.1.2 環繞音效讓您置身於故事的中心。聆聽戰鬥機在頭頂呼嘯而過、身後沙沙作響的腳步聲，以及管弦樂漸強時的聲音。

 

令人心跳加入的音效體驗

以震撼的音效提升家庭影院的效果。動態音效加強功能放大了您所聽到的聲音功率、沉浸感，以及衝擊力。

 

根據您觀看的內容自訂音效

無論是賣座電影、原聲演奏，還是與家人的視訊通話，音效皆會即時平衡，在任何場景下展現最佳音頻。

牆與牆之間完美協調

遙控器可以即時偵測音效，並對其進行自訂，以呈現您所在空間的獨特聲學效果，無論您坐在何處，都可以讓您沉浸於其中。

*螢幕影像模擬。
**音效可能因聆聽環境而異。
***AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
****遙控器可能因地區而異。

智慧增亮引擎(Brightness Booster)MAX

OLED 璀璨再突破

透過 α9第六代 AI 4K 影音處理晶片驅動亮度智慧升級演算法(Light Boosting Algorithm)，讓 LG OLED 標誌性的自體發光像素能比以往還要更明亮²。

***70% 亮度提升適用於 55/65 G3。
**亮度會因系列與尺寸而異。

LG OLED 電視上顯示著北極光的影像。顯示電視頂端的角落，搭配黑色背景，延伸到天空般的漸層。電視螢幕上也顯示了 5 年面板保固的標誌。

5 年面板保固

巔峰工藝 無比自信

LG OLED 的純熟工藝讓我們能提供您 5 年的面板保固³。
零間隙藝廊設計

如畫作般 完美貼合壁面

獨家精心設計的壁掛架，讓您的 LG OLED evo G3 電視幾乎無縫平貼⁴。經過的十年來不斷革新的設計，呈現出流線型外觀的同時，亦確保音質飽滿無損。

圖片顯示 LG OLED G3 置於華麗房間的牆上，展示其單牆設計。LG OLED G3 超薄尺寸的側視圖。城景公寓牆上的 LG OLED G3 之斜視圖，下方放有音箱。

LG OLED 藝術

藝術家的電子畫布

LG 讓藝術家們能夠運用想像力，創造出前所未見的新型數位藝術。
上圖顯示了白色房間中的 LG OLED，螢幕上播放著金色雕塑的圖片。其側面是一個實體的銀色雕塑，具有獨特的紋理圖案，反映電視上正在播放的內容。 右下圖顯示牆上垂直放置的 LG OLED，還有一個與人類相似的金色雕塑。「LG 藝術實驗室與 Barry X Ball」字樣疊加在電視右側的影像上。 左下圖顯示一名男子在美術館中觀看 LG OLED 上的紅色和黑色雕塑數位藝術作品。
2023年洛杉磯弗里茲藝博會 (Frieze LA 2023)

與 Barry X Ball 雕刻家合作

OLED自體發光科技

無需背光 展現真正純黑

單一像素可獨立發光，不受背光漏光、光暈等問題減弱色彩表現。呈現純黑及數十億種豐富色彩。

無限對比度

只有單一獨立自體發光像素，才能呈現的極致純黑 ，對比出大膽鮮艷的色彩，強調出以往肉眼無法察覺的清晰細節。
男子徒步穿越崩塌隧道的影片。畫面上滑過一個滑桿，將無限對比度套用到影像上。

100% 色彩還原度與 100% 色彩容量

100% 的色彩還原度及色彩容量讓色彩能真實呈現，從最黑暗的夜景到最明亮的畫面皆能呈現準確逼真的色調。

Intertek 色彩還原度認證。Intertek 色彩容量認證。

鸚鵡尾巴搭配黑色背景的影像，顯示在纖薄 OLED 電視的上方角落，後方亦搭配黑色背景。鸚鵡羽毛上的每一個顏色都生動又大膽地呈現出來。

*螢幕影像模擬。
**LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
***顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

聲音和影像同步演出
完美結合零延遲

電視與音響同步發聲

LG OLED 電視搭配 LG Soundbar，兩者協同運作無間，共同創造出立體的劇院音效。

更多音效設定

將 LG OLED 電視連接 LG Soundbar，並自動切換到Soundbar模式並顯示三種可選設定。

*音箱模式可能因電視型號而異。
**音箱模式控制可能因音箱型號而異。
***音箱可另行購買。

尺寸業界最齊全

最大到最小 都是最佳選擇

您可選 55 吋電視，適合個人獨享沉浸電影，也可選83 吋電視，適合眾人觀看刺激比賽，LG OLED G3 尺寸業界最齊全，能滿足每個挑剔選擇。

比較 LG OLED G3 不同尺寸的圖片，顯示 55"、65" 和 83"。

webOS 23 全新設計頁面

AI 推薦打造
滿足您的個人化喜好

從您最喜歡的影音到您偏愛的觀看設定，webOS 23 設計頁面皆以您為主。

*螢幕影像模擬。

房間內的 LG OLED 電視正在播放音樂會的影像。描繪模擬環繞音效的氣泡充滿了整個空間。

個人化娛樂頁面

取得量身打造的電影推薦、喜愛球隊近期的比賽概覽，以及您設定的通知，全於此頁讓您一覽無遺。

快捷介面

為您喜愛的應用程式和服務建立快捷介面。您可依照喜好排列或切換介面，並快速瀏覽您所需要的內容。

AI影像設定精靈

選擇您喜歡的圖片，AI影像設定精靈會根據您的選擇，分析資料庫中的8500 萬個案例，設定理想清晰度、對比度和色彩。

LG OLED 電視和遙控器的圖片。遙控器上的麥克風鍵亮起，然後螢幕出現建議的語音搜尋關鍵字。

AI個人化推薦

根據過往語音搜尋紀錄，智慧運算並推薦新的影音內容。

*螢幕影像模擬。
**支援的功能表和應用程式可能因國家而異。
***顯示的功能表可能與正式發布時不同。
****建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異。

栩栩如生的影像和聲音

引人入勝的劇院體驗

杜比視界的超逼真畫面和杜比全景聲的沉浸式空間音效，讓螢幕畫面栩栩如生。

真實的畫面

影像處理可能會改變影片原本想呈現的效果。而Filmmaker Mode（製作人模式）則能夠保留導演的呈現方式，以更忠實還原的方式享受影片。

無窮娛樂，浩瀚影音

直接從電視收看您喜愛的影音串流服務，包括 Netflix⁵、Disney+⁶、Prime Video⁷ 以及 Apple TV+⁸。

*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能有所不同。
** OTT 服務需要單獨訂閱。

終極遊戲體驗

踏上史詩級的遊戲冒險

每次遊戲都感覺自己是贏家。0.1毫秒的極速反應時間、NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync Premium和VRR支援，打造出清晰、流暢的頂尖畫面，而玩家導向的使用者體驗和簡單的遊戲串流功能讓您能夠直接躍入遊戲中暢玩。

三名男子在現代城市公寓中用 LG OLED 電視玩賽車遊戲的圖片。

*反應時間經 Intertek 測試與認證。
**VRR 是 HDMI 2.1 的認證規格。

遊戲儀表板和最佳化設定

設定遊戲簡單快速

使用遊戲最佳化設定依據遊戲類型和遊戲環境提供理想設置。深入「聲音」選項增強遊戲的音效，或在「遊戲」選項中調整設定，確保一切看起來和感覺都恰到好處。不需要暫停遊戲，只需從遊戲儀表板開啟，會在您遊戲時懸浮在畫面上。

三個遊戲螢幕顯示在黑色漸層背景上。其中一個顯示賽車遊戲，遊戲儀表板懸停在動作上。另一個顯示科幻遊戲以及遊戲優化器選單。最後一個螢幕顯示音樂遊戲，且遊戲畫面上顯示著遊戲優化器的遊戲標籤。

運動賽事如臨現場

讓人屏氣凝神的賽事

體育賽事已成為大眾的焦點。個性化的運動賽事提示功能( Sports Alert )可直接從主螢幕查看比賽日程，讓您隨時了解您的愛隊賽程。α9第六代 AI 4K 影音處理晶片讓您猶如身處場邊觀賞般享受賽事 - 更適合使用多重檢視 (Multi View)同時觀看兩場比賽。

影像中的顯示器展示一場足球比賽，一名身穿紅色條紋衫的球員正準備將球踢過體育場。賽事比分在螢幕底部顯示。球場上的綠草一直延伸至螢幕外的黑色背景。

*圖片僅供參考。

環保的 LG OLED 硬紙板包材描繪於茂盛的樹木和山脈周圍。
永續性

生命的循環

從環保的產品設計到減少包裝、節能使用和廢棄物回收系統，LG OLED 從生產到棄置都有把地球納入考量。

*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。
**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。
****所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。
*****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。
******「回收材料」標籤適用於所有 G3&C3 型號。

 

 

1. LG 第六代 α94K AI影音處理晶片驅動的逼真影像和音效品質。
2. 與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。
3. 第一~二年的保固涵蓋面板、零件。第三年至第五年的保固僅涵蓋面板。
4. 根據安裝環境的不同，電視和牆壁之間可能會有些微間隙。安裝上可能會有異。詳情請參閱安裝指南。
5. 需要成為 Netflix 串流會員。
6. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney 及其相關實體的條款規定。
7. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。
8. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K OLED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    OLED Color

  • 影像處理器

    α9 第六代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 音效輸出

    60W

  • 揚聲器類型

    4.2 聲道

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1441 x 826 x 24.3

  • 重量不含底座 (kg)

    23.9

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K OLED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    OLED Color

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α9 第六代 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 影像

    AI 影像 Pro

  • AI 影像升頻

    4K AI 智慧影像升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (OLED動態色彩調節Pro)

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    像素控光

  • Motion

    OLED Motion

  • 影像模式

    10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

遊戲

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1441 x 826 x 24.3

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1441 x 878 x 245

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1600 x 970 x 172

  • 底座 (WxD, mm)

    432 x 245

  • 重量不含底座 (kg)

    23.9

  • 重量含底座 (kg)

    28.1

  • 外箱重量 (kg)

    32.3

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    300 x 300

音效

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • AI音效

    AI 聲音 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)

  • 清晰語音Pro

    Yes

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

  • 音效輸出

    60W

  • AI音效調校

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    4.2 聲道

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.0)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI 輸入

    4組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（4個連接埠））

  • RF Input (Antenna/Cable)

    2組

  • USB 輸入

    3組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

智慧功能

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 藝廊模式

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 23

  • 賽事提醒

    Yes

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 隨時就緒模式

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • 免持語音控制

    Yes

  • AI智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 多重檢視

    Yes

  • 客廳⇄房間畫面不間斷

    Yes (發送/接收)

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 110V 60Hz

  • 待機功耗

    低於 0.5W

內附配件

  • 遙控器

    智慧滑鼠遙控器

  • IR遙控延伸

    Yes

  • 電源電纜

    Yes (已附)

  • 遙控器電池

    Yes (AA x 2組)

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