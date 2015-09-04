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LG ProBeam 7,000 ANSI 流明 4K 鐳射投影機

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LG ProBeam 7,000 ANSI 流明 4K 鐳射投影機

BU70QGA

LG ProBeam 7,000 ANSI 流明 4K 鐳射投影機

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正視圖

LG ProBeam

智慧數位螢幕提供廣闊視野

影像

鐳射 4K UHD (3840x2160)
7,000 ANSI 流明

輕鬆安裝

邊緣融合
螢幕自動校正

應用管控中心

SuperSign
LG Connected Care

全方位多功能投影機

全方位多功能投影機適用於博物館及畫廊
博物館及畫廊
全方位多功能投影機適用於辦公室
辦公室
全方位多功能投影機適用於教室
教室
全方位多功能投影機適用於餐廳
餐廳
全方位多功能投影機適用於酒吧
酒吧
全方位多功能投影機適用於博物館及畫廊
全方位多功能投影機適用於辦公室
全方位多功能投影機適用於教室
全方位多功能投影機適用於餐廳
全方位多功能投影機適用於酒吧

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

4K 雷射＆3,000,000:1高對比度

絕佳畫質體驗

LG ProBeam 搭載4K UHD（3840 x 2160）解析度，精準呈現從40吋至300吋的螢幕大小上的任何細節。憑藉著3M:1的對比度，表現深沉的黑暗和明亮的亮度。
WUXGA 3,000,000:1對比度

WUXGA 3,000,000:1對比度

WUXGA 1,500,000:1對比度

WUXGA 1,500,000:1對比度

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

即使在明亮的室內環境，7,000 ANSI 流明也能在不降低影像品質的狀況下提供清晰的畫面。
7,000 ANSI 流明

明亮環境下
畫面依然清晰準確

即使在明亮的室內環境，7,000 ANSI 流明也能在不降低影像品質的狀況下，提供清晰的畫面。

*亮度（ANSI流明）是基於投射影像的感知亮度。

邊緣融合

流暢無縫的全景視角

透過邊緣融合技術，控制投射光線重疊區域的亮度，即使需要使用兩台或更多投影機，也能實現無縫連接。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

多面安裝設計

即使安裝空間有限或在已安裝現有支架的情況下，LG BU70QGA 仍可調整螢幕失真問題。
螢幕自動調整

輕鬆調整螢幕扭曲

擁有自動螢幕調整功能，根據安裝狀態下選擇合適的技術，對螢幕進行自動校正。

4/9/15/25 點調整

鏡頭位移(+60/-33%)，水平(±28%)

縮放 x1.6 倍


*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

支援螢幕旋轉功能，自由擺放你心想的位置，且無需調整投影機位置。
螢幕旋轉

隨心所欲旋轉螢幕

支援螢幕旋轉功能，自由擺放，無需調整投影機位置。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

SuperSign

輕鬆管理及維護

透過支援投影顯示優化功能，提供多種調整模式，
包括內容分發和遠程管理已安裝的投影機。

LG SuperSign 內容管理系統

一款使 LG webOS 顯示裝置最佳化的內容管理系統。
支援多個裝置和帳戶，令不同使用者能輕鬆通過電腦或流動裝置存取伺服器，並進行影視內容的建立、編輯、調度和分發。

LG SuperSign Control+

LG SuperSign Control+ 是一款遙距監控系統。讓多個管理員透過網絡登入 SuperSign Control+ 伺服器，即時監控所連接的顯示裝置、操控並調整設定。

LG ConnectedCare

LG 提供的雲端服務解決方案，可遠端管理投影機的狀態，進行故障診斷與遠端控制服務，保障業務的穩定運作。
即時監控

1. 即時監控

B2B 客服中心：請求協助

2. B2B 客服中心：

請求協助

SE準備：手機診斷

3. SE準備：手機診斷

工程師進行現場檢查

4. 工程師現場檢查

故障排除

5. 故障排除

問題解決

6. 問題解決

LG 投影計算功能

使用 LG 投影計算功能，模擬最合適的位置，並計算最佳投影距離和影像尺寸。
立即開始
列印

主要規格

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    7000

  • 種類

    Laser (LD + P/W)

  • 對比度

    3,000,000:1 ↑

  • 數位梯形校正

    影像調整

  • 輸出

    10W (5W+5W)

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES

  • Zoom

    1.6x

  • 鏡頭位移

    ( Horiz ± 28% / Vert +60%,-33% ) (自動)

所有規格

投影系統

  • 投影系統

    DLP

原生解析度

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    7000

對比度

  • 對比度

    3,000,000:1 ↑

重量

  • 淨重量 (kg or g)

    17.7↓

  • 總重量 (kg or g)

    20.5

功能

  • 平台 (OS, UI)

    webOS 4.5 (Smart)

  • Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)

    YES

  • 背景圖案

    YES

  • 內容建議

    首頁

  • 網路瀏覽器

    YES

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES

  • 無線內容分享 (with Android, iOS)

    YES (透過TV Plus應用程式)

  • 內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

    YES

  • 藍芽音源輸出

    YES

  • 藍芽影音同步控制

    YES

  • LG Sound Sync (with Sound Bar)

    YES

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    YES

  • HDMI simplink (CEC)

    YES

  • HDCP

    HDCP 2.2

  • 即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

    YES

  • USB Host (電影, 音樂, 照片)

    YES

  • 文件檢視器

    YES

  • 設定指南

    YES (Bean Bird)

  • HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)

    YES

  • 環保功能 - 節能模式

    YES (最小 / 中等 / 最大)

  • 環保功能 - 睡眠計時器

    YES

  • 環保功能 - 自動關機/自動休眠

    YES

  • 環保功能 - 定時開關機

    YES (開 / 關)

  • 環保功能 - 自動待機/自動關機

    YES

  • 環保功能 - HDD節能模式

    YES

  • HDR

    HDR10

  • HDR Effect

    YES

  • DICOM

    YES

  • TruMotion

    YES

  • 數位梯形校正

    影像調整

  • 影像翻轉

    YES (水平 / 垂直)

  • 黑階控制

    YES

  • 降躁

    YES

  • 色溫調節

    YES

  • Gamma Correction (專家控制模式)

    YES

  • Brilliant Color™ (Overlap Duty)

    YES

  • 快速開關機

    YES (開12 Sec / 關2 Sec)

  • Store Mode

    YES

  • Blank

    YES

  • 自我診斷

    YES

  • Expert controlvADJ

    YES

投影鏡頭

  • 對焦 (自動 / 手動)

    自動

  • Zoom

    1.6x

投影影像

  • 螢幕尺寸

    40" - 300"

  • 標準 (鏡頭到牆面)

    廣角 3395 / 長焦距 5470 (100")

  • 投射比

    1.53 - 2.45

鏡頭位移

  • 鏡頭位移

    ( Horiz ± 28% / Vert +60%,-33% ) (自動)

投影偏移

  • 投影偏移

    1.1

光源

  • 種類

    Laser (LD + P/W)

  • 零件壽命

    20,000 Hrs

語言

  • 字幕顯示

    English/Spanish /French/Portuguese/Russian/Arabic/ Indonesian/ Persian

音訊

  • 輸出

    10W (5W+5W)

  • Clear Voice

    YES (Clear Voice lll)

  • Dolby Surround Audio

    YES

  • DTS-HD

    YES

尺寸

  • 淨尺寸 (mm) (W x D x H)

    570 x 360 x 160

  • 總尺寸 (mm) (W x D x H)

    774 x 473x 265

溫度

  • 工作溫度

    0 - 40℃

均勻度

  • 均勻度 (JBMMA 9 Point)

    85%

輸入信號相容性

  • 數位(HDMI)

    高達4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

輸入/輸出源

  • 音訊輸出

    YES

  • RS-232C

    YES

  • IP 控制

    YES

  • RJ45

    1

  • HDMI

    3

  • USB Type-A

    2 (USB2.0)

設計

  • 機身顏色

    頂部 / 底部 - 白色 , 前 / 後 - 黑色

  • Local Key

    Tact (9key)

  • 肯辛頓鎖

    YES

  • 腳架

    YES (4腳架)

  • 天花板安裝孔 (支架用)

    YES

配件

  • 使用手冊

    YES

  • 快速使用指南

    YES

  • 保固卡

    YES

  • 遙控器 - Normal

    YES

  • 符合證書 (法規)

    FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS

噪音值

  • 最小節能 (Bright)

    35dB(A)

  • 中等節能

    33dB(A)

  • 最大節能 (Eco)

    31dB(A)

  • 節能關閉 (Max)

    35dB(A)

面板比例

  • 縱橫比控制

    16:9 / 原始 / 4:3 / 垂直變焦 / 全方位變焦

電源

  • 功耗 (Max.)

    500W

  • 待機電源

    0.5W↓

  • 電源供應

    100V – 240V @ 50-60 Hz (內鍵PSU)

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